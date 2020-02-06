 Чумак подає в суд на Ківу

Про це Віктор Чумак написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора мені розказали, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Ківа на всю країну заявив, що я кришую проституцію і торгівлю наркотиками в рамках Києва, а можливо і країни. Передивився сьогодні запис. Точно, таки говорив. Соромно Ківі не знати, хто кришує наркоторгівлю", - написав Чумак.
За його словами, на такі слова від простого громадянина він не звернув би уваги.
"У зв’язку з тим що це сказала публічна особа, народний депутат, під час виступу на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим вчинив мені страшенні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатись від наклепу у судовому порядку. Готую позов", - пояснив Чумак.
У зв'язку з цим заступник генпрокурора повідомив, що шукає адвоката. Виграні в суді гроші Чумак обіцяє передати на потреби волонтерської групи "Операція Маестро".
Max Linski
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=eD2LWnxorrk&feature=emb_logo
В 1992-2004 годах работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины, в 1981-1992 годах - на командных должностях в Вооружённых Силах СССР. С 2010 года - директор Украинского института публичной политики.
12 декабря 2012 года стал народным депутатом Украины VII созыва, баллотируясь и будучи избранным от партии Виталия Кличко «УДАР».
27 ноября 2014 года во второй раз был избран народным депутатом Украины VIII созыва по спискам Блока Петра Порошенко по избирательному округу № 214 (Киев), набрав 51,52 % голосов избирателей. 11 декабря 2015 Кабинет министров Украины назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по предотвращению коррупции. В парламенте был членом фракции «БПП», которую покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию.
В 2017 году - избран лидером общественного объединения «Гражданское движение "Хвыля"»
Почитайте біографію: офіцер-вихователь в прикордонній академії... А до того - офіцер-артилерист в ГСВГ
А бесстыжая горилла
Сидя в Раде член дрочила !
Таки лучше драконить при людях, заниматься беспорядочными половыми связями, самим быть политической проституткой и носить с собой справку из дурки, - это поймет Кива, но будет поздно.
шие госпосты и насквозь погрязшим в коррупции мафиозном госаппаратом можно выигрывать
войны и развивать экономику ???