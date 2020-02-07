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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (969) Нацполіція (8951) Правоохоронні органи (700) Херсонщина (503)

 На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція. ФОТО

У Скадовську Херсонської області місцевий житель на базарі намагався продати гранату і тротилові шашки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція 01

Інформація про чоловіка, який на ринку намагається продати гранату, надійшла на лінію "102" з міжрайонного відділу СБУ. Під час зовнішнього огляду під курткою чоловіка в пакеті поліцейські виявили ручну гранату, запал УЗРГМ та дві тротилові шашки по 200 грамів кожна.

На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція 02

Продавцем небезпечних речовин виявився 25-річний житель Скадовська, раніше судимий за крадіжки та викрадення машин. Він пояснив, що предмети нібито знайшов восени під час збирання грибів у лісі та привіз до себе додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21-річний житель Щастя намагався продати гранату за 400 грн, - Держприкордонслужба

На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція 03

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановлюють походження боєприпасу і вибухових речовин та за яких обставин вони потрапили до раніше судимого. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Також читайте: У Дніпрі чоловік травмувався, намагаючись розібрати боєприпас, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174324
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и что вы против свободного рынка? Вон у путлера еще и не такое в военторгах продается
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велик, ты еще не понял? - зековня в Украине? - читай кацапня...
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ку нас не так все просто с этим. В 14 году русня много закладок оружия и боеприпасов по Херсонщине делала в степях или посадках. Особенно в приморских районах. Вполне вероятно что нашел он одну из них.
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Объясните этому идиоту, что грибы с тротиловыми шашками не собирают. Пусть про глушение рыбы плетет На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4799
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ку нас не так все просто с этим. В 14 году русня много закладок оружия и боеприпасов по Херсонщине делала в степях или посадках. Особенно в приморских районах. Вполне вероятно что нашел он одну из них.
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велик, ты еще не понял? - зековня в Украине? - читай кацапня...
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ты же внятный, местами .....
не мне же тебе обьяснять - петь под зеленых - петь под кацапов...
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Ну и что вы против свободного рынка? Вон у путлера еще и не такое в военторгах продается
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Продавцом боеприпасов оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон...

и вдруг, неожиданно, етот самый житель Скадовска, стал большим грибным фаном, а тут бздынь, вместо белых - гранаты, а продать пытался - так чисто бес попутал...все сходится - обвинители не правы....
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Угадаю даже цену, гривна за грамм. В случае гранаты правда если без кольца, очень дорого, коллега подсказал.
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Хорошие новости: нафтогаз и газпром договорились о виртуальных поставках газа из Словакии. Так вот есть идея виртуализировать войну на Донбассе. Пусть сборная Украины сыграет со сборной лнр-днр на компах. Кто проиграет, отдает пленных назад.
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Тобто пенсії чи зарплати цьому чоловіку не вистачало і він вирішив таким чином заробити гроші.

ЕКОНОМІКА
В «Слуге народа» озвучили плохие новости о пенсионном возрасте
Сьогодні о 00:02•Хвиля

Председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и член партии «Слуга народа» Галина Третьякова сообщила о необходимости повышения пенсионного возраста.

Об этом она заявила изданию «Экономическая правда».

«Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс», - сообщила Третьякова.

Она сказала, что по результатам исследования Всемирного банка в 2030 году при параметрах действующей солидарной системы 40 % украинцев будут получать выплаты по формуле, а остальные минималку.

Третьякова считает ошибкой включение в солидарную систему ФОП, ежемесячно вносящих примерно 800 грн. в качестве единого налога и претендующих на минимальные пенсионные выплаты размером 1600 грн.

«Не нужно было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения», - выразила мнение глава парламентского комитета по соцполитике.

По ее словам, нужно было последовать примеру стран Евросоюза, включивших самозанятых граждан в пенсионную систему, «когда стали богаче».

Чиновница сказала, что ситуация со временем ухудшится. Она считает, что решить проблему можно лишь увеличив возраст для выхода на пенсию.

https://hvylya.net/news/exclusive/v-sluge-naroda-ozvuchili-plohie-novosti-o-pensionnom-vozraste.html
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Так привітаємо ж зебілів. Вони зробили це разом. Нехай пишаються.
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Даже если сделать пенсионный возраст - 80 лет, то несознательные пенсионеры назло всем, увеличат свою среднюю продолжительность жизни, до 90.
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Ето врєдноє совковоє плємья не хоче вмирати. На Херсонщине мужчина пытался продать на рынке гранату и тротиловые шашки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7315
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кто то настучал, теперь потаскают как свидетеля, больше не будет,
только недоразвитый позвонит по 102 если его жизни ничего не угрожает,
там сразу запишут номер симки, номер процессора телефона, пробьют
кто такой итд, потом ходить давать «свидетельские» показания,
снимут отпечатки, возьмут образцы днк,
а потом могут ещё чего придумать для повышения «успеваемости»
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