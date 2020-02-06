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Все про:Кабмін (3304) Дмитро Дубілет (89)

 "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет

Майже всі додаткові місця зайняли співробітники Міністерства цифрової трансформації.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав в інтерв'ю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне, що ми знайшли - те, що тут був потенціал для того, щоб займати державними службовцями, щоб збільшити кількість місць у будівлі (Кабміну. ​​- Ред). Ми приблизно 300 додаткових місць, 300 осіб додатково посадили, замість того, щоб якісь будівлі по Києву знімати... Майже всі місця пішли на Мінцифру, оскільки це нове міністерство і багато нових людей", - сказав Дубілет.

Він додав, що зараз проходить велика інвентаризація розміщення міністерств по Києву. За словами Дубілета, було би правильно, щоб усі чиновники уряду працювали під одним дахом, а нерухомість, яка звільнилася можна було б "віддати на ринок".

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"Я не можу сказати, що це мій топ-проєкт, але з огляду на те, що ефективність роботи уряду - це моя парафія, я за цим аспектом теж стежу", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше Дубілет розповів про те, що в будівлі Кабінету міністрів закрили перукарню. У звільненому приміщенні, за його словами, обладнають місця для "інвестиційних нянь".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174313
 
 
 Топ коментарі
 
"А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь"
И.А. Крылов
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Собрали, молодцы ! Теперь перевезите эту банду обратно в Кривой Рог ! 😎
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Вполне логичное решение!
Какая разница, что сокращать: количество чиновников, или площадь, которую они занимают.

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А на зарплаты и премии тоже нашлись возможности,может врут про дыру в бюджете?
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Цей Дуб і лет носиться з діджі... джіді... як дурень з дверима.
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"А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь"
И.А. Крылов
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Собрали, молодцы ! Теперь перевезите эту банду обратно в Кривой Рог ! 😎
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было бы правильно, чтобы все чиновники правительства работали под одной крышей.

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хто їх кришувати буде-Юзік? Чи сам ЗЕ ? "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8628
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Триста! Эта магическая цифра... А если серьёзно, то Дубилет это специально. Он- тварь-провокатор, как очевидно. Триста чертей, в одном месте. Батальон тупых чертей... Шо происходит, блин???!!!
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300 засранцев За спиной готовых биться
Ты встал на пути увидел злые лица
300 засранцев Тут удача вас покинет знай
Кто придет с зебіламі от ідіотізма он погибнет сам...
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В машинное отделение с ходового мостика кричат МОТОРЫ! В ответ: 300!
- шо 300?
- а шо моторы?
Онехдот.))
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Тобто штат так роздули, що вже не поміщаються. І тут Дубілет ще одну реформу - найшов 300 місць. І головна "фішечка" - майже всі під мінцифру. Ну це вже МІНЦИФРИЩЕ! Тепер вони навіть тараканів зможуть порахувати...
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Что это за грохот у кабмина? Друзья и родственники вислючка и квартальных себе кресла в кабмин тянут!
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Дмитрий



БарбериМакс отжигает на зарплату таможенника. Честный госслужащий в окружении сладких булочек
https://twitter.com/i/status/1225425729007050753



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"Мы примерно 300 дополнительных мест, 300 человек дополнительно посадили, вместо того, чтобы какие-то здания по Киеву снимать ..."
Мийте у кабміні руки бактеріцидним милом,кількість мікробів хоч зменшиться, # яка різниця мікроб то чи посадовець.
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Да. Видать деньги то в бюждете есть! А вы все ноете-невыполнен на четверть,невыполенен... "Это тоже старушки? Спросил Остап! -Это сироты!"
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Если места в Кабмине не будет хватать - организуйте работу в две смены...
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Це означає, що через 9 місяців будуть подавати заявку на будівництво додаткового корпусу для Кабінету Міністрів. І дитячого садочку.
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Чергова надпотужна реформа уряду зебілів
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Их скоро будут пиз...ить свои же сотрудники.
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А как же клоун критиковал Порошенка за большой штат сотрудников? Шо зебобы ваш лидер не полупокер после этого? Позорище.
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Не полупокєр, а полукрекер чи полубрехер...
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Обращаюсь к грамотным поклонникам Зеленского , объясните мне , что , пля , происходит ?
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Ты сам понял, что спросил? Вопрос должен звучать так: зебилы, обоснуйте!
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Минцифра? 300 человек? А не охренели ли вы, господа? А не проще ли Кабмину без всякой минцифры формулировать задачу и платить IT-компании за ее решение? Чем программный продукт отличается от того же стола или стула с точки зрения маркетинга? А может Министерство столярных дел для изготовления мебели организовать и Министерство окон для производства стекла? Вот откуда этих идиотов понабирали?
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министр кабинета министров не хватило министерства и он сделал себе министерство..... кошерно "Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3770
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- Мы, сотрудники Министерства цифровой трансформации. - с ненавистью заговорил человек в кожанке , - пришли к вам после общего собрания , на котором стоял вопрос об уплотнении помещений Кабмина …
- Кто на ком стоял? - крикнул Гончарук , - потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
- Общее собрание Минцифры просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
- Даже у Айседоры Дункан, - звонко крикнула женщина. .

"Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2222.
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Мне вообще интересно, эти Гончаруки, Зели, Дубилеты, Разумковы хоть немного с организацией и планированием знакомы? Откуда они цифры берут? Почему понадобилось расширять штат на 300 сотрудников? Почему хотят сократит ВР именно до 300 депутатов? Не до 390, 360, 330 или 270, а именно до 300. Цифра понравилась? А может нужно сначала закончить административную реформу, а потом в зависимости от количества районов (громад, префектур или как там оно будет называться), определяться с количеством депутатов? Ну как можно все делать через задницу? Реально все! Еще никогда за все годы независимости в Украине такие дураки ко власти не приходили. Они не понимают даже азов, а делают вид, что пытаются решать серьезные проблемы...

Сегодня, кстати, на 112 Шмарий интервью давал. Победа бл... Зебилы, вы это сделали вместе.
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Зебілам не доходить, що в штаті кабміну появилося 300 нових дармоїдів...
Та ні - мінімум триста: адже це лише по одному мінцифри.
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