 Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт і Дебальцеве після підписання Мінських угод, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Про це нагадав глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 лютого, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року", - заявив дипломат.

Звертаючись до нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в України та ТКГ Хайді Грау, американський посол наголосив на важливості того, щоб Росія та її маріонетки припинити тактику затягування на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

"США не недооцінюють складність цих дискусій. Для України, суверенної держави, яка стала об’єктом багаторічної та триваючої російської агресії, ставки дуже високі", - заявив Гілмор.

Американський посол закликав нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ "пам’ятати про ту складну позицію, з якої Україна вимушена вести переговори, коли російські сили контролюють частину її суверенної території".

"Сумно і прикро, якщо російський народ підтримує цей акт агресії проти сусідньої держави", - додав очільник місії США при ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське "ихтамнет" не сприймається ні в ОБСЄ, ні за її межами, - постпред України Цимбалюк