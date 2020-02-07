EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  6759  59
Матеріали за темою:
Все про:зґвалтування (114) неповнолітні (52) Нацполіція (8951) Правоохоронні органи (700) Харків (1618)

 Чоловіка, який зґвалтував 14-річного підлітка, затримано в Харкові, - Нацполіція

У Харкові за підозрою у зґвалтуванні 14-річного підлітка затримано 45-річного чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про сексуальне насильство щодо неповнолітнього надійшло до поліції 6 лютого о 14:30.

"Виїздом на місце події було встановлено, що чоловік у власному будинку зґвалтував неповнолітнього. Під час проведення оперативно-розшукових дій оперативниками Основ’янського відділу поліції було затримано 45-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх, - Офіс генпрокурора

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174321
 
 
 Топ коментарі
 
А якби його не зловили, то він би брав участь у гей-параді.
 показати весь коментар
 
Обережно зі словами . Це погроза убивства Президента . " Всі ми президенти " - В.О.Зеленський .
 показати весь коментар
 
до спыны его ориентация - насиловать не имеет право, а тем более подростка, не правда ли?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А якби його не зловили, то він би брав участь у гей-параді.
 показати весь коментар
 
 
100%. Под почетным сопровождением мусоров
 показати весь коментар
 
 
А чего только мусоров? И Зеля его бы прикрывал, он же отменил химическую кастрацию педофилов. Благодаря Зеле такие вот уроды и насилуют детей дальше.Пусть его и зеленых рептилий благодарят все родители,это всех касается.
 показати весь коментар
 
 
Та ні, такі в гей-парадах не ходять. Ті, що ходять - у них же "па сагласію". А иакі, як цей - в основному по тюрмах сидять, "па малалеткє", - там же й здобувають "пєрвий сексуальний опит" - такий собі, специфічний..
 показати весь коментар
 
 
Харьков сегодня веселый город -

пацана изнасиловали,
зоозащитники собирает пожертвования для голодающих животных, вместо того, чтобы вызвать полицию

але, что там еще у вас, ребята, не стесняйтесь, пишите
 показати весь коментар
 
 
ідіотизм з такою статею йти на зону) півень буде 12 років.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас все покупается увы. В т.ч. и там.
 показати весь коментар
 
 
це якщо просто гвалтівник, а якщо підлітка ще й гомосек, то місце біля параші заброньовано.
 показати весь коментар
 
Примеры приводить глупо, но один случай вопиющий, который за педофилию сидел спокойно там пребывал. Это все мифы, сейчас все покупается.
 показати весь коментар
 
 
та відкрийте кримінальні новини: "педофіл з Харкова 51 рік повісився у петрівський колонії 49, 2018 рік, перед тим було 2 спроби суіциду у сізо.." і т.д.
 показати весь коментар
 
 
И шо? У него было 100 штук евро чтобы купить зону?
 показати весь коментар
 
 
навіть не смішно. Маячня. 100 000 € = 2 720 000 грн. Поцікавтеся розміром "застави".
 показати весь коментар
 
 
Какой залог? Ты живешь в параллельном мире? Чтобы педофила не трогали нужно примерно 100 штук евро на полгода. Под залог такого пассажира выпустить себе дороже, и судье занести нужно будет раза в 2 больше. Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8100
 показати весь коментар
 
 
спробуй пройти цим тернистим шляхом а потім розповідай свої мемуари ¥
 показати весь коментар
 
 
На реальном примере педофила Михайлова можно глянуть. Он примерно 300 к евро в дело ввалил, плюс связи. Судья, который его под залог выпустил имел очень большие проблемы, кстати. Так что изучи тему, перед тем как кукарекать в следующий раз.
 показати весь коментар
 
 
слухай не мети тут пурген Пирсерж мля педіки типа тільки мажори по 7 лямів гривень в кишені мають , 300 000 € бу га га. Діалог ні про що. Була б нього така сума цієї б новини не було навіть.
 показати весь коментар
 
 
От дурашка, ты даже не в курсе как наши менты работают. Реально основные бабки струшиваются за закрытие дел с полной доказательной базой, а не за то чтобы кого-то отпустить. Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 366 Смотря кого бы словить задача была, есть люди с миллионами евро и их берут
 показати весь коментар
 
 
Та да, я теж читав в інеті, що зараз там уже тих "панятій" нема.
І навіть педофіл, якщо є гроші, там може бути "уважаємим чєловєком".

А, "кстаті", - он же "за парєбріком",- "яркій прімєр" !!!
 показати весь коментар
 
 
якщо це дійсно він - вбийте вже того подонка...
 показати весь коментар
 
 
А чего б тебе самому не убить?
Возьми, убей - в чём проблема? Отвечать не хочется?
 показати весь коментар
 
 
зроблю, бо знаю наступною жервою міг би бути і мій и твій родич...

і якщо ти така беспринципна слизота, що навіть за своіх не вступиться? - то я зроблю и за тебе...
 показати весь коментар
 
Обережно зі словами . Це погроза убивства Президента . " Всі ми президенти " - В.О.Зеленський .
 показати весь коментар
 
 
Таки да. Президента вбивати нізя, навіть, якщо він - Ху#ло.
І це є проблема.
 показати весь коментар
 
За что его убивать? Он такой же человек как и ты. Каждый имеет право на свою ориентацию, не правда ли?
 показати весь коментар
 
до спыны его ориентация - насиловать не имеет право, а тем более подростка, не правда ли?
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Шарики - клац-клац, - и пущай себе "ориентируется"
Хоть во времени, хоть в пространстве...
Как захочет...
 показати весь коментар
 
 
Право насиловать имеет только власть. Тут ты прав - он такого права не имеет. А вот был бы прокурором или прастигосподи мэром, то тогда другое дело...
 показати весь коментар
 
Сподіваюся там цю тварюку зустрінуть як треба
 показати весь коментар
 
Не пам'ятаю, навіть назву фільму не пам'ятаю, але колись дививс цей фільм
 показати весь коментар
 
Фільм "Беспредел". персонаж Пістон. Тільки цю фразу говорить не він, а головпівень (главпетух) Мойдодир.
 показати весь коментар
 
Мене подружка =запросила= в кіно на цей фільм. І знає ж, що подібні речі не для мене ... Потім перепрошувала. А я відходила довго ...
Добре, що пам*ятаю смутно ... Від шоку деталі стерлися.
 показати весь коментар
 
 
их черт, казнить его нахер! это реально нужно смертную казнь применить!
 показати весь коментар
 
нужно ввести за такое смертную казнь, чтобы человек понимал, что если он совершит данное действие, то цена за это будет лишение его жизни!!! надеюсь его на зоне зеки казнят и предварительно его так загнобят, чтобы он прочухал все тяготы жизни!
 показати весь коментар
 
Це реальне дно, закон о кастрації провален Зе депутатами тому що вони від цього дна далеко не відійшли Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9730
 показати весь коментар
 
По коментарях всі такі прошарені по зонах,прямо як московити.Видно що наше населення не відпускає московитський ген.
 показати весь коментар
 
 
Эти гей-твари совсем обнаглели. И этим уродам позволяют проводить Гей-парады?. Да их стрелять надо, а не парады проводить
 показати весь коментар
 
 
да, совершено преступление... но может все-таки есть преступления, о которых не надо так громко говорить? а то в прессе, на телевидении каждое утро начинается не с того, что украинцы стали жить богаче, а с того, что кого-то изнасиловали, кого-то убили, кого-то подрезали, что-то украли... да, надо информировать... но из-за того, что журналистика в Украине (которая так и не состоялась как журналистика) есть только дешевая шлюхо-проститутолистика... посмотрите на морды лиц с 1+1...
 показати весь коментар
 
Писать надо . А то поодевали все розовые очки, не видят что делается вокруг. А потом ойойой, как так , да как можно.
 показати весь коментар
 
запишите его на обмен в лугандон. а оттуда нам такого же дадут, только как говорит сивуха нашегочеловека.
 показати весь коментар
 
Никаких деталей. Любят наши журнашлюхи подкидывать дерьмо на вентилятор, а кацапские боты слетаются как мухи и "бакланят" про зоны.
 показати весь коментар
 
Подумав ,що ксеноморфа, але ні, намалювався все ж в коментарях- ще не попався.
 показати весь коментар
 
Мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка, задержан в Харькове, - Нацполиция...
Это не мужчина. Это *******.
 показати весь коментар
 
Такое просто в голове не укладывается. На кол скотину!
 показати весь коментар
 
Какой кол? Ему дорога прямиком в слуги урода !
 показати весь коментар
 
Он голосовал за зеленского и слуг урода.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору