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Все про:гроші (223) Укрпошта (90)

 У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки. ІНФОГРАФІКА

Така можливість є більш ніж у трьох тисячах поштових відділень. За одну операцію можна зняти від 50 до 10 000 гривень. "Укрпошта" комісію не бере, але її може зняти банк, який випустив картку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Не зважаючи на тренд діджиталізації, ми бачимо запит на зняття готівки. Тому після успішного пілота послуги на Львівщині, зараз її тиражуємо по всій країні, і клієнти можуть зняти готівку без комісії в Укрпошті", - зазначила директор департаменту фінансового бізнесу компанії Юлія Мороз.

За одну операцію можна зняти від 50 до 10 000 гривень.

"Комісія за зняття готівки в автоматизованих поштових відділеннях відсутня, однак можлива комісія банку, що випустив картку", - додали в "Укрпошті".

У відділеннях Укрпошти тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки 01

Раніше "Укрпошта" встановила POS-термінали для прийому оплати платіжних карт у найбільш завантажених поштових відділеннях України в обласних центрах і населених пунктах, в яких проживає понад 2000 жителів. Компанія входить у топ-5 учасників платіжних систем за кількістю торгових терміналів.

Читайте також: "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174296
 
 
 Топ коментарі
 
"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту. Источник: https://censor.net.ua/n3174296
В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688 В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 3688
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В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 2152

какая разница)))
(кто снимет с нас комиссию)
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комиссия которую не снимет укрпочта, а снимет банк, пойдёт в виде премии ген директору укрпочты В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 7804
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"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту. Источник: https://censor.net.ua/n3174296

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И это будет написано мелким шрифтом в терминалах... Пенсионеры вряд ли прочитают про это и следовательно будут верить что нет комиссии и терять деньги. Официальный развод от "Е-государства"
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Идиоты. На отделениях марок в продаже нет и очередя. Совдем в алгоритмах работы, а они терминалы для бесплатного окешивания ставят. Просто идиоты...
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Oh, ja ja.... nicht schießen !

Hände hoch... короче )))) ну и капут...кое-кому)))
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Капец , раздуплились ... . Интересно , кто на это повлиял ... .
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А когда уже можно будет газ получать в отделениях УкрПочты? Ну министр ранее рассказывал ведь, про альтернативных поставщиков...
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В УкрПочту идёт одна газовая труба , как и всем . Но все как-то уже отказываются от газа , а УкрПочта , получается , об этом только и мечтает .. . ))
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Да хоть сейчас!
Виртуальный газ от укрпочты по невиртуальным ценам!
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Такая же махинация как и цена на газ без пдв,конечно же банк снимет свои проценты.
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комиссия которую не снимет укрпочта, а снимет банк, пойдёт в виде премии ген директору укрпочты В отделениях "Укрпочты" теперь можно без комиссии снять деньги с банковской карты - Цензор.НЕТ 7804
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деньги Смелянского
готов снимать с комиссией
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вот такое лицо я сделал при прочтении У відділеннях "Укрпошти" тепер можна без комісії зняти гроші з банківської картки - Цензор.НЕТ 7660 (шо? о б*же)
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Комисии не будет но она будет а кто не верит тот ЛОШАРА!!
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Злые языки говорят, что если зайти на украинские сайты для заказа продукции, то ссылки ведут на зеркала с российскими доменами и телефоны российские. Звонишь в Россию и заказываешь украинскую продукцию чрез третью страну. Вот и весь разрыв экономических отношений.
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а на якого грома тре ця укрпошта коли гроші можна зняти у любому відділенні свого банку або банкоматі..
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"Укрпочта" комиссию не берет, но ее может снять банк, который выпустил карту
Тоді який сенс в цій послузі ???
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