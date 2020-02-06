 Трамп про імпічмент: ми пройшли через пекло

Про це він сказав у Білому домі перед присутніми там конгресменами-республіканцями, юристами, радниками і журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Без справедливої на те причини ми пройшли через пекло", - заявив Трамп.

Він показав аудиторії газету The Washington Post із заголовком "Трамп виправданий".

"Це єдиний хороший заголовок, який я коли-небудь читав у The Washington Post", - зазначив президент.

За його словами, виступ в четвер у Білому домі "це не прес-конференція, не промова, не щось інше; це - святкування".

При цьому президент також згадав розслідування про передбачувані зв'язки його передвиборчого штабу з Росією і про доповідь з цього питання тодішнього спецпрокурора Роберта Мюллера.

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"З нами поводилися неймовірно нечесно. І ви розумієте, спочатку у нас була Росія, Росія, Росія. Це все була повна нісенітниця", - підкреслив він.

Він додав, що зіткнувся з "грубою кампанією" проти нього під час передвиборчої гонки, а після перемоги на виборах у 2016 році він мав справу з "колосальною корупцією", спрямованою проти нього.

Присутні неодноразово аплодували президенту стоячи.

Напередодні американські сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.