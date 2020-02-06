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 У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом

У Китаї 6 лютого завершили будівництво другої спеціалізованої лікарні, щоб ізолювати і лікувати пацієнтів, заражених новим коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нову лікарню, розраховану на 1500 місць, побудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць, з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції, почала приймати пацієнтів.

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.

Нагадуємо, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу. 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на території 25 країн, 565 людей померло внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, понад 1 тис. осіб одужали.

Читайте також: У КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим повідомив про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174317
 
 
 Топ коментарі
 
В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

А в Украине даже одной за 30 лет не построили У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 5058
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если шо. не дай Бог. нам никто ничего не построит. будет естественный отбор.
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В Китае существуют пустые города-новострои.Для чего они никто не знает.Там токо обслуживающий персонал.Через росийскую границу один из них видно,есть фото.
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Ну коммунизм с воробьями они уже строили . Теперь что , бактериологическое оружие , если не пошла нормально электроника ?
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не вам а вы. вы ничего не построите. от границы с польшей до камчатки - вся эта полоса ничего себе построить не сможет. ума нет у биомассы.
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На самом деле после инфы, что власти Китая секретят реальное положения дел... что то все новости по этой теме уже воспринимаются иначе...
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Ожидается, что на первой группе пациентов больницы будут осуществлять клинические испытания нового противовирусного средства.

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і зовсім скоро тисячі перетворених від нових ліків на зомбі китайців бігатимуть за вцілілими щоб їх загризти У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 8501
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В Китае построили вторую спецбольницу для изолированного лечения зараженных коронавирусом

А в Украине даже одной за 30 лет не построили У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 5058
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українці більшість вірусних хвороб лікують самогоном та салом з цибулею. Нам лікарні не потрібні! Ми ж не китайці.
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Надо отдать должное:
"...В пригороде Пекина открылась фабрика, которая будет производить десятки миллионов медицинских масок. Уникальность ситуации состоит в том, что один из китайских предпринимателей написал о том, что у него есть оборудование, но его негде поставить. Производство медицинских масок имеет очень серьезные требования к безопасности, нужна уникальная очистка воздуха. Но для фабрики нашли место, установили оборудовние и провели сложнейшие работы. Все это - документация, согласование, строительство и запуск «под ключ» - потребовало ровно 7 дней. Фабрика уже работает и выпускает миллионы масок. Но самое уникальное, что все это произошло в разгар Китайского нового года. У всех были праздники!"
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Да, а у нас Катэрина - жена экспрезидента, собрала деньги на больницу будущего, а потом сказала что были проблемы с выделением земли и денег уже нету..всё потрачено на проекты.
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А не надо было всякую гадость жрать!
Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды. (не пойму я их. жрать им там нечего, или что?)
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Mganga,та можна було би повірити,що кажани винуваті,якби цей вірус не був би коктейлем з SARS і ВІЛ.Надто,цей mix є гримучим..
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А чем летучие мыши хуже французских лягушек/улиток к примеру, или наших зайцев/куропаток, если про дичь? Внешним видом?
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ну во первых, я такое есть бы не стал, разве что с голоду подыхал. во-вторых возможно такой вирус водится среди именно этого зверья. в-вторых, все возможно. может это и искуственно выведенный штам. ничего не утверждаю.
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Летучих мышей они ели на протяжении сотен лет и норм. А лягушку не отличишь от курицы при определенном способе приготовления.
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У каждого народа свои традиции - в Японии это смертельно опасный деликатес - рыба Фугу!
У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 2233
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Ну,дивлячись на карту розповсюдження вірусу і,враховуючи,що Китай має півтора мільярда населення,то ці дві лікарні,це як»в море плюнути,щоб води добавити».
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Оживленные трассы мегаполисов превращаются в пустыню

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Картинки оттуда не для слабонервных, это точно. Апокалиптические.
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Значит Китай , что то Знает Больше , раз он так всполошился. Утечка произошла с вирусной лаборатории , а затем птичку Сьели.
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_Китай однозначно лучше всех знает что у них происходит, масштаб и степень угрозы. И действия, которые они предпринимают... мыслящего человека способны серьёзно напугать. В то время как близорукое дурачьё будет продолжать зубоскалить. Пока жареный петух их в задницу не клюнет!
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Китай - образец оперативности. Срочно надо? Взяли и сделали. Да ещё и в невозможно короткие сроки. Без вялотекущей бюрократии, хищения средств, скандалов и пр.
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На россии У Китаї побудували другу спецлікарню для ізольованого лікування заражених коронавірусом - Цензор.НЕТ 2047

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями.
Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.
По словам пользователя, после покупки устройства, оно прошло авторизацию на сайте Samsung как оригинальное.
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Уточняется, что устройства должны иметь сертификаты соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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