 У поїзд тепер пускають за електронними правами з програми "Дія", - Укрзалізниця. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
При цьому потрібно буде пред'явити не скріншот, а відкритий на телефоні додаток із посвідченням, підкреслили в "Укрзалізниці".
"У випадку, якщо на е-посвідченні не буде фото чи виникнуть технічні проблеми, воно не буде вважатися дійсним. Пасажиру необхідно буде пред'явити звичайний документ, що засвідчує особу", - сказано в повідомленні.
Посвідчення в додатку буде доступно офлайн, але для звірки даних важливим фактором буде дата останнього оновлення документа.
Нагадаємо, сьогодні відбулася презентація мобільної програми "Дія", яка дає змогу зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити додаток можна за такими посиланнями для Google Play і Apple Store.
Сиди у спамі і боронь боже щось бовкрути у вілповідь.
Если есть, что показать, показывай.
Телефона нет но и отпечатка пальцев/скана физиономии, тоже нет.
Но если в телефоне установлена биометрическая защита, сомневаюсь, что он поможет кому либо в качестве платежного средства или как электронный билет.
И шоб никто не говорил, шо приложение фуйня...) От шо выдало Андрею Луганскому...
До додатку "Дія" необхідно скачувати додаток "Де я?",
що містить скан довідки про реєстрацію місця проживання.
- Все у смартфоні. Ой, розрядився. Можна підключитися до вашої зарядки?.. Вмикаю... Ой, забув код розблокування, дружина щось намудрувала. Ось на SD-картці є усі дані та скріншоти. Можна засунути до вашого гаджету? І веб-банкінг для сплати штрафу теж на смартфоні... І ще: чи не позичите мені 3 літри бензину доїхати до найближчої АЗС?..