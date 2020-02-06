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 Політика України
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Все про:Разумков Дмитро (373) Гончарук_Олексій (626)

 Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів

Після публікації записів із прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука охорона спікера парламенту Дмитра Разумкова змінила правила відвідування його кабінету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

"Охорона трохи змінила правила. Просять все ж здавати телефони при вході (в кабінет спікера - ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами", - сказав він.

Водночас глава парламенту зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.

Читайте також: УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Нагадаємо, 5 лютого працівники СБУ прийшли з обшуком в один з офісів телеканалу "1+1" у справі про прослуховування прем'єра Олексія Гончарука.

Президент Володимир Зеленський заявив, що записи наради Гончарука заливали в інтернет технікою "1+1".

Увечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, окрім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової.

Також читайте: У прослуховуванні Гончарука підозрюються співробітники УДО. У публікації файлів - журналісти "1+1", - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174310
 
 
 Топ коментарі
 
расскажите кто нибудь этой тупой охране, что камеры и микрофоны научились прятать в пуговицы и заколки еще в прошлом веке... После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей - Цензор.НЕТ 8559
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Там сам кабмін - "посторонние лица".
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А уявіть якщо після сюжету про вбивство брата Порошенка до г+г прийшло би з перевіркою СБУ...
Вій зебнів було би чутно на Марсі. І навіть порожнеча в космосі би цьому не перешкодила.
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Меры конечно правильные, но довольно убогие.
Неужели на заседании Кабинета министров, присутствовали посторонние лица?
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И грош цена тому "управлінню держохорони".
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Тільки зебіли можуть бути такими телепнями! После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей - Цензор.НЕТ 7301 До чого тут телефон? крім телефонів є ще цифрові диктофони ,смарт-годинники,радіомікрофони .Потрібно мати засоби захисту інформації-акустичні генератори шуму,глушилки мобільних,та радіосигналів і т.п. ,а не забирати мобілки! Повні телепні!
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А может охрана Разумкова во время заседания в его кабинете включает концерт Олега Винника, откуда вы знаете?
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Просто так с улицы туда конечно не попадёшь, нужен пропуск в здание и на 6-й этаж, но в принципе реально и то и другое. Через метало детектор пройти надо и там и там, с компьютером пускали только сотрудников, если вы посетитель, то нет - надо было кого-то просить пронести, но все решабельно было
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расскажите кто нибудь этой тупой охране, что камеры и микрофоны научились прятать в пуговицы и заколки еще в прошлом веке...
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охрана то знает, как раз-не тупая. Чего не скажешь о депутатах...
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Записали либо на обычный телефон, либо на диктофон.

Без всяких наворотов или понтов, вроде камер в пуговице.
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Ох и разумный этот Разумков После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей - Цензор.НЕТ 6530аж страшно ...но только не факт ,что ни у кого не будет диктофона или ещё одного телефона После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей - Цензор.НЕТ 6530а может Разумков не такой уж и разумный ... После прослушивания Гончарука охрана Разумкова отбирает телефоны у его посетителей - Цензор.НЕТ 5911
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разумкова все життя вчили як в держави непомітно гроші красти, а не про технічні засоби отримання інформації.
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Сдать тлф... а у меня есть отменные часики, купленные в "Люфтганзе"...пишут- будь здоров, два ГАИшника- охренели! Так это- срань-бытовуха, за 110 евро. А если мне реально надо?! У меня будет такая(!) техника, что никакой обыск- ни хрена не даст.
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Який наівний, охоронці його і здадуть при першій же можливості заробити.
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А уявіть якщо після сюжету про вбивство брата Порошенка до г+г прийшло би з перевіркою СБУ...
Вій зебнів було би чутно на Марсі. І навіть порожнеча в космосі би цьому не перешкодила.
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Тобто захистом від прослуховування Гончарука займається охорона замість професійної служби? Де ви знайшли таких, зебіли?
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Если бы сразу отобрали у порохоботки из минфина никто бы ничего не знал.
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Интересно, а что криминального в записи разговора премьера и других министерских? Это было секретное заседание? Оглашены военные тайны? Ну, да конечно, но про уровень развития писсюаниста и так можно было давно догадаться.. Но сам факт записи разговора не криминал и в итоге столько движения вооруженных тел, все возбудились, ах ах )
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кримінального -нічого нема. Зебілів зьісив сам факт того що вони виявилися повними зебілами і кожен сантехнік чи прибиральниця може записати спілкування "нових діц" в різних зачинених кабінетах. Бо українцям вони трусять одне ,а самі зовсім інше обговорюють.
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Говорите Про Процветание Украины , о ЕЕ Защите , то пускай и Пишут. А Вы говорите о Подлости по Отношению Украины , - вот и Боитесь разоблачения. Но рано или пожже все всплывает как дерьмо в ополонке.
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Це означає що там стряпають тьомниє дєлішкі.
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грязные купюры, тёмные делишки,
как по кузьминским улочкам бредут злые мальчишки…
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- Вофка! Не колупайся у носі, бо дітей не буде.
- Та я неглибоко.
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Страну оккупировали дебилы.
Пост члена наблюдательного совета Укрзализныци с зарплатой в сотни тыс.грн.

Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів - Цензор.НЕТ 7714
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надо у них мандаты забрать и дубасить каждый день как слуг, предавших хозяина Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів - Цензор.НЕТ 9446
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До трусів всіх роздягайте, нехай увесь світ паржет.

Лупоока жаба така ж сциклива, як і її перзедент, а сьогодні у сесійній залі був охоронець з кобурою під піджаком. Тикався у президії, з навушником в усі, такий діловий.
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А навіщо телефони відбирати якщо записи прослушки то фейки, постановка і «склейки»?
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Отжимают у лохов мобилы...Такие вот они. Зебилы Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів - Цензор.НЕТ 6292
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Навіщо відбирати телефони,коли інформація правдива?Краще гнати тупе бидло з влади.
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