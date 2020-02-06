 Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у коментарі "Радіо Свобода".
"Охорона трохи змінила правила. Просять все ж здавати телефони при вході (в кабінет спікера - ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами", - сказав він.
Водночас глава парламенту зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.
Нагадаємо, 5 лютого працівники СБУ прийшли з обшуком в один з офісів телеканалу "1+1" у справі про прослуховування прем'єра Олексія Гончарука.
Президент Володимир Зеленський заявив, що записи наради Гончарука заливали в інтернет технікою "1+1".
Увечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, окрім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової.
Неужели на заседании Кабинета министров, присутствовали посторонние лица?
Без всяких наворотов или понтов, вроде камер в пуговице.
Вій зебнів було би чутно на Марсі. І навіть порожнеча в космосі би цьому не перешкодила.
как по кузьминским улочкам бредут злые мальчишки…
- Та я неглибоко.
Пост члена наблюдательного совета Укрзализныци с зарплатой в сотни тыс.грн.
Лупоока жаба така ж сциклива, як і її перзедент, а сьогодні у сесійній залі був охоронець з кобурою під піджаком. Тикався у президії, з навушником в усі, такий діловий.