 На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Інформація про чоловіка, який на ринку намагається продати гранату, надійшла на лінію "102" з міжрайонного відділу СБУ. Під час зовнішнього огляду під курткою чоловіка в пакеті поліцейські виявили ручну гранату, запал УЗРГМ та дві тротилові шашки по 200 грамів кожна.
Продавцем небезпечних речовин виявився 25-річний житель Скадовська, раніше судимий за крадіжки та викрадення машин. Він пояснив, що предмети нібито знайшов восени під час збирання грибів у лісі та привіз до себе додому.
Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановлюють походження боєприпасу і вибухових речовин та за яких обставин вони потрапили до раніше судимого. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
не мне же тебе обьяснять - петь под зеленых - петь под кацапов...
и вдруг, неожиданно, етот самый житель Скадовска, стал большим грибным фаном, а тут бздынь, вместо белых - гранаты, а продать пытался - так чисто бес попутал...все сходится - обвинители не правы....
ЕКОНОМІКА
В «Слуге народа» озвучили плохие новости о пенсионном возрасте
Сьогодні о 00:02•Хвиля
Председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и член партии «Слуга народа» Галина Третьякова сообщила о необходимости повышения пенсионного возраста.
Об этом она заявила изданию «Экономическая правда».
«Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс», - сообщила Третьякова.
Она сказала, что по результатам исследования Всемирного банка в 2030 году при параметрах действующей солидарной системы 40 % украинцев будут получать выплаты по формуле, а остальные минималку.
Третьякова считает ошибкой включение в солидарную систему ФОП, ежемесячно вносящих примерно 800 грн. в качестве единого налога и претендующих на минимальные пенсионные выплаты размером 1600 грн.
«Не нужно было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения», - выразила мнение глава парламентского комитета по соцполитике.
По ее словам, нужно было последовать примеру стран Евросоюза, включивших самозанятых граждан в пенсионную систему, «когда стали богаче».
Чиновница сказала, что ситуация со временем ухудшится. Она считает, что решить проблему можно лишь увеличив возраст для выхода на пенсию.
https://hvylya.net/news/exclusive/v-sluge-naroda-ozvuchili-plohie-novosti-o-pensionnom-vozraste.html
только недоразвитый позвонит по 102 если его жизни ничего не угрожает,
там сразу запишут номер симки, номер процессора телефона, пробьют
кто такой итд, потом ходить давать «свидетельские» показания,
снимут отпечатки, возьмут образцы днк,
а потом могут ещё чего придумать для повышения «успеваемости»