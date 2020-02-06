 Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"На засіданні голів фракцій узгодили таку процедуру: зараз заходимо всі в зал, розміщуємося на своїх місцях і перебуваємо там до 8 вечора. Ми пропонували до 23:00 або 00:00 сьогодні голосувати, але представники інших фракцій сказали, що у них ще плани, зустрічі і вони не виспляться", - розповів він.
Тоді, за словами нардепа, домовилися працювати до 20-00. При цьому окремо було обговорено, що зараз всі заходять у зал, сідають на свої місця і починають голосувати за кожну поправку.
"Потім Юлія Володимирівна вийшла до президії, стала там і без будь-яких пояснень почала ламати мікрофон. Палець, до речі, собі порізала. Я їй пластир приніс, щоб вона собі заклеїла палець. І навіть депутати від "Батьківщини"підходили до неї і питали, що трапилося, а вона говорила: "Блокуємо зараз трибуну і президію Верховної Ради", - розповів Качура.
Він додав, що голова парламенту Дмитро Разумков не зміг продовжити засідання, оскільки мікрофон був зламаний, а президія - заблокована.
Какой смысл будет украинским Воинам защищать землю Коломойского или других олигархов???
а женщина другой народ
они с венеры или с марса
в них не земное есть коварство
они мужчинам вопреки
не видят логики и лжи
они лишь чувствами играют
и мужики при этом тают
До БОЮ
ВСІХ паРашних ТРОЛІВ -УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - наОБЛІК ..досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ