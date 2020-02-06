 Чиновника Секретаріату Кабміну, що упіймався на хабарі 2,5 млн грн, заарештовано із можливістю застави 1 млн грн, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Напередодні посадовій особі Секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 лютого 2020 р. правоохоронці затримали чиновника під час одержання 2 млн гривень хабаря від представника суб'єкта підприємницької діяльності. Загальна сума хабаря, яку вимагав підозрюваний - 2,5 млн гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

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