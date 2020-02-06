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 Політика України
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Все про:ВР (5748) земля (506) Тимошенко (1341)

 Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що закон про землю хочуть ухвалити на наступному сесійному тижні.

Про це вона сказала в кулуарах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"По термінах, вони хочуть остаточно проголосувати за цей закон на наступному сесійному тижні", - сказала політик.

Тимошенко вважає, що обговорення питання землі на засіданні ВР було фейковим, "тому що жодна правка в залі не приймається свідомо".

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

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20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Читайте також: Якби ми не порушували регламент, то не ухвалили б і чверті вже проголосованих законопроєктів, - РазумковДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3174075

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174299
 
 
 Топ коментарі
 
Какого закона? Тебе до сих пор не понятно, что соросята, уханокавшие экономику, не будут заниматься восстановлением справедливости. Они здесь для того, чтобы ухандокать тебя. Им нужна земля и деньги, а ты им на@уй не нужен. Собственно, я так понимаю, ты и сам себе не нужен, если так "мыслишь".
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Главное после этого закона сделать полную инвентаризацию и посадить тех кто разворовал земли, незаконно купил и т.д. вплоть до нотариусов, судей и т.д.
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Украинский народ делится на две части,это быдло и конструктивные ребята.Быдла к сожалению больше.Но конструктивные активней и умней и потому есть надежда.Так было всегда и по другому не будет.ИНЬ и ЯНЬ по Украински.)))))Разделения по другим признакам не вижу.
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Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ

ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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Да ну ладно!И ЭТО ПРОЙДЕТ. Ты бы так кидался на коррупцию и дебилов.А вообще хорошо помогает валерьянка и клизмочка с ромашки.Будь здоров!
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Дело в том что - хотят и примут . Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1577 . Остались чисто формальности . Им уже ничто не помешает сделать это , никакая Тимошенко .
Нехрен было отдавать всю власть в одни руки , да ещё и " новым лицам " , дилетантам абсолютно во всех сферах . . Это ошибка которая будет стоить Украине очень дорого . Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7924 .
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Ошибкой будет не проводить реформы.
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Какие реформы? Кто их будет проводить, ЗЕлупа Янелох с кагалом и шабесгоями? Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7160
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Так главное же "абынеюлькавароФФка". Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8061 Вот и жрите теперь коктейль из гуано Пецы и ЗЕлупы. Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7593 Как говаривал дебил-гомик Гончарук: "Порошенко делал все правильно, только медленно. Мы сделаем быстро"

Это ЮТ вам, бестолочи, говорила еще в 2015 г. на одном из шоу Шустера:
Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9040
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Она много чего говорила , Говорить - это её фишка ! Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7479 . И только .
А гуано придётся жрать и тебе заюлик ,, так шо не сильно тут прыгай . Рэхвормы Бубочки коснутся каждого , и заюлек в том числе !!
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Прикиньте!Золушка,ехала к принцу беременной!Карета перевернулась,и принцесса родила недошённого,якого зожрали собаки!
-Це ти к чему куме?
-Та так мысли ...... Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1769
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Да пусть продают. Народ, просравший все, заслужил остаться без земли. На нашу землю, есть много желающих, как с Востока, так и с Запада.
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Она уже у них,через аренду на 49 лет и мизерные выплаты людям.
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На сайте тролли, боты все смешалось, информационная война в действии РФ страны агрессора в Украине. Будьте вы прокляты падлы!!!
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Это что же получается, теперь Тюлька аж цельную неделю спать не сможет! Все пропало!))
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люлья вр кровью залила***, пальцы выбила, защищая своё кровное, натыренное.
Вот как это - систему ломать. Фсе *системные засветились!
Это ещё речь не шла об их газо-нефтяных вышках, добытое из которых идёт на продажу в ЕС (а не для граждан Украины). При этом себя бьют в грудь, притворяясь патриотами***. ргга. Как будто им кто-то ещё верит,,, кроме гречневых бабушек. И тех обдурят.
Всё было предусмотрено : система ломится - олиги шизеют.
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