 У КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим повідомив про коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.
Китайські ЗМІ у четвер, 6 лютого, повідомили про смерть лікаря-офтальмолога Лі Венліяна від коронавірусу. Він був одним із перших, хто почав бити на сполох і попереджати колег-лікарів про небезпеку. Втім, згодом китайське видання Global Times, яке спочатку також написало про смерть Лі Венліяна, спростувало цю інформацію.
У лікарні, де перебуває Лі Венліян, розповіли, що він живий і перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. Як пише Global Times, серце лікаря перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але потім його вдалося реанімувати за допомогою медичного обладнання.
Лі Венліян і ще семеро отримали попередження від поліції.
На початку січня Лі Венліян написав у груповий чат своїм колегам про карантин у відділенні невідкладної допомоги своєї лікарні через захворювання пацієнтів, він закликав своїх колег бути обережнішими.
Після того, як він відправив це повідомлення в китайській соцмережі, до лікаря прийшли поліцейські. Вони змусили лікаря і ще сімох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не поширювати інформацію про коронавірус.
Тоді інфекція коронавірусу почала поширюватися і набирати обертів, а китайська влада намагалася це приховати, пише видання New York Times. Відповідно, через брак знань про коронавірус, зокрема про те, що він передається від людини до людини, в перші кілька тижнів ним заразилися багато лікарів і медсестер.
"а китайские власти пыталась это скрыть ...."
Китаец продал душу Дьяволу. Через три дня душа сломалась.
представь на его место полицеиского, который увидел преступление, он об этом напишет своим колегам и после этого к ниму приходит из госбезопасности и говорит - нет там преступления, ты поднимаешь панику, полицейскии отвечает - да, конечно нет и стирает свою весть - так пожалей и этого полицейского и искренно.
Коммунистов можно назвать зайцами, но это не отменяет того шо они шакалы по своей сути.
Хорошо шо сразу не расстреляли врачеватника)
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і як довго "рєаніміроване серце" буде битися невідомо в якому тілі?
пацієнт жів чи мйортв?
Привет 73% ущербным.
1 hour ago
вся фармацевтика("кровно зацікавлена",за винятком української)-працює у посиленому режимі