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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (330) медицина (842)

 Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році

Кабінет міністрів 5 лютого затвердив проєкт постанови "Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" зі змінами. Проєкт був розміщений на офіційному сайті МОЗ для громадського обговорення 28 січня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, видання ZN.UA зазначає, що постанову зі змінами поки що не оприлюднено ані на урядовому порталі, ані на сайті Міністерства охорони здоров'я, і пропонує читачам затверджений документ.

Як стверджують експерти, зміни не є суттєвими, і не стосуються оприлюднених раніше тарифів на медичні послуги, а лише деяких формул розрахунку, без змін загальної суми.

Втім, деякі тарифи все ж змінились. Зокрема, тариф з надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках зріс з 26 087,72 грн до 29 678,86. 

Нагадуємо, постанова визначає тарифи та механізми оплати медпослуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Порядок реалізації програми включає такі тарифи, як:

4 563,64 грн – базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій". Тариф встановлюється як комбінація глобальної ставки та базової ставки на пролікований випадок, до якої застосовуються вагові коефіцієнти, що враховують складність клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів;

19 332,31 грн – тариф з надання допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

16 001,43 грн – тариф з надання допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

8 136,03 грн – тариф на пологи, передбачені специфікаціями;

– від 29 678,86 грн до 102 124,96 грн – тариф з надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках (залежно від складності наданої послуги).

До тарифів, які передбачені проєктом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм держбюджету.

Крім того, тариф на медичні послуги з первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну меддопомогу, та становить 600,48 гривень на рік.

До тарифу обслуговування одного пацієнта, який підписав декларацію про вибір лікаря, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта: від 0 до 5 років – 2,465; від 6 до 17 років – 1,356; від 18 до 39 років – 0,616; від 40 до 64 років – 0,739; понад 65 років – 1,232.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174319
 
 
 Топ коментарі
 
Також можна оплатити собаками, котами і зеприхильниками.
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Пройшла епоха бідності для зекотів. Тепер кожному зекотові дадуть зекішку😹
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Також можна оплатити собаками, котами і зеприхильниками.
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Пройшла епоха бідності для зекотів. Тепер кожному зекотові дадуть зекішку😹
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Цей кіт вважає зебілів страшнішими за кацапів.
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Українці будуть тихо вмирати, не зважаючи на те, що медицина нині - всесильна, але дуже дорога. Не хворійте, шановні колеги.
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- от 29 678,86 грн 102 124,96 грн - тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой услуги). Источник: https://censor.net.ua/n3174319
Мне нравятся эти 0,86, а особенно 0,96, после запятой! Это для пущей истинности суммы, как я понял? Интересно, кто-то потребует 4 копейки сдачи, заплатив 102 125 гривен?
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А если и потребует, то какими монетами, все до 5 копеек уже вне оборота
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Вот-вот! Я бы, наверное- потребовал. Пусть ищут, блин!
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Это тарифы государства, МОЗ будет платить 102124,96, а не 102125 грн. и требовать 4 копейки сдачи.
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Правительство утвердило тарифы на медицинские услуги в 2020 году

А у меня грошей нема на такие тарифы . Буду сдыхать тихо , як мышь .
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А Вы причем с Вашим отсутствием грошей? Почему Вы не говорили об отсутствии денег, когда ввели тарифы на оплату врачам при заключении Вами договора с семейным врачом. Это МОЗ платит врачам за лечение Вас.
P.S. На всякий случай - я совсем не сторонник медицинской реформы и как-то не понимаю, где они будут брать деньги, если их раньше не хватало, тем более, что это без учета медикаментов.
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тарифы такие, что рожать перестанут. В Италии пребывание в госпитале бесплатное (лечение, обследования, питание). И семейный врач - бесплатно.
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И где ты увидела что в Украине семейные врачи платно?
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Бабусі з пенсією 1800 грн. пораділи і поїхали у Відень каву пити.
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А чего? На пару чашек хватит, еще и на круассан останется
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а ну, зебільня, будь послідовною, кажи, що зедрисня зруйнувала систему охорони здоров'я
чи це знову перемога найвеличнішої команди зенелохів?
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Зенелохи для того і прийшли до влади, щоб знищити українську націю. Подивіться на ці тарифи, бо ними все сказано.
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"Когда медучреждения рассчитали будущую оплату по этим тарифам и сравнили ее с реальной стоимостью медицинских услуг, которые они предоставляют, оказалось, что покрытие затрат по этим тарифам составляет от 20% до 60%. Потому сейчас руководители учреждений здравоохранения сокращают медицинский персонал, а в некоторых случаях органы местного самоуправления уже выносят проекты решений о ликвидации медучреждений. К примеру, завтра сессия Черновицкого областного совета, где под нож пустят детский противотуберкулезный санаторий. Дети с туберкулезом не в приоритете у областных депутатов. Кроме того, разработанные тарифы не обеспечивают повышение зарплат медработникам", - написала на своей странице в Facebook медицинский юрист, президент Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии Ирина Сысоенко.


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все как при Порохе, только помощь новорожденным немного подорожала. Умирайте на здоровье. Впрочем, у всех кандидатов в президенты в программе стояла страховая, то бишь платная медицина. И у Зели в том числе. Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році - Цензор.НЕТ 5873
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янелох совместно с зебобиками имбецилами продолжают дело бабы смерть супрун ))))
геноцид продолжается, а эпоха бедности уже закончилась))))
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По сути за бумажку с отсоциацией, отдали Европе рынок росии на 70-100 млрд принадлежавшей Украине, получили в замен все эти тарифы и квоты которые заканчиваются через три недели после нового года. Всё равно что продавец в магазине, введёт санкции против всех своих покупателей и будет визжать как это классно, как много свободы и лишнего времени.
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Так что порохоботы, кому кому, но не вам страдать от всей этой опы.
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Чел. где ты видел рынок в Рашке?
Помни народную мудрость: - лучше с умным потерять, чем с дебилом приобрести.
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Я согласен. По кайфу стало. Тупые европейцы просто ни чего не понимают, поэтому как скот и живут.
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Ага, ведь ум весь у рашистов фигурки из говна лепящих, там счастье и рынок.

Ведь беда Рашки не в недоразвитости экономики, а в убогости духа. Вечная проблема дураков и дорог.
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Вот мне интересно, кто-нить из вышеотписавшихся, читал все это до конца? Не знаю читал ли кто, но то, что почти никто не понял о чем это, уверен на все 100500%.
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Там на початку написано- "государственных гарантий"
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Что нужно жидобольшевикам в Украине? Разрушение социальной солидарности народа. Разделять на льготников и не-льготников, на плательщиков и не-плательщиков, на бедных и богатых, на одиноких и многодетных и всем обещать, обещать и обещать в обмен на уплату налогов "заботу государства". Но у нас только президент лох! Все остальные прекрасно понимают что "спасение утопающих дело рук самих утопающих" и создают параллельные государству и полностью отделенные от него структуры взаимопомощи и взаимной поддержки. Почему чиновников и ГлавЛоха так плющит само существование волонтерского движения? Потому что это и есть проявление социальной солидарности между гражданами страны. ЗЕгенератам не нужен Гражданин. Впрочем Гражданин не нужен был ни одному правительству Украины. Тот же Пэтя задвинул мульку "армія, мова, віра" которая по его мнению должна была способствоаать обьединению народа вокруг него самого. Мне лично принципиально только армия и Независимость от ********** с его человеконенавистническим режимом. Я атеист, а знание русского как то до сих пор мне не мешало. Думаю не помешало бы еще и польский доучить и молдавский изучить. То что сейчас делают зегенераты это прямое продолжение политики Пэти в области разрушения социальной солидарности немного более откровенными и неприкрытими методами. Они хотят лишить народа надежды на нормальную жизнь своим "бешенным принтером" но "что не делает дурак все он делает не так"...
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