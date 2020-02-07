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 Політика України
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Все про:Крим (8730) ОБСЄ (2390) США (6253) Чевік Ясар Халіт (9) Цимбалюк Євген (4)

 Делегації США, ЄС та України вимагають від РФ надати ОБСЄ повний доступ до окупованого Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати повний і безперешкодний доступ до окупованого Росією українському Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку вимогу висунули делегації США, Євросоюзу та України при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні.

"СММ має отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до її мандата. Це стосується і незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також українсько-російського державного кордону, у доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - йдеться у заяві, виголошеній делегацією ЄС.

Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор у своєму виступі також наголосив на тому, що "Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях".

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"Пане посол Чевік, Сполучені Штати вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному морі та Азовському морі", - заявив американський посол, звертаючись до присутнього на засідання голови СММ Яшара Халіта Чевіка.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у своєму виступі також нагадав, що мандат СММ охоплює всю територію України і тому не достатньо лише патрулів біля адмінмежі з АРК.

"Наземні патрулі мають намагатися отримати доступ до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Якщо Російська Федерація як держава-окупант відмовляє в такому доступі, то про це має бути відзвітовано, знову ж таки у повній відповідності до мандату СММ", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174329
 
 
 Топ коментарі
 
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16 07 1941 р заявив, що Крим «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південій території сучасної України -Русі германські племена готів створили свою потужну «держава остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які ще раніше окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселять до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвав чергова окупація в 1944 році Криму кремлівських військами коммуно фашистами кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже сучасний фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але кацапами. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комунофашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
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ОБСЕ - еще одна абсолютно бесполезная организация дармоедов. На все эти заявления реагируют только те, кто этого не понимает.
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Та ви що ? ...Хуйло просто *няшка * .. Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 2342

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...Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 6738 Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 7496
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Хубло з переляку від таких грізних вимог під стіл заліз, чив параші заховався?
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Тут головне постійно смикати його, нагадуючи що Кримневаш.
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До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16 07 1941 р заявив, що Крим «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південій території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «держава остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які ще раніше окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселять до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвав чергова окупація в 1944 році Криму кремлівських військами коммуно фашистами кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але кацапами. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комунофашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
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Полностью согласен. Кроме одного нюанса. Черняховская культура - свидетель государства готов, но это было полиэтничное государство готов, праславян, балтов, остатков сарматов и в крыму скифов. К сожалению в 375 г кацапы, которых тогда называли гуннами, разрушили это государство, вытеснив готов в центральную и западную европу.
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Гитлер хотел не только Крым заселить немцами! Не знали или специально забыли? И не копайтесь в истории! Её нужно воспринимать с точки зрения времени.
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ОБСЕ - еще одна абсолютно бесполезная организация дармоедов. На все эти заявления реагируют только те, кто этого не понимает.
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Та ви що ? ...***** просто *няшка * .. Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 2342

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...Делегации США, ЕС и Украины потребовали у РФ предоставить ОБСЕ полный доступ к оккупированному Крыму - Цензор.НЕТ 6738
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та рогатим на чхати на обсе та Штати, цеж іуди, що ви від них вимагаєте!! Краще військові навчання проводити у морі біля Криму, з великою кількістю кораблів щоб вних дупи палали!!!!
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Это не предупреждение,а вторая серьозная новость после окончания импичмента,обмараcшеного срусснёй Трама и новость-серьезная.За нарушение таких договорённостей и требований введут эмбарго на поставки россеянской "вонючки" с жёсткими ограничениями по обьемам и доступу к западным технологиям.Слыхал,проэкт уже в разработке-грязь Трамп планирует сливать в парашу-им он точно не простит "Короновирус Трампа".Более того-Украина вправе расчитывать на помощь США в борьбе с оккупантом после надёжной позиции по внутриамериканским разборкам,связанным с Украиногейтом-теперь ищут просто предлог-нарушение Минских договоронностей при захвате Дебальцево.
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І що їм дасть цей доступ?
До речі, я щось не чув щоб Росія обмежувала комусь доступ в Крим.
Навпаки - Україна бухтить на тих хто "не так" туди заїхав.
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І взагалі - вирішення питання повернення Криму до складу України можливе лише за наявності такого бажання у переважної більшості жителів Криму.
А таке бажання може виникнути в них тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Росії.
Решта все то - порожнє "бла-бла-бла".
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Я так понял фишка в том, шо им не дают заехать через Перекоп. А из Москвы - понятное дело, проблем нет.
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