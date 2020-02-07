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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (196) Мінздоров'я (1088) Скіпальський (10) ГРВІ (97)

 В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок, - Скіпальський

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок на ринку на тлі загострення епідемії грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин "24", про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.

Зазначимо, що в Україні зараз немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом із Китаю.

Однак в Україні поширюється грип А (H1N1). Від початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 осіб від ускладнень хвороби.

У МОЗ повідомили про дефіцит хірургічних масок на ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вже на 60 тисяч більше вакцинованих від грипу, ніж минулого року, - МОЗ

"У МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їхніми постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – повідомив Андрій Скіпальський.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі в лікарні 21 січня від грипу померла дитина віком 2,5 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174328
 
 
 Топ коментарі
 
У вас есть только один дефицит - полное отсутствие мозгов!
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З 1 квітня закривають ЦРЛ Кропивницького району. Весь персонал повністю розганяють. І такі закриття йдуть по всій Україні. А зєльоні бандюки про маски пишуть.
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У вас есть только один дефицит - полное отсутствие мозгов!
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Тут такі справи. Прогресивні і регресивні мутації одинаково вирогідні у процесі еволюції. Природа регресивні мутації просто вбиває шляхом недопущення їх розмноження. Питання в тому, чи виживе наша популяція при такому відсотку дебілів.
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З 1 квітня закривають ЦРЛ Кропивницького району. Весь персонал повністю розганяють. І такі закриття йдуть по всій Україні. А зєльоні бандюки про маски пишуть.
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А при чём тут это?
Эта такая форма перехода заложена еще в 2016 году
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Не мелите пургу... црп закрывается и преобразуется в другое название..
При переходе с одного статуса в другой все без исключения пишут заявления на увольнение и потом взятие на новую работу без изменения адреса работы...
Это вторая очередь реформы касающаяся стационаров..
Поликлиники такой этап уже прошли и было тоже самое...
Идет замена юридического статуса.
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? Зегниды разработали новый трудовой кодекс ?
это незаконно, хотя Зегнидам проблемы лохов не интересны ...
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А где Вы видели введениенового трудового?
Эта реформа предусматривает переход всех мед учреждений из одной собственности в другую,параллельно меняется юридический статус и замена всех реквизитов и таким самым человек переходит с одной организации в другую...

ЭТО ВСЕ БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО ЕЩЕ ВНАЧАЛЕ РЕФОРМЫ В 2016 году...
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Багатьох це лише і тримало на місці. Написавши заяву і звільнившись, втечуть за кордон.
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_Эти крошечные ублюдки могут проникать сквозь ткань потому что слишком мелкие. Но чьи-то сопли с вирусом от кашля и чихания, летящие в лицо задержат.
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Нажрись часнику і ніхто в твою сторону навіть дихати не буде.
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шо,тоже как и на рахе,комплектующие из китая?
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Страна, неспособная пошить хирургическую маску, точно справится с эпидемией гриппа. Да!
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Страна взагалі нічого не шиє. Легка промисловість полетіла у вирій.
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ну да...а виноват ЗЕ))))
Все 29 лет он был у власти и гробил страну)))
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Так зеля добиває країну нааіть швидше чим петя.
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Взагалі то мені здається не хірургічні маски, медичні маски- Скіпальський!
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ех, був би Петя, він би завалив всіх тими масками )))
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Безусловно.
И не только Петя.

Такой песты, как при "кловунах", не было никогда.
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Понравилась фраза: "в Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания короновирусом".
Пардон - А В УКРАИНЕ ЕСТЬ ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭТИХ "СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ"?
Если нечем выявлять, так и нет выявленных случаев...
Спасибо Великой Зелупе за "уряд профэсионалив".
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З добрим ранком В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 4146
Підготовка до епідемії на рівні афігєть
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только недоумок может надеяться на медпомощь в Украине после начала эпидемии,
запрут подыхать в бараке, лучше болеть дома ...
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гончарук и зе готовы к взрыву двигателей боинга...
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