 На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено "товару" на 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час обшуку поліцейські вилучили близько 40 розфасованих доз різної ваги з речовиною, схожою на "амфетамін"; 9 пакетів із розфасованими 42 таблетками ймовірно "екстазі"; 6 розфасованих пакетів із каннабісом, ваги тощо.

"Все вилучене свідчить про те, що дівчина не перший день займається реалізацією наркотичних та психотропних речовин, - зазначили правоохоронці. - Вона і раніше потрапляла в поле зору поліції - за вчинення двох крадіжок. Тепер слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу) КК України".

За попередніми оцінками, вартість усіх вилучених наркотичних і психотропних речовин становить близько тисячі доларів.

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Зараз дівчину затримали в порядку статті 208 КПК України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.