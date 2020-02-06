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Все про:аеропорт (435) Жуляни (38) прикордонники (703) Росія (15498)

 За відвідування окупованого Криму прикордонники не впустили в країну росіянку, що прилетіла до Києва виходити заміж

Прикордонники не пустили в Україну громадянку Росії, яка відвідувала окупований Крим. Жінка вмовляла пропустити її, оскільки вона прилетіла в Україну, щоб вийти заміж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Росіянка прилетіла в аеропорт "Жуляни", але під час розмови прикордонники з'ясували, що вона нещодавно відвідувала окупований Крим.

"За її словами, до Києва прибула, щоб вийти заміж. Чи були наміри росіянки правдивими, поки не встановлено", - сказано в повідомленні.

Крім цього, вона ще й намагалася підкупити прикордонників і пропонувала їм 500 доларів, таким чином вдруге порушивши українське законодавство.

У результаті росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки і відправили зворотним рейсом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174305
 
   
 Топ коментарі
 
і що вона так і буде 3 роки незаймана ходити? За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 234
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і що вона так і буде 3 роки незаймана ходити? За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 234
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В Києві з"явилися 3Д-принтери... Хай наречений зробить на ньому "копію" "інструмента"... А сперму можна переслать "Новою поштою"...
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Може у нареченого проблеми? Наприклад такі:

За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 2542
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Бува гірше... У одній в/ч "азартна мадам", під час оргазму, "вояці" половину верхньої губи відкусила... Так прийшлося йому "морожові" вуса відпустить... Так і ходить...
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Ох ****... а ведь это произошло совсем недавно... на днях, можно сказать...
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А блин"какаяразница" не пашет..,ибо не х..й шастать и дерибанить семенной фонд.
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уж замуж нефтерпеж...раз 500 баксов дает-значит нехилый такой жених.видать из зеленой ылиты
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може це яременко планував з неї леді зробити За посещение оккупированного Крыма пограничники не впустили в страну россиянку, прилетевшую в Киев выходить замуж - Цензор.НЕТ 7027
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та не...нерентабельно.отдать 500 шоб получить 100?еще и без табу
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500 за весь зелений каллєктів...
а взагалі, я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....
по моїх каналах, ще Якутський скульптор НЕ одружений...
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А может шпиенка? Такая новая Анька Чапман
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В тому бардаку який тепер робиться,одні прикордонники залишаються патріотично налаштовані і поступають розумно
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Невесты уже сами Едут , наверное ткацкая фабрика розсыпалась и невеста какая то несвежая.
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Тоже отличный вариант. Счастливого пути!
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Странная барышня. Совсем не обязательно было рассказывать пограничникам про Крым.
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Ну Вера, оно ж как понос, когда вода в жопе не держится... мол, что вы, погранцы, я ж своя, я ж в крысм ездила, приобщалась к украинской культуре...
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Странно.Почему доллары предлагала,а не рубли.Они в основном, доллары в глаза не видели.
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ну ради такого дела,обменяла- "хочу я замуж- замуж хочу... да ты не бойся- я всё оплачу..."
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Через какое то время выясняется, что её "возможный" муж сам работает погранцом в аэропорту "Жуляны" За відвідування окупованого Криму прикордонники не впустили в країну росіянку, що прилетіла до Києва виходити заміж - Цензор.НЕТ 1629
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Нельзя так, теперь наш уедет и будет для Украины потерян. Ценить каждого надо, тем более, что из 52 млн., осталось 37 млн. и то не подтвержденных.
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де Стіна Яценюка?!...лізе вата з різних щілин...і це ще на раSSії не почався шторм....
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Хоть морду заляпали то и так видно кацапскую свиную пропитую морду. Нах. нам такой генофонд. Замуж мля она приехала. Как минимум на рузькиймир приехала работать
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