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Все про:обстріл (1489) поранення (1631) Донбас (15231) операція Об'єднаних сил (2027)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб

6 лютого збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;
- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ двічі обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, - пресцентр ОС

"Учора, 6 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174327
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
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На сейчас известно что два одноклеточных организма уже никогда не отведают
легендарный Ватостополь город руССких дураков.
Один из них женскага рода да исчо и с ребенком на руках.
По заснеженной трассе в метель. Дебилы.
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 8641
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Тиатег- стратег, та куди нам до тебе, ти ж з окопів пишеш, доиесі, автомати вже не під ципками обв'язаними стоять ? Вже дозволили стріляти у відповідь?
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Тиатег- стратег, та куди нам до тебе, ти ж з окопів пишеш, доиесі, автомати вже не під ципками обв'язаними стоять ? Вже дозволили стріляти у відповідь?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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...то место откуда стрельнули в груду развалин превратить ...и так всегда...и мир наступит сам собою..
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На сейчас известно что два одноклеточных организма уже никогда не отведают
легендарный Ватостополь город руССких дураков.
Один из них женскага рода да исчо и с ребенком на руках.
По заснеженной трассе в метель. Дебилы.
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 8641
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"Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент - человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского - это политика примирения.
Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", - написал он.

Сивохо подчеркнул, что люди Донбасса - это люди труда. Источник: https://censor.net.ua/n3174155
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Одужання всім пораненим у війні українцям.
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Орехово это новые позиции после отвода войск из Золотого

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И за все это незабываем благодарить это существо
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 3459
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