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Все про:ОБСЄ (2390) США (6253) Донбас (15231) мінські угоди (1694) Гілмор Джеймс (2)

 Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт і Дебальцеве після підписання Мінських угод, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

Росія і керовані нею збройні формування захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця на Донбасі вже після того, як було підписано Мінський протокол і Мінський меморандум у вересні 2014 року.

Про це нагадав глава місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 лютого, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не слід забувати, що Росія та її маріонетки захопили Донецький аеропорт, Дебальцеве та інші стратегічні місця вже після підписання Мінського протоколу 5 вересня 2014 року та Меморандуму про взаєморозуміння щодо створення зон безпеки від 19 вересня 2014 року", - заявив дипломат.

Звертаючись до нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в України та ТКГ Хайді Грау, американський посол наголосив на важливості того, щоб Росія та її маріонетки припинити тактику затягування на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбутися лише після виведення російських військ, - глава місії США при ОБСЄ Гілмор

"США не недооцінюють складність цих дискусій. Для України, суверенної держави, яка стала об’єктом багаторічної та триваючої російської агресії, ставки дуже високі", - заявив Гілмор.

Американський посол закликав нового спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ "пам’ятати про ту складну позицію, з якої Україна вимушена вести переговори, коли російські сили контролюють частину її суверенної території".

"Сумно і прикро, якщо російський народ підтримує цей акт агресії проти сусідньої держави", - додав очільник місії США при ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське "ихтамнет" не сприймається ні в ОБСЄ, ні за її межами, - постпред України Цимбалюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174323
 
   
 Топ коментарі
 
Главная марионетка росисси сейчас заняла пост президента Украины .

..
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Что ты мелешь? Об этом всегда говорилось. И, кстати, это серьезный причина не устраивать новые участки разведения. На всякий случай напомню, что В Украине за Рашкой закреплен статус агрессора на законодательном уровне:

(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IZ00A.html).

То, что процентов 30 нашей быдломассы, включая некоторых депутатов и членов СНБО, до сих пор так не считают - это проблема умственной неполноценности этих людей.
Оттуда:
У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;
...
Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.
Законопроект № 7163.
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_Как-то стыдливо замалчивается всеми тема предоставления зелёной дороги колонне гиркина из Славянска в милионный Донецк. Кто и какую понёс за это ответственность?!
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самую малость!!качественный отсос,что и демонстрирует ,,бармалей"а не поведись нация на ,,слуг народа"этот отсос был бы приоритетным и даже элитным(со стороны оккупанта)как то так!!(если не влазить в дебри,,политические") Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8686 Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 702
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Похоже, что Трамп решил сорвать нормандский междусобойчик и капитуляцию Украины
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Надо же. Даже в Украине власти 5 лет стараются не вспоминать как ***** их обманул и захватил новые территории вопреки подписанным договоренностям.
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Что ты мелешь? Об этом всегда говорилось. И, кстати, это серьезный причина не устраивать новые участки разведения. На всякий случай напомню, что В Украине за Рашкой закреплен статус агрессора на законодательном уровне:

(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5IZ00A.html).

То, что процентов 30 нашей быдломассы, включая некоторых депутатов и членов СНБО, до сих пор так не считают - это проблема умственной неполноценности этих людей.
Оттуда:
У Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;
...
Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.
Законопроект № 7163.
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Про це говорилося за каденції Порошенка, а зараз при розведенні військ мовчать.
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До речі, тільки несповна розуму цього не розуміють, хАхли-малороси та манкурти, ядро виборців та лохторату шмарклі та ЗаЖоп.

саме окупаційна адміністрація, згадаймо Бородая, перших дєятілєй дЫр, та й тепер прислали МММ-щику чєпушиліну "прем'єр-міністра" з обісРашки.
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теперь уже то полуголодное стадо как бы меньше поддерживает агресию рассеики против Украины, но дай им чуть запах крови и малеишую победу в каком то месте, так сразу проснёться ихнии - дави хохлов, укропов и фошиздов-бандеровцов.
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_Как-то стыдливо замалчивается всеми тема предоставления зелёной дороги колонне гиркина из Славянска в милионный Донецк. Кто и какую понёс за это ответственность?!
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Не представляйся, я и так вижу что ты такое.
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Ти ппо оцю ;зєльоную дарогу; тролику?
Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт и Дебальцево после подписания Минских соглашений, - глава миссии США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 6491
А твого кумира Гіркіна-Стрєлкова вивезли в машині з мирняком, обісраного і обісцяного, під купою броніків.
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"Не следует забывать, что Россия и ее марионетки захватили Донецкий аэропорт, Дебальцево и другие стратегические места уже после подписания Минского протокола 5 сентября 2014 и Меморандума о взаимопонимании по созданию зон безопасности от 19 сентября 2014 года"

.....
"США не недооценивают сложность этих дискуссий. Для Украины, суверенного государства, которое стало объектом многолетнего и продолжающейся российской агрессии, ставки очень высоки", - заявил Гилмор.

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ни добавить ни прибавить нечего..
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Главная марионетка росисси сейчас заняла пост президента Украины .

..
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И тут умудрилось разбросать свой биоматериал, соево-коричневое
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Что он не так сказал??? Гундосый хотя бы раз зачитал с бумажки "Слава Украине"? Хочу услышать. Гундосый направил Н-годнее поздравление *****? Нет? Шотыгавариш... а украинцам? А как? Ни флажка, ни индикатора, тока гундосый тенорок... и как? Ты хочешь мне сказать, что этот никчемный президент-эксцентрик не ************* ставленник? Дьявол - в деталях, мон шери. Пока его публика в Украине, он будет смешить ее. Но когда украинская аудитория начнет зевать и кидать помидоры, это чмо начнет смешить толпу нашего северного сырьевого придатка... вот увидишь.
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Головна маріонетка росії то був порошенко. А цей - лише його жалюгідна тінь.
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Там есть еще фракция ЗаЖиття . Тоже марионетки рашки . И Украинскому народу пофиг .

..
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Ну почему пофиг... голосует люмпен за рабиновичей с мертвеччуковичами...
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А вот эта новость-серьезная.За нарушение таких договорённостей введут эмбарго на поставки россеянской "вонючки" с жёсткими ограничениями по обьемам и доступу к западным технологиям.Говорят,проэкт уже в разработке.
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выборы на по осени и не только доника а и в Сенат и в Палату.
и все и всехние заявления нужно рассматривать через ету призму...
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Трамп вам не простит "Короновирус Трампа"-на Марсе берёзки-высадит-вы с криками "О,Родина!"туда и улетите!Нехай щастать!
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Пам'ятаєш як це було і які бої там були?
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Али и вам не скучно ото кацапне прикрытой и неприкрытой шо доказывать? - и те и другие головкой хворые - ну шо тут уже....
в излечимость коронавируса верю больше чем в етих зеленых ослов...
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Це так, але Логвіново не просте питання, бо там була некомпетентність керівництва. При цьому ті події жодним чином не виправдовують мовчання сьогоднішньої влади. Про це такі коментатори не хочуть говорити.
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синам бійців, загинувшим, дочучкам - тре жити ....
а нам, сивим, не півторювати тих помилок....
так ні - пре в те зелене най хто пошептав....
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А может им никто не сказал, может влада и не знает о таком событии, может они не читают "Цензор", а кроме Бутусова о сдаче Логвиново никто не писал.
Как и о том, что танкисты отбили Логвиново 12 февраля, с самого утра. Только вот за целый день до вечера им никого не прислали на помощь. И Логвиново было снова утрачено.
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У мене знайомий під Логвиново загинув... Троє діток лишилось. А наймолодшій доньці кілька місяців від народження було ...
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Там же написано: - Доманский и Таран отдали этот приказ, чтобы "дать батальону отдохнуть".
Но, это был неофициальный ответ Бутусову. Официального нет, так как никто их ещё на официальном уровне не спрашивал.
А заодно с вопросом "почему отдали приказ", следует спросить, "почему никому не сообщили", и ВСУ попали в засаду.
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Хм.. а тогда уверяли что Порошенко спас Украину заключив Эпохальные Минские Соглашения. Не человек а скала говорили.
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"Печально и обидно, если российский народ поддерживает этот акт агрессии против соседнего государства", - добавил глава миссии США при ОБСЕ. Источник: https://censor.net.ua/n3174323
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Дійсно, що росіяни в основному підтримують агресію проти України. При цьому ОБСЄ та Франція з Німеччиною жодного разу не говорили про захоплення Дебальцево після Мінських домовленостей та не наполягали на відведенні російських і сепарських військ при розведенні, яке вони влаштували. Хоча і наша нова влада теж мовчала та відводила війська. Робіть висновки як все це тепер влаштовано.
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Задайся другим вопросом - а зачем ОРДЛО вообще подписали минские соглашения? Какой им был резон их подписывать, когда шли в наступление?
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ОРДЛО без підтримки паРаші та стоячих за їхніми спинами кацапо-ординців в "наступлєніє" можуть йти тільки на свої власні унітази.
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Шо ти там знаєш в своїй Хранції? Чи втекла з Думбасу туди?
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орло может только на очко ходить,
война с рф, донбасятина без кацапов
ничего не стоит
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панове, прошу всiх подивитись. дуже цiкаво.

як паРаша розв'язувала вiйни на пострадянському просторi. тут конкретно про Грузiю.
надзвичайно цiкавий i правдивий фiльм.

https://youtu.be/6kZXMx0fywQ
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И шо? Ложила Россея на то самое ОБСЕ и на их заявления.В период чеченской войны Россея вообще ОБСЕ тупо, без обьяснений, выгнала с Чечни и все.
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Через 5 лет дошло, до жирафа и то быстрее,- на 9-й день. Фирма "Рога и копыта" О.Бендера и то эффективней работала.
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Щоб швидше доходило, такі заяви повинен робити не американець Гілмор, а Зебубочка.
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Ось із цього питання і слід почати виконувати Мінські угоди - повернути спочатку Дебальцево і територію аеропорту, а вже потім розводити війська.
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Навіть не так - спочатку повернути території, а про відведення, особливі статуси і іншу фігню можна говорити тільки після виконання п. 1 Мінських угод, тобто повного припинення вогню.

От я не дуже фанат партії Голос, але Рахманін сказав дуже правильну річ: усі розмови про подальше виконання угод можливі ЛИШЕ після року без жодного пострілу!
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Однако, первые минские соглашения не соблюдались, а длительная жизнь республик без Дебальцево была затруднительной.
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