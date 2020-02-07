 В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку УДО у фейсбук.

В Управлінні держохорони пояснили, що чоловік, на якого звернули увагу нардепи і журналісти, є військовослужбовцем УДО, у якого під піджаком немає вогнепальної зброї.

"Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, під час протистояння в президії Верховної Ради через законопроєкт про ринок землі народний депутат Сергій Рудик заявив, що в залі, нібито, перебуває озброєний чоловік. Після цього перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук доручив регламентному комітету з'ясувати, хто був цей чоловік і що він робив у президії.

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