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Все про:вірус (201) Китай (376)

 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом п'ятниці (18:00 київськ. четверга) кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, становила 31 тис. 161 особу, смертельних випадків зафіксовано 636.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 143 особи, смертельних випадків - на 73. Із них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 69 осіб, по одній людині - в провінціях Цзілінь, Хенань, Гуандун, Хайнань.

У лікарнях країни нині проходить курс лікування 28 тис. 985 осіб, стан 4 тис. 821 хворого оцінюється як важкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни під наглядом перебувають 186 тис. 045 осіб, 1 тис. 540 осіб одужали і виписані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї помер лікар, який першим повідомив про коронавірус, - ЗМІ

На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 50 підтверджених випадки захворювання на нову пневмонію: 24 - у Гонконзі за одного летального випадку, 10 - у Макао, 16 - на Тайвані.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174326
 
 
 Топ коментарі
 
Зебілам була невгодна Супруниха? Нате вам кращу і не кажіть шо мало. Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4804
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Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Але нашій владі до лампочки- вини вже гроші від продажу землі ділять.
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Что-то подозрительно, что у нас нет заразившихся. Наверное, нет информации достоверной.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
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А у нас зелений як той огірочок міністр охорони здоров'я навіть не знає що таке інкубаційний період...
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Сегодня сон видел: сожгут их всех на костре скоро. Зеленского с женой повесят на Банковой. Сивоху расстреляют. Слуг Народа тоже. Приснится же кошмар такой.
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Та ні! Не може бути. Я вважаю що Зеленський буде правити до 110 років, а коли помре-вознесеться на небо і сяде по праву руку від Бога.
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только при условии что он лично ликвидирует *****, лично освободит Крым и Донбасс.
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Зебілам була невгодна Супруниха? Нате вам кращу і не кажіть шо мало. Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4804
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На чумном параходе, закорантиненном у Японии уже 61 заражённый.
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График упорото прёт вверх, показывая увеличение числа мелких ублюдков, заражающих человеков.
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Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Але нашій владі до лампочки- вини вже гроші від продажу землі ділять.
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Что-то подозрительно, что у нас нет заразившихся. Наверное, нет информации достоверной.
Карантин в школах заканчивается, а пандемия начинается
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Как бы трудно определить заразился человек или нет, просто измеривши температуру. У вируса ведь есть инкубационный период, в течении которого нету никаких симптомов.
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У нас сейчас тоже эпидемия - половина школ на карантине. А чем реально болеют - никто не знает. Вот у меня семья родственников переболела - неделю по-очереди с температурой под 40 были - единственное, что им определили, что это не грипп - и все.
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Тут два варианта: у нас врачи не знают, что такое короновирус и выдают его за ОРВИ. Или скрывают.
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Я вчора піднімав питання про коронавірус, так мені сказали що знов я лізу куди мене не просять.

Так що від коронавірусу українці не помиратимуть.
Всім ставитимемо ГРВІ.
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Выздоровших больше, чем умерших, это хорошая тенденция, значит коронавирус все таки вылечивается. Если верить официальным данным.
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.Заболевших 154,023, из них умерло 24,589 , 269 выздоровело. А у нас все типа врут поголовно?

Переводчик:
РУССКИЙ
Tencent кратко перечисляет 154 023 инфекции и 24 589 смертей от коронавируса Ухань

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в твоём оригинале то же самое, что в статье. картинка выше фейковая.
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А вас не дивує, що хворих дуже багато, одужавших мало, а куди народ дівається ?
Вони і досі хворіють чи вже померли ?
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У нас позавчора жіночка померла. 40 років. Атипова пневмонія.
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Мій кум у 2009 р. був на h1n1 теж хворий. Ледь не помер. 17 днів в реанімації. 60%легень залишилось, 40 просто згоріли. Рентген через кожні 20 хв. Цей вірус на очах легені пожирає.
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рассмешил..... увас в селе ренген значит через 20мин делают в течении 17дней....
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А как вообще в принципе предполагается остановить эпидемию, если вакцина раньше, чем через год появиться не может, а число зараженных растет? что, дождаться пока перемрут все носители?
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ну, во-первых, первая инфа была, что не раньше лета, а во-вторых, австралийцы воспроизвели лабораторный nCoV, что ускорит получение вакцины. так что за пару месяцев управятся. главное потом будет отловить всех китайцев и вакцинировать.
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Уявіть картину, шо хтось кашляне чи чихне у забитому людьми транспорті і скаже "проклен"-гребаний кітай і навіщо я там був... ото танці почнуться у людей...
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В кетае не смеются с таких шуток. А кого видят без маски - ловят и бьют...
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По всей динамике последних 2 недель получается смертность 2% от заразившихся.
То есть, в принципе болезнь неплохо излечимая, а проблемы только у людей с очень слабым иммунитетом, наличием сопутствующих тяжёлых заболеваний или тех, кому не оказывается квалифицированная и своевременная медицинская помощь.
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а где у нас в Украине есть квалифицированна медицинская помощь?
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я думаю всё проще. пневмония излечима, если её лечить. а если лечить нечем, ввиду отсутствия лекарств от пневмонии в аптеках (вы можете представить себе ажиотаж на них в Китае?), то отсюда и такая смертность.
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Ну і славненько!!!
Хоч трішки менше всяка шваль буде шастать по світу, а то так перетруджуються на роботах, що летять відпочивати від "безделья" через півсвіту!!!
Не хрін шастать, "делу время, а потехе час"!
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Ты мало того, что урод, так ещё и близорукий тупица.
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Судьба Ли Веньляна - это предупреждение Зеленскому. Китайские власти то же в течении долгого времени отрицали и умалчивали развитие эпидемии и ее причины. Как результат - эпидемия охватила весь Китай. Украинская статистика "заболеваний гриппом" показывает резкий скачек в начале января и динамический рост весь январь. Эпидпорог превышен сразу в 5 областях. Вовсе не исключено, что среди этого скрывается нарастание заболеваний именно вирусом 2019nCoV
В связи с противоречивыми сообщениями о судьбе китайского доктора Ли Веньляна, который первым определил и зафиксировал появление нового коронавируса, сообщаем, что он скончался 5 февраля 2020 года в изоляционном боксе 12а клинического инфекционного госпиталя г. Ухань. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )06.02.2020 г. По не подтвержденным пока данным у Зеленского активно ищут замену Скалецкой. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Соевые коричневые какашечники в любой теме находят вентилятор для своих всхрюков. Даже если тема вообще про Китай, например
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ЗЕбобик ты завещание написал? Или тебе кроме долгов завещать нечего?! Болезнь поражает в первую очередь тупых и недалеких индивидумов в популяции. Так что зебобик ты в зоне риска!
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