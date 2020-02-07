 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.
За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 143 особи, смертельних випадків - на 73. Із них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 69 осіб, по одній людині - в провінціях Цзілінь, Хенань, Гуандун, Хайнань.
У лікарнях країни нині проходить курс лікування 28 тис. 985 осіб, стан 4 тис. 821 хворого оцінюється як важкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни під наглядом перебувають 186 тис. 045 осіб, 1 тис. 540 осіб одужали і виписані.
На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 50 підтверджених випадки захворювання на нову пневмонію: 24 - у Гонконзі за одного летального випадку, 10 - у Макао, 16 - на Тайвані.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
График упорото прёт вверх, показывая увеличение числа мелких ублюдков, заражающих человеков.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
Покайся!
Так що від коронавірусу українці не помиратимуть.
Всім ставитимемо ГРВІ.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1850784-zagadka-koronavirusu-diti-mayzhe-ne-zarazhayutsya-vcheni-ne-znayut-prichin
Переводчик:
РУССКИЙ
Tencent кратко перечисляет 154 023 инфекции и 24 589 смертей от коронавируса Ухань
Вони і досі хворіють чи вже померли ?
То есть, в принципе болезнь неплохо излечимая, а проблемы только у людей с очень слабым иммунитетом, наличием сопутствующих тяжёлых заболеваний или тех, кому не оказывается квалифицированная и своевременная медицинская помощь.
Хоч трішки менше всяка шваль буде шастать по світу, а то так перетруджуються на роботах, що летять відпочивати від "безделья" через півсвіту!!!
Не хрін шастать, "делу время, а потехе час"!
В связи с противоречивыми сообщениями о судьбе китайского доктора Ли Веньляна, который первым определил и зафиксировал появление нового коронавируса, сообщаем, что он скончался 5 февраля 2020 года в изоляционном боксе 12а клинического инфекционного госпиталя г. Ухань. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )06.02.2020 г. По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html