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 Політика України
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Все про:ВР (5748) ринок землі (102)

 Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра

Законопроєкт про введення в Україні ринку землі продовжать розглядати в другому читанні завтра, в п'ятницю, 7 лютого.

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук закрив вечірнє засідання Верховної Ради о 19:30. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати встигли за сьогодні розглянути 184 поправки з більш ніж 4 тисяч.

Було ухвалено поправку, яка зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок надавати право проходу і проїзду через територію, яка їм належить. Всі інші поправки було відхилено.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, ці поправки переважно або повторювали одна одну, або містяться в інших підзаконних актах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174292
 
 
 Топ коментарі
 


могу сказать в защиту тех 73%....
Они не знали что их будут трахать так жестко...

Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра - Цензор.НЕТ 7483 Крымский Укроп

@telec63

·2 ч

Отклонили поправки,в которых запрещалось покупать землю иностранцам 73 %долбоебов,надеюсь скоро придет время когда вас лишат избирать и быть избранными!
Вы тупые твари,продающие землю,в то время как истинные украинцы, граждане своей страны,воюют за каждый сантиметр этой земли!
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Добра,жорстка) Думается именно вопрос земли объединит во мнения здравых и зелебобиков. Ну может ещё вода в Крым.Чистых прокацапов уже ничего не спасёт.Они мечтают о лаптях и галошах.
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Я не сподіваюсь, що людей щось навчить.
Хотілось би...Але...Але...
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Як вже дістали ці політичні неарофіли Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра - Цензор.НЕТ 9262
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зеленофіли дістали вже заклятих антипорошенків.
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Воры-евреи, которые хотят разворовать земли Украины.
Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра - Цензор.НЕТ 7796
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Задам писакам на этой ветке простой вопрос!
Кто из вас имеет в частной собственности земли сельскохозяйственного назначения?
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Продаси по п'ять тисяч доларів за гектар?
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Гадаю що ні. Я ж не Зеленський, і не Сівоха.
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ти знаєш, а ми тоже не забули.....
нагадаю тобі

Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра - Цензор.НЕТ 743
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Мальчік стараєтся. Дайте ему ще 1000 днів.
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могу сказать в защиту тех 73%....
Они не знали что их будут трахать так жестко...

Рынок земли: депутаты рассмотрели 184 поправки и продолжат работу завтра - Цензор.НЕТ 7483 Крымский Укроп

@telec63

·2 ч

Отклонили поправки,в которых запрещалось покупать землю иностранцам 73 %*********,надеюсь скоро придет время когда вас лишат избирать и быть избранными!
Вы тупые твари,продающие землю,в то время как истинные украинцы, граждане своей страны,воюют за каждый сантиметр этой земли!
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Решают как продать страну без выстрела (что кстати вызывает ещё большие сомнения) под красивым лозунгом: «РЫНОК ЗЕМЛИ»?
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Подозрительно медленно! А где же турборежим уничтожения Украины?!
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Ті зелені довбні 184 сторінки за день не в змозі прочитати.
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Нужно акции протеста переносить под офис резидента. Чтобы эту тварь вытащить на свет Божий.
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эти зелёные рабы олигархов и мировых спекулянтов, хотят из Украины сделать европейское Зимбабве или Мадагаскар, где 90 процентов земель владеют 1 процент населения, И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ МЫ ВСЕ ИМЕЕЕМ ПРАВО НА 10 СОТОК ПО ДОМОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОЕ, 20 СОТОК ПОД ЛИЧНОЕ СЕЛЬХОЗ ХОЗЯЙСТВО, 2 ГЕКТАРА ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕЛЬХОЗ ПРО-ВО, ПОСЛЕ ЭТОГО ЗАКОНА У НАС ЭТОГО НЕ БУДЕТ НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОТОМУ ЧТО ГОСУДАРСВЕННУЮ ЗЕМЛЮ ОНИ ХОТЯТ РАССПРОДАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А ЭТО 32 МЛН ГА
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Но как показала жизнь, народные депутаты лучше всего научились выдавать выстрел в ногу за праздничный салют.

Делают это с удручающей регулярностью.
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и тут набрехали...говорили ж всю ночь пахать... работать... кнопки нажимать будут
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Вони такі всі там дибілєти! Майже 4 тисячі правок! То майже 12 діб безперервного зачитування тих правок, хто їх пропонує і що воно змінює. БЕЗ ОБГОВОРЕННЯ, навіть без походів до вбиральні та всіляких кава-брейків! Це звична математика: 3,5 тис правок, на кожну 5 хвилин і... Навіть більше 12 діб! ДБЛ БЛД!
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ЮВТ и ОПЗЖ судьба Украины не беспокоит.Они заблокировали недолугими поправками,которые никто не примет работу ВРУ,минимум ,на полгода .Сотпусками,премиями и остальным,как будто Раде больше делать нечего. В США демократы хотели растянуть импичмент Трампа до президентских выборов, а республиканский сенат послал их на три буквы и снял все обвинения за 2 недели.Пусть ЮВТ с Мертвечуком выиграют выборы и потом командуют.
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И ТОГДА НА РАБОТУ В ПОЛЬШУ И КУДА ПОШЛЮТ!!!!!!!
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А НУ ОТВЕТЬ СКОЛЬКО И ЗА КАКУЮ ЗАРПЛАТУ РАБОТАЕТ В С/Г. УМНИК
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Завтра - ДА, но не в Раде а на урановых рудниках ...
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Зебіли навіть подумати не могли що їх будуть без вазеліну.
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Рынка земли нет только в 6 странах Мира ,
Северная Корея,Таджикистан,Конго,Венесуэла,Куба и Украина.
По данным украинского Госгеокадастра площадь государственных и коммунальных хозяйств составляет на 1 октября 2019 г. 9,4 млн. га., и 37 млн. га сельскохозяйственных угодий,из них под мораторием всего 7 млн.га...
Давайте продадим китайцам в концессию на 49 лет,как это сделала с Сибирью россия.И все будут счастливы и с бабками.Хи
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Так она ж у нас "народна" аж с 1917 року, как большевики - коммунисты" отдали народу землю, фабрики, заводы, недра.." Правда всех кто потом поинтересовался где же его "доля" отправляли ее искать либо на Калыму , либо к ближайшему ярку или стенке.
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СН пусть даже не пытаются. У них этот номер может пройти, если будут продавать участки не более 50 га.
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Так держать.За 22 дня все правки закончатся,а вместе с ними и весь этот цирк.
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Зелені скоро полізуть в землю , як хробаки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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Закон по землі має бути дуже простим.Всі хто бажає продавати землі України,мають бути закопані в землю.
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Як і ті що продають квартири та машини ПАДЛЮКІ !!!!
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Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ

ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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