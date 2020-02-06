 Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко

Про це вона сказала в кулуарах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"По термінах, вони хочуть остаточно проголосувати за цей закон на наступному сесійному тижні", - сказала політик.
Тимошенко вважає, що обговорення питання землі на засіданні ВР було фейковим, "тому що жодна правка в залі не приймається свідомо".
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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
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До БОЮ
ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
Нехрен было отдавать всю власть в одни руки , да ещё и " новым лицам " , дилетантам абсолютно во всех сферах . . Это ошибка которая будет стоить Украине очень дорого . .
Это ЮТ вам, бестолочи, говорила еще в 2015 г. на одном из шоу Шустера:
А гуано придётся жрать и тебе заюлик ,, так шо не сильно тут прыгай . Рэхвормы Бубочки коснутся каждого , и заюлек в том числе !!
-Це ти к чему куме?
-Та так мысли ......
https://www.youtube.com/watch?v=9m4fZnNM7w8
Вот как это - систему ломать. Фсе *системные засветились!
Это ещё речь не шла об их газо-нефтяных вышках, добытое из которых идёт на продажу в ЕС (а не для граждан Украины). При этом себя бьют в грудь, притворяясь патриотами***. ргга. Как будто им кто-то ещё верит,,, кроме гречневых бабушек. И тех обдурят.
Всё было предусмотрено : система ломится - олиги шизеют.