EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  1566  16
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2892) відкат (40) чиновник, урядовець (535) ДБР (852)

 Чиновника Секретаріату Кабміну, що упіймався на хабарі 2,5 млн грн, заарештовано із можливістю застави 1 млн грн, - ДБР

Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн 552 гривні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Напередодні посадовій особі Секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 4 лютого 2020 р. правоохоронці затримали чиновника під час одержання 2 млн гривень хабаря від представника суб'єкта підприємницької діяльності. Загальна сума хабаря, яку вимагав підозрюваний - 2,5 млн гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянина, який представлявся співробітником СБУ, затримали під час одержання 5 тис. дол. хабаря за працевлаштування в спецслужбу, - військова прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174297
 
 
 Топ коментарі
 
Поделился и на свободу с чистой совестью.
 показати весь коментар
 
А кому достаются залоговое деньги когда арестант свалит после освобождения из-под стражи? Судье и прокурору в качестве "делись давай!"?
Может если брал взятку 2,5 млн, то залог должен быть если не 5, то хотя бы 3?
 показати весь коментар
 
Воровать вагонами намного безопаснее - это ещё Антибиотик говорил.
Чиновник Секретариата Кабмина, попавшийся на взятке 2,5 млн грн, арестован с возможностью залога 1 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 7569
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поделился и на свободу с чистой совестью.
 показати весь коментар
 
 
А кому достаются залоговое деньги когда арестант свалит после освобождения из-под стражи? Судье и прокурору в качестве "делись давай!"?
Может если брал взятку 2,5 млн, то залог должен быть если не 5, то хотя бы 3?
 показати весь коментар
 
 
Воровать вагонами намного безопаснее - это ещё Антибиотик говорил.

 показати весь коментар
 
 
Крадіж вагонами це вже політична діяльність.
 показати весь коментар
 
Сейчас так ведется: получил на лапу, отстегни на залог.
 показати весь коментар
 
 
Да вы уже задрали судейские-"бизнесмены", хай сидит в общей камере и бережет свое очко, от вторжения инопланетян.
 показати весь коментар
 
Як це вони йому строгий виговор не дали.
 показати весь коментар
 
 
При таких суммах взяток, залог в один млн грн-вообще фигня.Очень хороший бизнес, платишь залог 1,5 млн, платишь ссученному судье за оправдательный приговори 0,5 млн,чистая прибыли 0,5 в кармане.
А почему, собственно, залог меньше суммы взятки? Я считаю,что должен быть больше и составлять где-то от 3 до 5 размера полученной взятки.
 показати весь коментар
 
 
Попался на 2.5мл , - а до Этого сколько было взяток и1.5 залог, - что то не клеется.
 показати весь коментар
 
класс , воруй но делись , да жизнь у тварей зашибись!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору