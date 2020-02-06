 У КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим повідомив про коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Китайські ЗМІ у четвер, 6 лютого, повідомили про смерть лікаря-офтальмолога Лі Венліяна від коронавірусу. Він був одним із перших, хто почав бити на сполох і попереджати колег-лікарів про небезпеку. Втім, згодом китайське видання Global Times, яке спочатку також написало про смерть Лі Венліяна, спростувало цю інформацію.

У лікарні, де перебуває Лі Венліян, розповіли, що він живий і перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. Як пише Global Times, серце лікаря перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але потім його вдалося реанімувати за допомогою медичного обладнання.

Лі Венліян і ще семеро отримали попередження від поліції.

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На початку січня Лі Венліян написав у груповий чат своїм колегам про карантин у відділенні невідкладної допомоги своєї лікарні через захворювання пацієнтів, він закликав своїх колег бути обережнішими.

Після того, як він відправив це повідомлення в китайській соцмережі, до лікаря прийшли поліцейські. Вони змусили лікаря і ще сімох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не поширювати інформацію про коронавірус.

Тоді інфекція коронавірусу почала поширюватися і набирати обертів, а китайська влада намагалася це приховати, пише видання New York Times. Відповідно, через брак знань про коронавірус, зокрема про те, що він передається від людини до людини, в перші кілька тижнів ним заразилися багато лікарів і медсестер.