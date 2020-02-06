 У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нову лікарню, розраховану на 1500 місць, побудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць, з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції, почала приймати пацієнтів.

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.

Нагадуємо, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу. 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на території 25 країн, 565 людей померло внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, понад 1 тис. осіб одужали.

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