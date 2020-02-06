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 Політика України
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Все про:ВР (5748) Тимошенко (1341) ринок землі (102) Качура (25)

 Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала президію Верховної Ради незважаючи на те, що перед цим голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях.

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На засіданні голів фракцій узгодили таку процедуру: зараз заходимо всі в зал, розміщуємося на своїх місцях і перебуваємо там до 8 вечора. Ми пропонували до 23:00 або 00:00 сьогодні голосувати, але представники інших фракцій сказали, що у них ще плани, зустрічі і вони не виспляться", - розповів він.

Тоді, за словами нардепа, домовилися працювати до 20-00. При цьому окремо було обговорено, що зараз всі заходять у зал, сідають на свої місця і починають голосувати за кожну поправку.

Також дивіться: Тимошенко пошкодила мікрофон Разумкова і поранила свій палець до крові. ФОТО

"Потім Юлія Володимирівна вийшла до президії, стала там і без будь-яких пояснень почала ламати мікрофон. Палець, до речі, собі порізала. Я їй пластир приніс, щоб вона собі заклеїла палець. І навіть депутати від "Батьківщини"підходили до неї і питали, що трапилося, а вона говорила: "Блокуємо зараз трибуну і президію Верховної Ради", - розповів Качура.

Він додав, що голова парламенту Дмитро Разумков не зміг продовжити засідання, оскільки мікрофон був зламаний, а президія - заблокована.

Дивіться також: Тимошенко і мікрофон Разумкова, блокада трибуни і сутичка Власенка з Дмитруком у президії, - день роботи ВР 6 лютого. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174290
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленая мерзота, геть с украинской земли!
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Эти зеленые мрази все отпетые и конченые. Нельзя им разрешать землю разбазаривать. Убьют Украину без пистолета.
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Что будет никто не знает, а сейчас она молодец ,хоть одна нормальная и вменяемая в этом зеленом стаде.Она хорошо знает к чему приведет этот закон. Если партия Вакарчука не будет так же блокировать трибуну и позволит зеленым мразям принять закон, я пожалею, что за них голосовала.
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Качура, как и Порошенко, обычный депутат.
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Древний Рим погубил Закон о продаже земли. Римские воины не стали воевать и защищать землю римских олигархов и вельмож.
Какой смысл будет украинским Воинам защищать землю Коломойского или других олигархов???
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Вот оно женское коварство! То в любви признается, то связать предлагает, а дальше что? Штамп в паспорт , зарплату на стол, заначку с носок..... и не подходи ко мне, у меня голова болит
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Мне интересно сколько стоит один день работы ВРУ? И сколько ВРУ работает пленарном режиме по году .Эти деньги надо вычесть из бюджета партий, блокирующих работу ВРУ 4000 бесполезных поправок и просто драками.Мы содержим ВРУ и я не согласен на тратить деньги на бесполезные побрехеньки ЮВТ.Недаром в ПАСЕ моментально поламали Тактику ЮВТ и Медведчука и послали и в пять букв.
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Вообще надо разогнать ВР, оставить только кабмин и ОП, они бы и без депутатов могут все законы принимать.
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Тимошенко в президенты!!!
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Баба Йуля отжигает по новой Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9043:
Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9820
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Правильно говорит. Всю партию СН надо было гнать сразу как они заявили о своём желании продавать землю по 210 000 га.
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За шмат гнилои ковбаси бостууууууга й матир продаси, подонок...
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Слова Кучера надо перевести на понятный для зе-билоа язык 95 подворотни: - Мы тут насрали в уголке, а вы не пускаете нас выйти.
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мужчина женщиной живёт
а женщина другой народ
они с венеры или с марса
в них не земное есть коварство
они мужчинам вопреки
не видят логики и лжи
они лишь чувствами играют
и мужики при этом тают
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хотелось бы, но эта зараза устоичиво сидят зибилятам в головах, а если он отменит призыв в армию, то .....
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Ну, результаты многолетнего сидения в нардеповских креслах батькивщинцев и других системных "некухарок" всем известны: олигархизация страны, тотальная коррупция, нищие пенсионеры и покидающая страну молодежь.
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А тюрьма от олигархов тоже нардеповское кресло?
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Если все же закон о продаже земли во время войны будет протянут этой бандой самого большого мошенника современности Коломойского, то с большой вероятностью этих слуг спалят прямо в ВР. Что что, а коктейли народ научился делать.
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Я не кровожадный, но за все придется ответить еще при жизни.
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есть надежда что кто то плюнул какую то устойчевую заразу в тот микрофон, заразу проникающую через рану.
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А де чоловіки-депутат, де козаки, чому одна жінка бореться.!!!
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Чого ж ти ..Там Власенко з якимсь дебом від *слуг * штовхався ,
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Договарилися они, А Васька Тимоха слушает да ест.
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не люблю я Юлю. но она иногда делает правильные шаги
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Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ голосування в другому читанні ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ

ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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Без землі, країна - бомж, її розірвуть на шматки. Зенелохи цього не буде ніколи.
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