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 Політика України
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Все про:ВР (5748) Слуга народу (636) ринок землі (102)

 "Слуга народу" готова розглянути всі 4 тисячі правок до законопроекту про ринок землі, - нардепка Циба

Подсчеты о том, что на рассмотрение всех поправок к документу понадобится 2 месяца, являются очень грубыми. В "Слуге народа" хотят верить, что оппозиция может отказаться от части своих поправок.

Про це депутатка від "Слуги народу" Тетяна Циба сказала у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що підрахунки про те, що на розгляд усіх правок знадобиться 2 місяці, "дуже грубі". Сама вона не стала робити прогнозів.

"Ми зараз не можемо сказати, чи всі будуть правки виставлятися на голосування, чи хтось їх не буде ставити на підтвердження. Ну але звісно це не швидкий процес", — сказала Циба.

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На запитання, чи можливо, що опозиція відмовиться від частини своїх правок, депутатка відповіла: "Нам би хотілось у це вірити".

"Розгляд поправок буде тривати, поки не буде якогось іншого рішення", — наголосила вона.

Також Циба запевнила, що у фракції "Слуга народу" є голоси, аби ухвалити закон про ринок землі, хоча й деякі депутати категорично проти. Кількість таких парламентарів вона не назвала, зазначивши, що "абсолютна більшість" — за цей законопроект.

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Крім цього, депутатка розповіла, про що президент Володимир Зеленський говорив з фракцією у контексті голосування законопроєкту за ринок землі.

"Просив нас підтримати ринок землі, говорив про те, що ми, коли йшли (у Раду — ред.), ми обіцяли цю реформу, й ми мусимо виконувати обіцянки", — сказала Циба.

Зазначимо, на засіданні 6 лютого парламент розглянув 184 поправки до законопроекту про ринок землі. Всього їх 4018.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174306
 
 
 Топ коментарі
 
вопрос куда они так спешат
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Не убей, не укради. Депутаты уже 30 лет работают над поправками
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4 тысячи поправок? Вы вообще там *бнулись? Ето же на один закон нужно строить отдельный университет юристов чтобы изучать только етот один закон. Представляю сколько возможностей будет перекручивать етот закон нашими ворами и коррупционерам в одну или другую сторону
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не волнуйся, никто ничего изучать не будет, подмахнут не глядя, а какие принимать скажут
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Нет, *бнулись те кто считает, что такой суперважный для страны Закон надо принимать в турборежиме. В таком законе надо выписать не то что каждый абзац, а каждую буковку. И пусть там будет хоть 24000 поправок, чтоб потом не плакать.
Но кажется страна сошла с ума и разрушается руками самих украинцев под руководством хитросделаных
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и главное - что всем все по фиг. Пришел под Раду - а там макс.100 человек стоит! Когда Майдан должен был выйти! Люди, что с вами????
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Ага, зроблять вигляд, що розглянули, в "турборежимі"
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Бєня хоче побільше отримати, поки його цуцик грається у президента
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Не готов, уродец зеленый. Неважно, к чему ты готов или не готов. Ты обязан это сделать.
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в столовке под шампусик с коньячком....
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Та шо там какієто 4 тис.поправок! Зе-дебіли такі цифри тільки в конвертах від баби бені бачили!)
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эта цифра 4000 просто наваждение для "СН"...зарплата учитилей ,постройка новых дорог, затем ремонт старых а теперь вот правки..."мистика"... "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 1800
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Готова розглянути - не обов'язково прийняти, чи навіть взяти до уваги, чи хоча б замислитися. Співпраця - вулиця з двостороннім рухом.
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Воры и коррупционеры буду крутить этот закон в любуюю сторону и без поправок. Поправки как раз и призваны выписать этот закон так, чтобы его как можно меньше могли использовать воры и коррупционеры
Поэтому воры и коррупционеры спешат как голый в баню. Деньги ляжку жгут.
А дурноватые селяне наивно думают, что закон для них.
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Дослухались таки . Бо третього майдану країна не переживе .
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Знаем как и что "слуги" рассматривают "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 1522! Депутат Яременко соврать не даст "Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 7289.
"Слуга народа" готова рассмотреть все 4 тысячи поправок к законопроекту о рынке земли, - нардеп Цыба - Цензор.НЕТ 7328
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Если я приучаю слугу лгать ради моего блага, не резонно ли предположить, что при этом он неоднократно солжет и ради своего блага?
Сэмюэл Джонсон
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За украинскую землю готовы сложить голову «лучшие из лучших»: Тимошенко и Медведчук, Рабинович и Дубинский, Шуфрич и Суркисы, рынок земли в Украине блокируют в основном проросийские силы. Совпадение?
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Отмороженные!!!
С каждым днём количество протестующих будет не удваиваться, а умножатся.
А не страшно будет???
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