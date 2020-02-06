EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Здоров'я
  1799  28
Матеріали за темою:
Все про:вірус (201) Китай (376)

 У КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим повідомив про коронавірус

У Китаї спростували смерть лікаря, який був одним із перших, хто повідомив про коронавірус. Згодом він сам ним заразився. ЗМІ повідомили, що він помер, але лікарня спростувала цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Китайські ЗМІ у четвер, 6 лютого, повідомили про смерть лікаря-офтальмолога Лі Венліяна від коронавірусу. Він був одним із перших, хто почав бити на сполох і попереджати колег-лікарів про небезпеку. Втім, згодом китайське видання Global Times, яке спочатку також написало про смерть Лі Венліяна, спростувало цю інформацію.

У лікарні, де перебуває Лі Венліян, розповіли, що він живий і перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. Як пише Global Times, серце лікаря перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але потім його вдалося реанімувати за допомогою медичного обладнання.

Лі Венліян і ще семеро отримали попередження від поліції.

Читайте також: У Китаї помер лікар, який першим повідомив про коронавірус, - ЗМІ

На початку січня Лі Венліян написав у груповий чат своїм колегам про карантин у відділенні невідкладної допомоги своєї лікарні через захворювання пацієнтів, він закликав своїх колег бути обережнішими.

Після того, як він відправив це повідомлення в китайській соцмережі, до лікаря прийшли поліцейські. Вони змусили лікаря і ще сімох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не поширювати інформацію про коронавірус.

Тоді інфекція коронавірусу почала поширюватися і набирати обертів, а китайська влада намагалася це приховати, пише видання New York Times. Відповідно, через брак знань про коронавірус, зокрема про те, що він передається від людини до людини, в перші кілька тижнів ним заразилися багато лікарів і медсестер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174293
 
 
 Топ коментарі
 
Скоріше не китайське безсмертя,а щоб не було інформаційного ажиотажу.Бо той лікар фактично є жертвою режиму і політики замовчування
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
есть слова, которіе станут историей, печальной историей: в КНР опровергли новость о смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе - Цензор.НЕТ 592

"а китайские власти пыталась это скрыть ...."
 показати весь коментар
 
 
Назначили временно исполняющего обязанности умершего врача?

 показати весь коментар
 
 
Будуть до останнього підтримувати видимість життя на апаратах,щоб демонструвати китайське безсмертя... в КНР опровергли новость о смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе - Цензор.НЕТ 558
 показати весь коментар
 
 
Скоріше не китайське безсмертя,а щоб не було інформаційного ажиотажу.Бо той лікар фактично є жертвою режиму і політики замовчування
 показати весь коментар
 
 
Проблема в тім що китайці вміють працювати, якщо захочуть.
 показати весь коментар
 
 
да уж, прославились халтурщики, как минимум на 21 век
 показати весь коментар
 
Был анекдот
Китаец продал душу Дьяволу. Через три дня душа сломалась.
 показати весь коментар
 
 
вот как раз таки многие китайские товары довольно таки качественные... Это просто привыкли называть всякий хлам "китайскими вещами" и с тех пор пошли такие ассоциации.
 показати весь коментар
 
 
скока китайцев стока новостей и стока же опровержений...
 показати весь коментар
 
 
с какой стати? за то что умолчал и испугалсья да не стоял на своё, за то что из за него бездеительности и слабости теперь погибает сотни если не больше. В принцыпе его надо судить и лешить статуса врачя.

представь на его место полицеиского, который увидел преступление, он об этом напишет своим колегам и после этого к ниму приходит из госбезопасности и говорит - нет там преступления, ты поднимаешь панику, полицейскии отвечает - да, конечно нет и стирает свою весть - так пожалей и этого полицейского и искренно.
 показати весь коментар
 
После того, как он отправил это сообщение в китайской соцсети, к врачу пришли полицейские. Они заставили врача и еще семь человек подписать заявление с обязательством больше не распространять информацию о коронавирусе. Источник: https://censor.net.ua/n3174293\\\\\\\\\\

Коммунистов можно назвать зайцами, но это не отменяет того шо они шакалы по своей сути.
Хорошо шо сразу не расстреляли врачеватника)
 показати весь коментар
 
 
Когда-то Льва Зильбера, который в Нагорном Карабахе боролся с чумой, коммунисты арестовали за распространение чумы. Что поделаешь, людоедская это идеология.
 показати весь коментар
 
 
Как пишет Global Times, сердце врача перестало биться около 21:30 по местному времени, но затем его удалось реанимировать с помощью медицинского оборудования.

=================================================
і як довго "рєаніміроване серце" буде битися невідомо в якому тілі? в КНР опровергли новость о смерти врача, который первым сообщил о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9395
пацієнт жів чи мйортв?
 показати весь коментар
 
 
И сколько народу посадили за репосты с дезинформацией?
Привет 73% ущербным.
 показати весь коментар
 
"Испанка" кстати тоже в Европу из Китая пришла. И покосила немеряно европейцев. Но в данном случае у нас будет просто обычный грипп, ну там насморк, кашель и т.д. на неделю. А вот китайцам и прочим азиатам смерть.
 показати весь коментар
 
ну когда уже потекут миллиарды на "борьбу" с "епидемией"?
 показати весь коментар
 
Воз запросив півмільярда..
вся фармацевтика("кровно зацікавлена",за винятком української)-працює у посиленому режимі
 показати весь коментар
 
Напоминает Чернобыль 1986 году, трое суток тянули резину.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору