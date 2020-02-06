 У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нову лікарню, розраховану на 1500 місць, побудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць, з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції, почала приймати пацієнтів.
Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.
Нагадуємо, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу. 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на території 25 країн, 565 людей померло внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, понад 1 тис. осіб одужали.
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і зовсім скоро тисячі перетворених від нових ліків на зомбі китайців бігатимуть за вцілілими щоб їх загризти
А в Украине даже одной за 30 лет не построили
"...В пригороде Пекина открылась фабрика, которая будет производить десятки миллионов медицинских масок. Уникальность ситуации состоит в том, что один из китайских предпринимателей написал о том, что у него есть оборудование, но его негде поставить. Производство медицинских масок имеет очень серьезные требования к безопасности, нужна уникальная очистка воздуха. Но для фабрики нашли место, установили оборудовние и провели сложнейшие работы. Все это - документация, согласование, строительство и запуск «под ключ» - потребовало ровно 7 дней. Фабрика уже работает и выпускает миллионы масок. Но самое уникальное, что все это произошло в разгар Китайского нового года. У всех были праздники!"
Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды. (не пойму я их. жрать им там нечего, или что?)
Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями.
Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.
По словам пользователя, после покупки устройства, оно прошло авторизацию на сайте Samsung как оригинальное.
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Уточняется, что устройства должны иметь сертификаты соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).