 Трамп про імпічмент: ми пройшли через пекло

Про це він сказав у Білому домі перед присутніми там конгресменами-республіканцями, юристами, радниками і журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Без справедливої на те причини ми пройшли через пекло", - заявив Трамп.
Він показав аудиторії газету The Washington Post із заголовком "Трамп виправданий".
"Це єдиний хороший заголовок, який я коли-небудь читав у The Washington Post", - зазначив президент.
За його словами, виступ в четвер у Білому домі "це не прес-конференція, не промова, не щось інше; це - святкування".
При цьому президент також згадав розслідування про передбачувані зв'язки його передвиборчого штабу з Росією і про доповідь з цього питання тодішнього спецпрокурора Роберта Мюллера.
"З нами поводилися неймовірно нечесно. І ви розумієте, спочатку у нас була Росія, Росія, Росія. Це все була повна нісенітниця", - підкреслив він.
Він додав, що зіткнувся з "грубою кампанією" проти нього під час передвиборчої гонки, а після перемоги на виборах у 2016 році він мав справу з "колосальною корупцією", спрямованою проти нього.
Присутні неодноразово аплодували президенту стоячи.
Напередодні американські сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами обвинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.
«28 января 2020 China.com: Запад уничтожит Россию за три часа.»
О возможной крупномасштабной войне рассуждают не только в России, США и Европе, но и в Китае. В Поднебесной опасаются быстрого разгрома России. »
грустная История...
https://defence-line.org/2020/02/impichment-tochka-ili-zapyataya/
Импичмент. Точка или запятая?
Вчера случилось то, что должно было случиться, Трамп оправдан по обоим пунктам обвинения, и будь он моложе лет на 30-40, то мог бы запостить фрагмент своего тела, которой он положил не только на конституцию, но и на отцов-основателей США, вместе взятых. Думаю, что поддерживающая его публика с восторгом приняла эти фото и даже с личными комментариями автора фрагмента о том, на что тот его положил.
Что же теперь можно сказать в режиме свершившегося факта? В США создан прецедент, при котором партия правящего президента, имея большинство в верхней палате Конгресса США, не только не пропустит импичмент своего президента, но даже не решится на то, чтобы не пропустив импичмент - исследовать все имеющиеся доказательства, и по каждому из них дать мотивированный, отрицательный ответ, чтобы у нации не осталось открытых вопросов.
Поскольку вся судебная система США основана на прецедентах и ничего другого там никогда не было, то важность прецедента там даже невозможно переоценить. И вот он сформирован. По сути, Конгресс пришел к выводу, что действующий президент неподсуден и в принципе, становится равноопостольным таким товарищам как Путин, Ким, Си и так далее в том смысле, что демонтирован основной механизм системы сдержек и противовесов, который и сохранял демократию в известном нам виде. Теперь принцип равенства имеет первое изъятие, которое гласит: «Все равны перед законом, но Трамп - равнее всех».
Республиканцам, даже если они действительно не верили в вину Трампа, следовало допустить к рассмотрению не просто всех свидетелей и все документы, которые хотели подать оппоненты, но после того, как они у тех кончатся, сделать паузу и спросить: «Это все? Ничего не забыли? Точно?» И дождавшись положительного ответа, переходить к их оценке и окончательному вердикту.
В таком случае, можно было бы спорить о выводах, которые они сделали, о правильности или неправильности оценки собранных доказательств, но не возникло бы даже тени сомнения в том, что хитрыми уловками, к рассмотрению не были допущены доказательства, которые могли бы похоронить шансы действующего президента, даже при условии наличия большинства в верхней и в данном случае - судебной палате Конгресса. Но республиканцы сделали то, что сделали, и поставили на себя клеймо преступивших фундаментальные принципы государственной власти США.
В этой связи, как приговор, выглядел пост Трампа в Твиттере, где он писал о том, что его поддерживает более 90% республиканцев и более 50% всех американцев. Это было написано с гордостью и бахвальством. А ведь такая партийная поддержка именно в ситуации импичмента, все больше напоминает единство и монолитность коммунистов. Он даже не понял, что хвастаться этим не стоит, поскольку это указывает на то, что демократический дух уже полностью уничтожен в рядах самих республиканцев и что по сути, партия выродилась в вождистский придаток типа «единой россии».
Даже не зная то, как обстоит дело внутри республиканской партии, разве что сожалея о безвременной смерти Джона Маккейна, который презирал Трампа именно за то, чем он хвастается, можно увидеть то, как Трамп зачистил Белый Дом и выдавил из него всех, кто хоть в мизере допускал его критику. Рядом с ним остались люди, лично преданные ему. Похоже на то, что и вся республиканская партия прошла этот цикл зачистки и теперь от нее осталось только название, без внутренней сути, по которой ее всегда узнавали.
Ну что же, теперь осталось посмотреть на то, что это было в более широком смысле, точка или запятая?
А предоставление оружия - результат, прежде всего, единой позиции Конгресса США
"Есть ли Трампу дело до Украины?
С чем приехал в Киев госсекретарь Соединенных Штатов
Пусть и с четвертой попытки, но госсекретарь США Майк Помпео таки прилетел в Киев. Правда, на фоне скандала, разразившегося после слов, раздраженно брошенных им журналистке NPR Мэри Луиз Келли неделю назад: "Вы думаете, американцам есть дело до Украины?".
Европейско-азиатское турне госсекретаря, включающее визит и в Киев, - элемент стратегии Дональда Трампа по его переизбранию на должность президента в ноябре текущего года. Посещение Украины призвано продемонстрировать американским избирателям "бескорыстную" поддержку нынешним главой Белого дома страны, о которой постоянно говорят CNN, Fox News, ABC News и другие СМИ.
Американскому президенту это крайне необходимо. Ведь в Конгрессе рассматривается дело об импичменте Трампу из-за его угроз украинскому руководству остановить военную помощь, дабы Украина начала расследование в отношении Хантера Байдена, сына одного из потенциальных претендентов на кресло в Овальном кабинете Джо Байдена.
....
сказанное Помпео журналистке NPR отражает истинное отношение Трампа и его клевретов к нашей стране."
" После того как Сенат оправдал Трампа по обеим статьям импичмента, у действующего президента не осталось вообще никаких ограничений и стимулов для соблюдения закона. Отныне он может делать буквально все, что захочет. Никто и ничто не может его остановить. Сегодня он уже обвинил в работе на демократов бывшего кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни, который оказался единственным честным сенатором-республиканцем, и проголосовал за отстранение Трампа от должности президента.
Но хуже всего то, что Сенат фактически разрешил Трампу мухлевать на предстоящих в ноябре выборах президента, а также получать разного рода помощь от иностранных государств. Уверен, что Россия уже начала готовить компромат на всех потенциальных противников Трампа"
https://twitter.com/Pavel_XII/status/1225449928253726723