 Терористи "ЛНР" "засудили" чоловіка до 12 років за "шпигунство"

Про це повідомили в "генпрокуратурі "ЛНР", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Чоловіка засудили за "держзраду" - його звинувачували в тому, що він збирав і передавав інформацію про розташування "об'єктів військової і цивільної інфраструктури "ЛНР". Діяв засуджений нібито за вказівкою "іноземної розвідки".
Також чоловіка звинуватили в тому, що він вивчав, як охороняють "державні об'єкті" і надають безпеку ватажкові "ЛНР" Леоніду Пасічнику.
И менять это дерьмо на пленных кацапов?
По всем параметрам, это - иностранная оккупация.
У исполняющего обязанности Президента Украины есть два варианта:
1) Немедленно подать протест в Совет Безопасности ООН, с требованием принять меры к агрессору.
2) Ничего не делать, то есть нарушить Конституцию и статью 110 УК Украины.
Во втором варианте, режим теряет легитимность, а его представители подлежат аресту и суду по статьям 110 и 111 УК Украины.
Разве что на сало.