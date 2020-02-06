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Все про:Одеса (2308) вбивство (2054)

 Адвокат відмовився захищати підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області

Адвокат підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко відмовився захищати його, у зв'язку з чим перше судове засідання з розгляду справи перенесли.

Про це батько вбитої дівчинки розповів Віктору Лобачу, голові Іванівської селищної ради в Одеській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Лобача.

Так, засідання перенесли на 24 лютого, початок о 10:30.

"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібний час на вивчення матеріалів справи. А якщо 24 лютого і цей відмовиться", - зазначив Лобач.

На засіданні 28 січня суд залишив під вартою підозрюваного Миколу Тарасова.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

В цей же день суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174315
 
   
 Топ коментарі
 
дуже йому співчуваю і підтримую: якщо ти вважаєш свого клієнта винним у тяжкому злочині, що ображає людську гідність, то не етично братись за його захист ІМХО
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Ну если это он убил то всё понятно а если не он ...а таких случаев в истории навалом ..
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дуже йому співчуваю і підтримую: якщо ти вважаєш свого клієнта винним у тяжкому злочині, що ображає людську гідність, то не етично братись за його захист ІМХО
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Згадав оце оповідання вже американського автора Юрія Нестеренка. Рекомендую.
Молодий адвокат погодився захищати серійного вбивцю у начебто чисто формальному судовому засіданні з остаточного затвердження вироку... але раптом...
Глотка
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Уривок з оповідання (тут він в тему):

Прежде, чем его смогли остановить, он успел убить двадцать восемь человек. Буквально потрошил их заживо. Иногда - целыми семьями. Особенно всех потряс случай в Филадельфии, где он убил мужа, жену, пожилых родителей мужа, приехавших погостить к сыну, и трех детей - мальчика восьми и девочек пяти и трех лет. Общественность тогда стояла на ушах, требуя от полиции найти убийцу. И даже не просто найти, а «прикончить ублюдка, пока какие-нибудь адвокатские крысы его не отмазали»...
Да, людей моей профессии часто упрекают в аморальности. Дескать, за деньги мы готовы выгораживать кого угодно. Не могу сказать, что эти обвинения совсем беспочвенны - хотя, по-моему, элементарная справедливость требует, чтобы, раз есть сторона обвинения, была и сторона защиты. И у нас тоже есть своя профессиональная этика. Но все-таки мы тоже люди, а не просто профессионалы. Никто в моей юридической фирме не хотел браться за это дело. И не потому - во всяком случае, не только потому - что гонораров оно не обещало (сам Джексон нанимать адвоката не стал). И даже не потому, что дело выглядело совершенно безнадежным: доказательная база была более чем убедительной, никаких нарушений, к которым можно было бы придраться, полицейские не допустили, да и сам Джексон признал свою вину по всем инкриминируемым эпизодам. Но главное - никому и в самом деле не хотелось спасать от электрического стула подобного типа. Да, бывают убийцы, и даже многократные убийцы, заслуживающие снисхождения - но это явно не тот случай.
И тогда шеф сбагрил это дело мне, как самому молодому. Мол, это твой шанс проявить себя. Ну а ежели ничего не выйдет, то, в общем, от вчерашнего практиканта никто особых чудес и не ждет...
Нет, я, конечно, тоже не испытывал симпатии к такому подзащитному. Но, в конце концов, работа есть работа.
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Мутная история...

Версия первая - поймали первого попавшегося алкаша, с судимостью, особенно по похожей статье - изнасилование и т. п.
Денег у него на адвоката нет - ИТОГО - НАХ он адвокату нужен?

Версия вторая - признался адвокату во всем, у адвоката волосы встали дыбом, и он сказал, что такое чудовище он даже бесплатно защищать не будет.

"Цензор" вносит интригу - "отказался защищать", и думай, что хочешь...
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