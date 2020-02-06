 "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав в інтерв'ю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне, що ми знайшли - те, що тут був потенціал для того, щоб займати державними службовцями, щоб збільшити кількість місць у будівлі (Кабміну. - Ред). Ми приблизно 300 додаткових місць, 300 осіб додатково посадили, замість того, щоб якісь будівлі по Києву знімати... Майже всі місця пішли на Мінцифру, оскільки це нове міністерство і багато нових людей", - сказав Дубілет.
Він додав, що зараз проходить велика інвентаризація розміщення міністерств по Києву. За словами Дубілета, було би правильно, щоб усі чиновники уряду працювали під одним дахом, а нерухомість, яка звільнилася можна було б "віддати на ринок".
"Я не можу сказати, що це мій топ-проєкт, але з огляду на те, що ефективність роботи уряду - це моя парафія, я за цим аспектом теж стежу", - зазначив чиновник.
Нагадаємо, раніше Дубілет розповів про те, що в будівлі Кабінету міністрів закрили перукарню. У звільненому приміщенні, за його словами, обладнають місця для "інвестиційних нянь".
Какая разница, что сокращать: количество чиновников, или площадь, которую они занимают.
И.А. Крылов
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хто їх кришувати буде-Юзік? Чи сам ЗЕ ?
Ты встал на пути увидел злые лица
300 засранцев Тут удача вас покинет знай
Кто придет с зебіламі от ідіотізма он погибнет сам...
- шо 300?
- а шо моторы?
Онехдот.))
Дмитрий
БарбериМакс отжигает на зарплату таможенника. Честный госслужащий в окружении сладких булочек
https://twitter.com/i/status/1225425729007050753
Мийте у кабміні руки бактеріцидним милом,кількість мікробів хоч зменшиться, # яка різниця мікроб то чи посадовець.
- Кто на ком стоял? - крикнул Гончарук , - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
- Общее собрание Минцифры просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
- Даже у Айседоры Дункан, - звонко крикнула женщина. .
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Сегодня, кстати, на 112 Шмарий интервью давал. Победа бл... Зебилы, вы это сделали вместе.
Та ні - мінімум триста: адже це лише по одному мінцифри.