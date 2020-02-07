 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Оріхового, за добу - 4 обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;

- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ двічі обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, - пресцентр ОС

"Учора, 6 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.