 За відвідування окупованого Криму прикордонники не впустили в країну росіянку, що прилетіла до Києва виходити заміж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Росіянка прилетіла в аеропорт "Жуляни", але під час розмови прикордонники з'ясували, що вона нещодавно відвідувала окупований Крим.

"За її словами, до Києва прибула, щоб вийти заміж. Чи були наміри росіянки правдивими, поки не встановлено", - сказано в повідомленні.

Крім цього, вона ще й намагалася підкупити прикордонників і пропонувала їм 500 доларів, таким чином вдруге порушивши українське законодавство.

У результаті росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки і відправили зворотним рейсом.

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