 Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт і Дебальцеве після підписання Мінських угод, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Про це нагадав глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 лютого, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року", - заявив дипломат.
Звертаючись до нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в України та ТКГ Хайді Грау, американський посол наголосив на важливості того, щоб Росія та її маріонетки припинити тактику затягування на переговорах у Тристоронній контактній групі.
"США не недооцінюють складність цих дискусій. Для України, суверенної держави, яка стала об’єктом багаторічної та триваючої російської агресії, ставки дуже високі", - заявив Гілмор.
Американський посол закликав нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ "пам’ятати про ту складну позицію, з якої Україна вимушена вести переговори, коли російські сили контролюють частину її суверенної території".
"Сумно і прикро, якщо російський народ підтримує цей акт агресії проти сусідньої держави", - додав очільник місії США при ОБСЄ.
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IZ00A.html).
То, что процентов 30 нашей быдломассы, включая некоторых депутатов и членов СНБО, до сих пор так не считают - это проблема умственной неполноценности этих людей.
Оттуда:
У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:
1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;
...
Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.
Законопроект № 7163.
саме окупаційна адміністрація, згадаймо Бородая, перших дєятілєй дЫр, та й тепер прислали МММ-щику чєпушиліну "прем'єр-міністра" з обісРашки.
А твого кумира Гіркіна-Стрєлкова вивезли в машині з мирняком, обісраного і обісцяного, під купою броніків.
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"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.
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ни добавить ни прибавить нечего..
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и все и всехние заявления нужно рассматривать через ету призму...
https://censor.net.ua/resonance/373487/sdacha_logvinovo_9_fevralya_2015_goda_povorotnyyi_moment_debaltsevskoyi_operatsii
в излечимость коронавируса верю больше чем в етих зеленых ослов...
а нам, сивим, не півторювати тих помилок....
так ні - пре в те зелене най хто пошептав....
Как и о том, что танкисты отбили Логвиново 12 февраля, с самого утра. Только вот за целый день до вечера им никого не прислали на помощь. И Логвиново было снова утрачено.
Но, это был неофициальный ответ Бутусову. Официального нет, так как никто их ещё на официальном уровне не спрашивал.
А заодно с вопросом "почему отдали приказ", следует спросить, "почему никому не сообщили", и ВСУ попали в засаду.
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Дійсно, що росіяни в основному підтримують агресію проти України. При цьому ОБСЄ та Франція з Німеччиною жодного разу не говорили про захоплення Дебальцево після Мінських домовленостей та не наполягали на відведенні російських і сепарських військ при розведенні, яке вони влаштували. Хоча і наша нова влада теж мовчала та відводила війська. Робіть висновки як все це тепер влаштовано.
война с рф, донбасятина без кацапов
ничего не стоит
як паРаша розв'язувала вiйни на пострадянському просторi. тут конкретно про Грузiю.
надзвичайно цiкавий i правдивий фiльм.
https://youtu.be/6kZXMx0fywQ
От я не дуже фанат партії Голос, але Рахманін сказав дуже правильну річ: усі розмови про подальше виконання угод можливі ЛИШЕ після року без жодного пострілу!