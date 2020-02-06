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Все про:Луганщина (1922) тероризм (2160)

 Терористи "ЛНР" "засудили" чоловіка до 12 років за "шпигунство"

Представники незаконного збройного формування "ЛНР" відправили жителя окупованої частини Донбасу за ґрати на 12 років за звинуваченням у "шпигунстві".

Про це повідомили в "генпрокуратурі "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Чоловіка засудили за "держзраду" - його звинувачували в тому, що він збирав і передавав інформацію про розташування "об'єктів військової і цивільної інфраструктури "ЛНР". Діяв засуджений нібито за вказівкою "іноземної розвідки".

Також чоловіка звинуватили в тому, що він вивчав, як охороняють "державні об'єкті" і надають безпеку ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

Також дивіться: Затримано спільника терористів "ЛНР", він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174311
 
 
 Топ коментарі
 
"Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ.

По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.

Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
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Цього теж треба міняти нам і забути про українських військовополонених?
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Теперь, этого типичного обитателя Лугандонии, который вероятно целовал гусеницы кацапских танков и бухал с кацапскими боевиками, следует объявить героем Украины, попавшим в плен?
И менять это дерьмо на пленных кацапов?
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Цього теж треба міняти нам і забути про українських військовополонених?
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Теперь, этого типичного обитателя Лугандонии, который вероятно целовал гусеницы кацапских танков и бухал с кацапскими боевиками, следует объявить героем Украины, попавшим в плен?
И менять это дерьмо на пленных кацапов?
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Надо было, говорить, что работал на ЦРУ и МИ-6, и это гарантия шо обменяем(подписывает угол и бумажку)
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"Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ.

По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.

Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
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Это чёшь премьера авсралапитека на федераста чё ли.
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Скажите, а кто-то куда-то обращался, когда главой "ДНР" был Бородай?
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A oн там кому-то нужен ?
Разве что на сало.
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