 В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок, - Скіпальський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин "24", про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.
Зазначимо, що в Україні зараз немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом із Китаю.
Однак в Україні поширюється грип А (H1N1). Від початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 осіб від ускладнень хвороби.
У МОЗ повідомили про дефіцит хірургічних масок на ринку.
"У МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їхніми постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – повідомив Андрій Скіпальський.
Як повідомлялося раніше, в Дніпрі в лікарні 21 січня від грипу померла дитина віком 2,5 року.
Эта такая форма перехода заложена еще в 2016 году
При переходе с одного статуса в другой все без исключения пишут заявления на увольнение и потом взятие на новую работу без изменения адреса работы...
Это вторая очередь реформы касающаяся стационаров..
Поликлиники такой этап уже прошли и было тоже самое...
Идет замена юридического статуса.
это незаконно, хотя Зегнидам проблемы лохов не интересны ...
Эта реформа предусматривает переход всех мед учреждений из одной собственности в другую,параллельно меняется юридический статус и замена всех реквизитов и таким самым человек переходит с одной организации в другую...
ЭТО ВСЕ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО ЕЩЕ ВНАЧАЛЕ РЕФОРМЫ В 2016 году...
Все 29 лет он был у власти и гробил страну)))
И не только Петя.
Такой песты, как при "кловунах", не было никогда.
Пардон - А В УКРАИНЕ ЕСТЬ ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭТИХ "СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ"?
Если нечем выявлять, так и нет выявленных случаев...
Спасибо Великой Зелупе за "уряд профэсионалив".
Підготовка до епідемії на рівні афігєть
запрут подыхать в бараке, лучше болеть дома ...