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 Політика України, Фоторепортаж
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 В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту. ФОТО

В Управлінні державної охорони спростували інформацію про те, що під час суперечки щодо законопроєкту про ринок землі в президії Верховної Ради перебував озброєний чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку УДО у фейсбук.

В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту 01

В Управлінні держохорони пояснили, що чоловік, на якого звернули увагу нардепи і журналісти, є військовослужбовцем УДО, у якого під піджаком немає вогнепальної зброї.

"Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Нагадаємо, під час протистояння в президії Верховної Ради через законопроєкт про ринок землі народний депутат Сергій Рудик заявив, що в залі, нібито, перебуває озброєний чоловік. Після цього перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук доручив регламентному комітету з'ясувати, хто був цей чоловік і що він робив у президії.

В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174320
 
 
 Топ коментарі
 
Это шутка? На фото разные люди, сравните пиджак и брюки. Эти гниды народ за быдло держат и не безосновательно.
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На первом фото пиджак не в клетку видно невооруженным глазом.
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А коли він піджак встиг змінити? Чому нема морди на фото? Вам все одно ніхто вже не вірить, але ж прикольно брешете, як дихаєте.
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Это шутка? На фото разные люди, сравните пиджак и брюки. Эти гниды народ за быдло держат и не безосновательно.
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Ну кобура не мала б такий вигляд під полою. Занадто квадратна якась і її він би не причепив на пояс.
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тихарь с волыной не на поясе бы ее носил - под мышкой де или пес его знает в каких еще местах они ее прячут, шо бы было незаметно, а так тока ремня через плечо с вечно дребезжащей антабкой, не хватает.
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Воткнул экранную лупу, на 300% зуума. Таки просматривается клетка, на лацкане пиджака, на фото вверху. Попробуйте...
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А штаны- точно- те самые! Вот обратите внимание на лейбл, на правом кармане джинсяка, на нижнем фото. Теперь- снова втыкаем лупу и... видим этот же лейбл- на верхнем фото.
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На першому фото нема обручки? Тоді розслідування можна вважати завершеним. В УГО опровергли информацию о вооруженном мужчине в президиуме Рады во время споров по земельному законопроекту - Цензор.НЕТ 3202
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ну джинсы под пиджак с белой рубашкой и галстуком + затертые крассовки - ето вообще последний писк
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Я нічого не бачу. Дивно, бо клітина доволі яскрава. А порівняйте лейбу на задній кишені джинс, будь ласка.
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А как по другому можно назвать народ который проголосовал за ЗЕ команду.
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Радиостанцию и турникет- вижу! А почему у него так подозрительно оттопыривается карман джинсов??? Как раз по размеру короткоствола?! Бдительный нардеп Сергей Рудык наверняка эту деталь проморгал.
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то семки в кулечике на поплеваться и тупо-провально не уснуть на работе )))
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А коли він піджак встиг змінити? Чому нема морди на фото? Вам все одно ніхто вже не вірить, але ж прикольно брешете, як дихаєте.
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На первом фото пиджак не в клетку видно невооруженным глазом.
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штирлиц засунул руку в карман и подумал - ето конец....
а где же пистолет?
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У чекіста Ківи под сітцовим юпом дробом бил заряжєн арбалєт😋
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Фото не миниатюрное, а клетка довольно крупная чтобы быть незаметной совсем.
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Верно, но!!! Обратите внимание, что, под определенным углом, на нижней фотке, клетка ваааще не просматривается, на фалдах пиджака. То есть- сзади. Как будто разный материал. Обратили? Можэ там ткань с каким-то спецотливом, для маскировки.
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вся новость отдает, шо даже и прикалываться как то неудобно...
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А в честь чего такой кипишь? Из за случая с Надькой-минометчицей или из за того депутаты отберут пасталет и в друг дружку палить начнут (и разве это плохо)?
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Та просто ночь уже... А тут- несколько необычная новость, согласитесь. Ну... вот и трындим, потихоньку...
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А что в зале ВР делает сотрудник УГО? Кого он там охраняет?
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Уже лучше ходить со стеком или дубиной.Или электрошокер.
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Труслива зелена гнида!«А кто-то, кто рассчитывает, что он не будет бояться Путина», - отметила волонтер.
"Пострадавший от угроз Федыны и Зверобой подтвердил ГБР, что испугался слов незнакомых женщин"

Об этом в Facebook cообщила София Федына.Она поделилась рассказом Маруси Зверобой о результатах допроса в ГБР по делу «об угрозах убийством и человека и свержения государственной власти», открытого по заявлению нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры.«Мне вручили подозрение об угрозе президенту, без всякой прямой угрозы от первого лица и без доказательств воплощения или обсуждения планов конкретных действий», - рассказала Зверобой.По ее словам, несмотря на то, что она живет в Киевской области и ее дело должен рассматривать Шевченковский суд, но «по полному беспределу» ее дело передали в Печерский суд».«Зеленский был допрос в ГБР и написал что Марусю с Фединой не знает, но все предупреждения незнакомых ему женщин воспринимает как угрозы», - уточнила волонтер.«Требую психиатрическую экспертизу президента, который является верховным главнокомандующим воюющей страны и испугался женских разговоров в интернете», - добавила она.Также зверобой заявила, что требует одновременного допроса с Зеленским.«А кто-то, кто рассчитывает, что он не будет бояться Путина», - отметила волонтер.
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Звиробий заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе

Военный медик Маруся Звиробой (Елена Беленькая) заявила, что на ее допросе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает УНН, об этом она сказала во время общения с журналистами после визита в ГБР.

«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы», - подчеркнула она.
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Представитель ОБСЕ: Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен

Если Верховная Рада примет законопроект о дезинформации в нынешнем виде, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности, сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.Законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен. Об этом на пресс-конференции в Киеве 6 февраля сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиа-сообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", сказал Дезир.

По его словам, у ОБСЕ есть беспокойство по поводу некоторых статей проекта, и он озвучивал это на встрече с украинским министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

Особые опасения вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным чиновником, уполномоченным решать, что считать дезинформацией; большие санкции, а также то, что пресс-карту журналистам будет выдавать новая государственная организация.

"В целом, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", сказал Дезир.
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Який результат?Який вас влаштує,зелена потвора? Зеленский об испытательном сроке Авакова: Давайте подождем, нужен результат
Сьогодні о 00:09•Гордон

По словам президента Украины Владимира Зеленскго, нужно подождать результата в раскрытии резонансных преступлений от министра внутренних дел Арсена Авакова.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от министра внутренних дел Арсена Авакова результата в раскрытии резонансных преступлений, в частности дел об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства сказал в комментарии "Радіо Свобода" 6 февраля.

Зеленский сказал, что не знает, что ответить об испытательном сроке Авакова.

"Вы знаете, очень много вещей и очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе, мы ждем результата. Реального, не на словах. И Шеремет, и Гандзюк, и другие громкие уголовные дела. Поэтому, давайте подождем, нужен результат", сказал он.
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"Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174320 "- ц е газовий балончик? В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту - Цензор.НЕТ 9384
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Жаль , що не було зброї ! З цим свинарником треба зробити , як колись в Вірменії !!! В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту - Цензор.НЕТ 6705
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