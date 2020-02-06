 Терористи "ЛНР" "засудили" чоловіка до 12 років за "шпигунство"

Про це повідомили в "генпрокуратурі "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Чоловіка засудили за "держзраду" - його звинувачували в тому, що він збирав і передавав інформацію про розташування "об'єктів військової і цивільної інфраструктури "ЛНР". Діяв засуджений нібито за вказівкою "іноземної розвідки".

Також чоловіка звинуватили в тому, що він вивчав, як охороняють "державні об'єкті" і надають безпеку ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

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