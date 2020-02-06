 Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук закрив вечірнє засідання Верховної Ради о 19:30. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати встигли за сьогодні розглянути 184 поправки з більш ніж 4 тисяч.
Було ухвалено поправку, яка зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок надавати право проходу і проїзду через територію, яка їм належить. Всі інші поправки було відхилено.
Як пояснив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, ці поправки переважно або повторювали одна одну, або містяться в інших підзаконних актах.
Хотілось би...Але...Але...
Кто из вас имеет в частной собственности земли сельскохозяйственного назначения?
Як гадаєш, я тобі повірив
нагадаю тобі
могу сказать в защиту тех 73%....
Они не знали что их будут трахать так жестко...
Крымский Укроп
@telec63
·2 ч
Отклонили поправки,в которых запрещалось покупать землю иностранцам 73 %*********,надеюсь скоро придет время когда вас лишат избирать и быть избранными!
Вы тупые твари,продающие землю,в то время как истинные украинцы, граждане своей страны,воюют за каждый сантиметр этой земли!
Делают это с удручающей регулярностью.
пахать... работать... кнопки нажимать будут
Северная Корея,Таджикистан,Конго,Венесуэла,Куба и Украина.
По данным украинского Госгеокадастра площадь государственных и коммунальных хозяйств составляет на 1 октября 2019 г. 9,4 млн. га., и 37 млн. га сельскохозяйственных угодий,из них под мораторием всего 7 млн.га...
Давайте продадим китайцам в концессию на 49 лет,как это сделала с Сибирью россия.И все будут счастливы и с бабками.Хи
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
До БОЮ
ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ