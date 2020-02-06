 У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Не зважаючи на тренд діджиталізації, ми бачимо запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, зараз її тиражуємо по всій країні, і клієнти можуть зняти готівку без комісії в Укрпошті", - зазначила директор департаменту фінансового бізнесу компанії Юлія Мороз.

За одну операцію можна зняти від 50 до 10 000 гривень.

"Комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, однак можлива комісія банку, що випустив картку", - додали в "Укрпошті".

Раніше "Укрпошта" встановила POS-термінали для прийому оплати платіжних карт у найбільш завантажених поштових відділеннях України в обласних центрах і населених пунктах, в яких проживає понад 2000 жителів. Компанія входить у топ-5 учасників платіжних систем за кількістю торгових терміналів.

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