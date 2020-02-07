 Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.
"Ми вимушені перейти майже на 100-відсотковий контроль екіпажів з огляду на специфіку роботи моряків. Випадки завозу коронавірусу зафіксовані вже у 26 країнах. Навіть якщо моряк не відвідував Китай останнім часом, ми не знаємо, яким рейсом він летів на чергову зміну екіпажу, з ким контактував у літаку", - пояснила вимушені заходи лікар-епідеміолог Ніна Старова.
У разі виявлення хворого з підозрою на коронавірус, він буде ізольований до суднового ізолятора або ізолятора порту з подальшою госпіталізацією до берегової госпітальної бази, а саме судно буде поставлено на карантин.
Станом на 6 лютого медогляд провели на 25 морських суднах, з яких 5 прибули з Китаю (4 з них залишили порти Китаю до спалаху епідемії коронавірусу).
"Вчора ввечері до причалу №42 у Хлібній гавані пришвартувався контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L=99,9 м, прапор - Гонконг). Судно прибуло до Одеси після заходу до портів Китаю під час інкубаційного періоду нового коронавірусу 2019-nCoV. Одразу після швартування на контейнеровозі здійснено медичний (санітарний) огляд усіх членів екіпажу та інші профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, лабораторно підтверджено 28 274 випадки зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, 28 059 випадків зафіксовано на території Китаю, інші - на території 25 країн. 565 осіб померли, понад 1 тис. осіб одужали.
На определённой стадии размножение вируса протекает без температуры.
Как минимум, анализ мочи нужно брать - он показывает повышенные лимфоциты...
https://youtu.be/SjXQkDYRQmI
других действий от ЗЕльоных рукокрылых я не жду
в Гане китаянки есть?
хотя, если кто с вашего судна там с китайчатами пообщается, то гарантии точно никакой...
без шуток сейчас. (((
по любому тебе там на месте видне... )))
занесут ведь недоделки зельоные заразу в Украину
надежный заслон бо...
Хотя бы тупо поинтересовались, как боролись с эпидемиями в той же Одессе, еще в 18 веке.
Рескриптом Екатерины II от 27 мая 1794 года, коим вице-адмиралу Иосифу де Рибасу повелевалось устроить на месте взятой русскими войсками в 1789 г. небольшой турецкой крепости Гаджибей новую «военную гавань купно с пристанью для купеческих судов». И далее - «Устроение в сем месте таможни и карантина почитаем мы необходимо нужным».