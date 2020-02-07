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 Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

Через загрозу поширення коронавірусу 2019-nCoV в Одеському морському порту лікарями-епідеміологами санітарно-карантинного відділу проводиться медогляд членів екіпажів прибулих суден.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу порту.

Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден 01

"Ми вимушені перейти майже на 100-відсотковий контроль екіпажів з огляду на специфіку роботи моряків. Випадки завозу коронавірусу зафіксовані вже у 26 країнах. Навіть якщо моряк не відвідував Китай останнім часом, ми не знаємо, яким рейсом він летів на чергову зміну екіпажу, з ким контактував у літаку", - пояснила вимушені заходи лікар-епідеміолог Ніна Старова.

У разі виявлення хворого з підозрою на коронавірус, він буде ізольований до суднового ізолятора або ізолятора порту з подальшою госпіталізацією до берегової госпітальної бази, а саме судно буде поставлено на карантин.

Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден 02

Також читайте: Діагностувати українців на коронавірус будуть за стандартами ВООЗ, - Центр громадського здоров'я

Станом на 6 лютого медогляд провели на 25 морських суднах, з яких 5 прибули з Китаю (4 з них залишили порти Китаю до спалаху епідемії коронавірусу).

Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден 03

"Вчора ввечері до причалу №42 у Хлібній гавані пришвартувався контейнеровоз COSCO SHIPPING SEINE (L=99,9 м, прапор - Гонконг). Судно прибуло до Одеси після заходу до портів Китаю під час інкубаційного періоду нового коронавірусу 2019-nCoV. Одразу після швартування на контейнеровозі здійснено медичний (санітарний) огляд усіх членів екіпажу та інші профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борту круїзного лайнера, який через коронавірус стоїть на карантині біля берегів Японії, перебувають 25 громадян України, - МЗС

Нагадуємо, лабораторно підтверджено 28 274 випадки зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, 28 059 випадків зафіксовано на території Китаю, інші - на території 25 країн. 565 осіб померли, понад 1 тис. осіб одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174322
 
 
 Топ коментарі
 
почесывая репы после того как....?

других действий от ЗЕльоных рукокрылых я не жду В Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибыших судов - Цензор.НЕТ 9947
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Кажется только теперь до меня начал доходить смысл фразы: "Страна непуганых идиотов"...
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Нет. А вот китайцы- будут 20-го. Делегация бизнесменов. Будут решать судьбу магнезитового терминала, с местным правительством. А значит- мою тоже. Бывает же... я стал заложником торговой войны США и Китая. Реально.
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Показуха.
На определённой стадии размножение вируса протекает без температуры.
Как минимум, анализ мочи нужно брать - он показывает повышенные лимфоциты...
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Ты в курсе, что ты идиот? Сухогруз не самолёт, из Китая идёт от 20 до 45 дней.
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Вісті з українсько-путінського фронту. "Іхтамнєт"-200.


https://youtu.be/SjXQkDYRQmI
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У меня есть мерзкая чуйка, что когда я прилечу в Одессу, в конце февраля, то вполне вероятно, что меня тоже потащат на диагностику... И, хотя Гана подальше от Китая, чем Одесса, не дай мне Бог чихнуть, ненароком...
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Главное не паниковать: от термометра, слава Богу, ещё никто не умирал.
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Та подождите! Ещё не вечер, в смысле- не конец февраля. Я ожидаю неминуемое развитие всяких мер...
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почесывая репы после того как....?

других действий от ЗЕльоных рукокрылых я не жду
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та нормально все будет...
в Гане китаянки есть?
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Нет. А вот китайцы- будут 20-го. Делегация бизнесменов. Будут решать судьбу магнезитового терминала, с местным правительством. А значит- мою тоже. Бывает же... я стал заложником торговой войны США и Китая. Реально.
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а не сходить на берег никак нельзя?
хотя, если кто с вашего судна там с китайчатами пообщается, то гарантии точно никакой...
без шуток сейчас. (((
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А я и не схожу. У меня такой контракт- впервые в жизни. Я не перевез ни одной тонны груза. Стоим на якоре, ждем решения Большого Бизнеса. Я тут, усилием воли, отказался от услуг бизнесменов, бо можно спиться нахрен, реально. Просто тупо стоим на якоре...
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ну шо сказать? - будь осторожен, а так же - общителен, здрав и весел...
по любому тебе там на месте видне... )))
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держать этот гон-конг на внешнем рейде под прицелом артиллерийских бронекатеров !


занесут ведь недоделки зельоные заразу в Украину
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Кстати! Этот пароходик, на самом деле- балкер, а не контейнеровоз. А ещё: его длина не 99,9 метров, а 199,9 метров. Странные и детские ошибки.
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На Бруклине в хлебной гавани действительно Коско Сейн со вчера с 4-х часов стоит. Самый что ни на есть кошерный контейнеровоз. Тут фото другого судна прилепили.
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Ага! Так вот оно что. Однако, длина у того контейнера- не может быть 99,9 метра. Никак! Потому, в инфе- мешанина! Не может быть такого совпадения- 99,9 и 199,9. А у балкера, который также компании Коско- таки 199,9 м. И ещё: фотка у трапа- сделана на балкере, а не на контейнеровозе. Причал- навалочные грузы плюс к этому- архитектура надстройки- балкерная. Это- точнейше.
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Контейнеровозы к нам почти все приходят под 300 метров - свыше трёхсот там заморочки с проходом проливов турецких сильно усложняются - ну вы, наверное, знаете) так что 290 с копейками - экономически оптимум.
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Понимаю. Но интересно кто-то перепутал два судна компании Коско Шипинг. Бывает.
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Кажется только теперь до меня начал доходить смысл фразы: "Страна непуганых идиотов"...
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ну если как в самолетах - один градусник на всех то вирус точно не пройдет,
надежный заслон бо...
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До жопы!,инкубационный период две недели!,носитель даже не знает что он заражает вокруг всех в течении двух недель!,хорошее бак оружие 21века!,не то что газом травили в первую мировую
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Из Китая контейнеровоз 40 дней до настоящего чапает, пока во все порты зайдёт согласно ротации.. если что, то там уже явно мор на борту будет, не утаишь.
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Не надо никаких китайских контейнеровозов. Вторую эпидемии чумы в Одессу из Турции "привезена" австрийским Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов - Цензор.НЕТ 3889 судном
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Опять тупое измерение температуры... Жалкая ничтожная зебильная власть недоумков...
Хотя бы тупо поинтересовались, как боролись с эпидемиями в той же Одессе, еще в 18 веке.
Рескриптом Екатерины II от 27 мая 1794 года, коим вице-адмиралу Иосифу де Рибасу повелевалось устроить на месте взятой русскими войсками в 1789 г. небольшой турецкой крепости Гаджибей новую «военную гавань купно с пристанью для купеческих судов». И далее - «Устроение в сем месте таможни и карантина почитаем мы необходимо нужным».

Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов - Цензор.НЕТ 3734
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Медосмотра мало. Он неинформативно. Нужно морякам не разрешать выход в город. Наша лояльность сродни вредительству.
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