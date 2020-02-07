 Делегації США, ЄС та України вимагають від РФ надати ОБСЄ повний доступ до окупованого Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку вимогу висунули делегації США, Євросоюзу та України при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні.
"СММ має отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України відповідно до її мандата. Це стосується і незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також українсько-російського державного кордону, у доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - йдеться у заяві, виголошеній делегацією ЄС.
Очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор у своєму виступі також наголосив на тому, що "Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях".
"Пане посол Чевік, Сполучені Штати вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному морі та Азовському морі", - заявив американський посол, звертаючись до присутнього на засідання голови СММ Яшара Халіта Чевіка.
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у своєму виступі також нагадав, що мандат СММ охоплює всю територію України і тому не достатньо лише патрулів біля адмінмежі з АРК.
"Наземні патрулі мають намагатися отримати доступ до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Якщо Російська Федерація як держава-окупант відмовляє в такому доступі, то про це має бути відзвітовано, знову ж таки у повній відповідності до мандату СММ", - наголосив він.
Ось і тепер уже ******** фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але кацапами. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комунофашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
..
.
...
До речі, я щось не чув щоб Росія обмежувала комусь доступ в Крим.
Навпаки - Україна бухтить на тих хто "не так" туди заїхав.
А таке бажання може виникнути в них тоді, коли рівень життя на Україні буде вищим аніж в Росії.
Решта все то - порожнє "бла-бла-бла".