 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.
Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поблизу Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;
- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"Учора, 6 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
легендарный Ватостополь город руССких дураков.
Один из них женскага рода да исчо и с ребенком на руках.
По заснеженной трассе в метель. Дебилы.
Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", - написал он.
Сивохо подчеркнул, что люди Донбасса - это люди труда. Источник: https://censor.net.ua/n3174155