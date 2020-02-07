 Чоловіка, який зґвалтував 14-річного підлітка, затримано в Харкові, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про сексуальне насильство щодо неповнолітнього надійшло до поліції 6 лютого о 14:30.
"Виїздом на місце події було встановлено, що чоловік у власному будинку зґвалтував неповнолітнього. Під час проведення оперативно-розшукових дій оперативниками Основ’янського відділу поліції було затримано 45-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.
пацана изнасиловали,
зоозащитники собирает пожертвования для голодающих животных, вместо того, чтобы вызвать полицию
але, что там еще у вас, ребята, не стесняйтесь, пишите
І навіть педофіл, якщо є гроші, там може бути "уважаємим чєловєком".
А, "кстаті", - он же "за парєбріком",- "яркій прімєр" !!!
Возьми, убей - в чём проблема? Отвечать не хочется?
і якщо ти така беспринципна слизота, що навіть за своіх не вступиться? - то я зроблю и за тебе...
І це є проблема.
Хоть во времени, хоть в пространстве...
Как захочет...
Добре, що пам*ятаю смутно ... Від шоку деталі стерлися.
Это не мужчина. Это *******.