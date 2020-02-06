EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  979  8
Все про:КС (425) Апеляційний суд (149) Шевчук Станіслав (39)

 Апеляційний суд скасував рішення про відновлення Станіслава Шевчука на посаді судді Конституційного суду

Провадження за позовом Шевчука, який намагався повернути собі посаду, суд постановив закрити.

Це рішення було прийнято колегією суддів Шостого апеляційного адміністративного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила: рішення ОАСК від 11 жовтня 2019 скасувати, а провадження у цій справі за позовом Шевчука закрити", - сказано в резолютивній частині постанови суду.

Повну версію постанови буде оприлюднено впродовж п'яти днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

15 жовтня Станіслав Шевчук подав до секретаріату Конституційного суду заяву про поновлення його на посаді судді та голови КС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174295
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
теперь ЕСПЧ. пока деньги не закончатся
 показати весь коментар
 
ЄСПЛ не може втручатися в такі справи.... голова КС - це не слюсар
 показати весь коментар
 
Станислава Шевчука -- не в должности восстанавливать а за ухо и в сизо !!! Коррупционер взяточник и вымогатель Апелляционный суд отменил решение о восстановлении Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда - Цензор.НЕТ 6803
 показати весь коментар
 
 
порох не посадил не одного вора , не одного взяточника , не одного чиновника - зрадныка
зеленые тож такие самые , а кое где и похуже
 показати весь коментар
 
А тюрьма 25 років строгача і конфіскація майна,чи ви забули,що є така стаття?
 показати весь коментар
 
 
с таких должностей не должны уходить, их надо выносить или через суд Камбиса...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору