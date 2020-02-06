 У поїзд тепер пускають за електронними правами з програми "Дія", - Укрзалізниця. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

При цьому потрібно буде пред'явити не скріншот, а відкритий на телефоні додаток із посвідченням, підкреслили в "Укрзалізниці".

"У випадку, якщо на е-посвідченні не буде фото чи виникнуть технічні проблеми, воно не буде вважатися дійсним. Пасажиру необхідно буде пред'явити звичайний документ, що засвідчує особу", - сказано в повідомленні.

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Посвідчення в додатку буде доступно офлайн, але для звірки даних важливим фактором буде дата останнього оновлення документа.

Нагадаємо, сьогодні відбулася презентація мобільної програми "Дія", яка дає змогу зберігати документи (наприклад, водійські права і техпаспорт) в електронному вигляді і спростить користування державними послугами онлайн. Завантажити додаток можна за такими посиланнями для Google Play і Apple Store.