 В УДО спростували інформацію про озброєного чоловіка в президії Ради під час суперечок щодо земельного законопроєкту. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку УДО у фейсбук.
В Управлінні держохорони пояснили, що чоловік, на якого звернули увагу нардепи і журналісти, є військовослужбовцем УДО, у якого під піджаком немає вогнепальної зброї.
"Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час протистояння в президії Верховної Ради через законопроєкт про ринок землі народний депутат Сергій Рудик заявив, що в залі, нібито, перебуває озброєний чоловік. Після цього перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук доручив регламентному комітету з'ясувати, хто був цей чоловік і що він робив у президії.
а где же пистолет?
"Пострадавший от угроз Федыны и Зверобой подтвердил ГБР, что испугался слов незнакомых женщин"
Об этом в Facebook cообщила София Федына.Она поделилась рассказом Маруси Зверобой о результатах допроса в ГБР по делу «об угрозах убийством и человека и свержения государственной власти», открытого по заявлению нардепа от «Слуги народа» Александра Качуры.«Мне вручили подозрение об угрозе президенту, без всякой прямой угрозы от первого лица и без доказательств воплощения или обсуждения планов конкретных действий», - рассказала Зверобой.По ее словам, несмотря на то, что она живет в Киевской области и ее дело должен рассматривать Шевченковский суд, но «по полному беспределу» ее дело передали в Печерский суд».«Зеленский был допрос в ГБР и написал что Марусю с Фединой не знает, но все предупреждения незнакомых ему женщин воспринимает как угрозы», - уточнила волонтер.«Требую психиатрическую экспертизу президента, который является верховным главнокомандующим воюющей страны и испугался женских разговоров в интернете», - добавила она.Также зверобой заявила, что требует одновременного допроса с Зеленским.«А кто-то, кто рассчитывает, что он не будет бояться Путина», - отметила волонтер.
Военный медик Маруся Звиробой (Елена Беленькая) заявила, что на ее допросе присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Как передает УНН, об этом она сказала во время общения с журналистами после визита в ГБР.
«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы», - подчеркнула она.
Если Верховная Рада примет законопроект о дезинформации в нынешнем виде, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности, сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.Законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен. Об этом на пресс-конференции в Киеве 6 февраля сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что есть необходимость, во-первых, дать больше времени на консультации и дискуссии с медиа-сообществом и Ассоциацией журналистов. Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", сказал Дезир.
По его словам, у ОБСЕ есть беспокойство по поводу некоторых статей проекта, и он озвучивал это на встрече с украинским министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.
Особые опасения вызывает то, что законопроект предусматривает отслеживание медиаконтента специальным чиновником, уполномоченным решать, что считать дезинформацией; большие санкции, а также то, что пресс-карту журналистам будет выдавать новая государственная организация.
"В целом, государство будет чрезмерно вмешиваться в контент, регуляцию медиа, а также организацию журналистской деятельности. Вот почему мы считаем, что в этой форме законопроект проблематичен для свободы выражения и медиасвободы. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации", сказал Дезир.
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По словам президента Украины Владимира Зеленскго, нужно подождать результата в раскрытии резонансных преступлений от министра внутренних дел Арсена Авакова.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от министра внутренних дел Арсена Авакова результата в раскрытии резонансных преступлений, в частности дел об убийстве сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Об этом глава государства сказал в комментарии "Радіо Свобода" 6 февраля.
Зеленский сказал, что не знает, что ответить об испытательном сроке Авакова.
"Вы знаете, очень много вещей и очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе, мы ждем результата. Реального, не на словах. И Шеремет, и Гандзюк, и другие громкие уголовные дела. Поэтому, давайте подождем, нужен результат", сказал он.