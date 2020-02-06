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Все про:Укрзалізниця (909) діджиталізація (41)

 У поїзд тепер пускають за електронними правами з програми "Дія", - Укрзалізниця. ІНФОГРАФІКА

З 6 лютого користувачі програми "Дія" можуть пред'являти електронне посвідчення при посадці в поїзд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

При цьому потрібно буде пред'явити не скріншот, а відкритий на телефоні додаток із посвідченням, підкреслили в "Укрзалізниці".

"У випадку, якщо на е-посвідченні не буде фото чи виникнуть технічні проблеми, воно не буде вважатися дійсним. Пасажиру необхідно буде пред'явити звичайний документ, що засвідчує особу", - сказано в повідомленні.

У поїзд тепер пускають за електронними правами з програми Дія, - Укрзалізниця 01

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Посвідчення в додатку буде доступно офлайн, але для звірки даних важливим фактором буде дата останнього оновлення документа.

Нагадаємо, сьогодні відбулася презентація мобільної програми "Дія", яка дає змогу зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити додаток можна за такими посиланнями для Google Play і Apple Store.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174288
 
   
 Топ коментарі
 
Це замість квитка ? А якщо телефон загубиться ? Чи не багато інформації ми вкладаємо в ненадійний девайс ?
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я бы посмотрел как проводница будет отличать скриншот от приложения... можно и свое написать которое будет говорить паспорт настоящий, мамой клянусь...
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дыжытализация !! теперь по скриншоту можна ВСЁ
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спрашивал электорат про достижения слуг народа,первое и последнее электронные права(правда как эксперимент в Киевской обл)как раньше обходились,не пойму!?
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Ну слушай, наши и, в частности твои предки раньше подтерали зад наверное листочками, потом газетами, и не особо понимали зачем туалетная бумага, так что крути в трубочку свой тупой юмор о том, что ты и где спрашивал на своей свиноферме. Время покажет.
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тебя тоже никто не спрашивал а ты сюда прилез
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Чмо лахтинське, ти забув що тут тобі не там?
Сиди у спамі і боронь боже щось бовкрути у вілповідь.
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дыжытализация !! теперь по скриншоту можна ВСЁ
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Браво, Укрзалізниця! Жить нужно в ногу со временем: ВИДЕО
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Блин я не часто езжу но проводники ещё ни разу не замарачивались с документами!
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Владимир Пономаренко,Вам крупно повезло!
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Не зрозумів ?? А навіщо що б сісти у потяг тре показувати ід ?? Я такого ще не бачив ) А на вокзалі що б до туалета зайти те ж тре посвідчення водія показувати ?)
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Зависит от твоего желания.
Если есть, что показать, показывай.
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в (з)е-стране да, ко всему доступ строго по смартфону
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В туалете можно просто показать свой зад, если ты такой тупой.
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Це замість квитка ? А якщо телефон загубиться ? Чи не багато інформації ми вкладаємо в ненадійний девайс ?
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NFC в помощь.
Телефона нет но и отпечатка пальцев/скана физиономии, тоже нет.
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а чем поможет nfc в потерянном телефоне
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Возможно я не совсем правильно выразился.
Но если в телефоне установлена биометрическая защита, сомневаюсь, что он поможет кому либо в качестве платежного средства или как электронный билет.
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Особливо весело буде коли доведеться віддати телефон в ремонт. Бабуськи мабуть всі знають як зробити бекап, перекинути на зовнішній носій, вичистити пам'ять, а потім усе відновити.
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Навіть я, коли здавав телефон у ремонт (на півтори години), все збекапив, зніс, а WhatsApp безповоротно обнулився. На смартфоні - мінімум персональних даних, навіть до веб-банкінгу заходжу через хитрий нестандартний браузер (поставив друг, фахівець з IT-безпеки).
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Я наче і намагаюсь мінімізувати персональні дані.. Але як це зробити, якщо багато особистої інформації переходить через вайбер.
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Та якось і раніше не запитували. Та в нас тут туман. Нічого не видно....
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я бы посмотрел как проводница будет отличать скриншот от приложения... можно и свое написать которое будет говорить паспорт настоящий, мамой клянусь...
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там есть генератор QR кода, а у проводници скорее всего может быть планшет с приложением которое читает эти коды. Как то так.
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И как мы без этого все жили? Прямо вспомнить страшно))) Дуже дякую, теперь заживём!!!
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Раньше были поддельные паспорта, теперь будут делать поддельные "Дії"
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В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7236

И шоб никто не говорил, шо приложение фуйня...) От шо выдало Андрею Луганскому... В поезд теперь пускают по электронным правам из приложения "Дія", - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1061
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УВАГА!
До додатку "Дія" необхідно скачувати додаток "Де я?",
що містить скан довідки про реєстрацію місця проживання.
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не работает это фуфло, там документы только с 14 года попадают, все что раньше не загрузишь.бокоплавы разработчики
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Там Приват банка нет для авторизации...самого крупного банка в Украине...карта которого есть чуть ли не у каждого...
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я зашел через приват, может нужно перед єтим приложение приват 24 установить?
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Приват установлен. А вот в списке Привата нет. И не только у меня, ниже человек написал что тоже нет.
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А вот приложения других банков не установлены...а они в списке есть...монобанк..а банк...и еще десяток.
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А на всех ли станциях есть интернет? Так отож...все это имитация бурной деятельности в турборежиме...
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в перечне банков bank ID нет привата - феерично!!!)))
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- Інспектор Петренко. Прошу ваше посвідчення водія і страховий поліс.
- Все у смартфоні. Ой, розрядився. Можна підключитися до вашої зарядки?.. Вмикаю... Ой, забув код розблокування, дружина щось намудрувала. Ось на SD-картці є усі дані та скріншоти. Можна засунути до вашого гаджету? І веб-банкінг для сплати штрафу теж на смартфоні... І ще: чи не позичите мені 3 літри бензину доїхати до найближчої АЗС?..
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Ну если ты обычный туповатый порохобот, то вози все бумажные документы
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Не тобі мене вчити, дитя Дзе-Дзе-талізації. Хочеш бігати з ЗЕленою кліпсою-маячком на вусі - бігай.
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туповатый зеленобот желток вытри с губ
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Я представляю,как сейчас оживятся хакеры.Хакнуть страну в смартфоне.Смартфон - самое слабозащищенное устройство в этой системе.Какой кайф.Затем подтянутся уголовники,которые сегодня разводят бабулек , как служба безопасности всемирного банка и те безропотно отдают им пароли от карт и деньги. Слава балбесам! Горе нам,лохам.
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фантастика... подскажите, а долго ещё носить при ID паспорте справку с места жительства размером А4?
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