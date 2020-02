 ВАКС підтвердив законність обшуків у "Динамо", що пов’язані з "Запоріжжяобленерго, - ухвала

Про це свідчать текст ухвали Вищого антикорупційного суду України від 21 листопада 2019 року.



Так, за даними ували суду, 25 червня 2019 року детективи НАБУ провели обшуки службових кабінетів та приймалень, які належать та перебувають у володінні ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" (місто Київ, вулиця Грушевського, 3). Детективи НАБУ отримали дозвіл на відповідні обшуки від слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва 13 червня 2019 року, в рамках розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 - щодо корупції в енергетиці.



Детективи НАБУ провели обшуки в "Динамо" з метою відшукати та вилучити речі і документи (договори, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, специфікації до договорів, супровідні листи, звернення, комерційні пропозиції, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні на поставку товарів, робіт, послуг, платіжні вимоги, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки та інші документи щодо перерахування коштів, прибуткові та видаткові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, документи складського обліку, податкової та бухгалтерської звітності, довіреності, а також інші документи та чорнові записи (в оригіналах та копіях) щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХК "Енергомережа"(екс-керівник Дмитро Крючков, - ред.), ПАТ "Запоріжжяобленерго" (серед бенефіцарів брати Суркіси, - ред.), інших енергопостачальників з державною часткою власності (у тому числі АК "Харківобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго").



За результатами обшуків детективи таки виявили та вилучили низку документів, які стосуються фінансової господарської діяльності ПАТ "Запоріжжяобленерго", а саме: документи, які містять інформацію щодо компаній "Margaroza Commercila LTD" і "Lех Реrfecta Ltd" (їй належать 26% "Запоріжжяобленерго", - ред.), а також схеми, які містить посилання на зв'язки компаній-акціонерів Margaroza Commercila LTD та Lех Реrfecta Ltd із "Запоріжжяобленерго".



Втім, на думку першого віце-президента ТОВ "ФК "Динамо (Київ) (Віталія Сівкова, - ред.), детективи НАБУ вилучили документи, які є власністю ФК та, нібито, не стосуються кримінального провадження НАБУ.



На переконання Сівкова, належне "Динамо" майно "є тимчасово вилученим", а тому має бути повернутим володільцю. Тож, перший віце-президент ФК особисто подав до суду скаргу на бездіяльність слідчого НАБУ щодо неповернення клубу тимчасово вилученого майна під час обшуку.



Втім, суд, вивчивши скаргу, залишив її без задоволення. По-перше тому, що детективи НАБУ вилучили документи, які пов'язані із діяльністю "Запоріжжяобленерго" у 2014 році та які мають значення для досудового розслідування, констатував ВАКС.



Ці документи відображають взаємовідносини між "Запоріжжяобленерго" та відповідними іноземними суб'єктами господарювання, у тому числі компанією Lех Реrfecta Ltd, яка є акціонером ПАТ "Запоріжжяобленерго". Крім того, вказані документи містять інформацію щодо бенефіціарних власників ПАТ "Запоріжжяобленерго", йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.



Крім того, на переконання суду, вказані документи не є тимчасово вилученим майном. Оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення було надано ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва.



Описане рішення Вищого антикорупційного суду - вже друге. Аналогічні вимоги збоку "Динамо" (про повернення вилучених документів) вже розглядалися суддями (у жовтні 2019 року) та не були задоволені.



Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання коштів в енергетиці. В рамках провадження екс-директору "Енергомережі" Крючкову було вручено повідомлення про підозру.



Детективи Бюро підозрюють його та спільників у привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" в розмірі понад 300 млн грн.



Але мова не тільки про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа" завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.



Додамо, що самого Крючкова ЗМІ та експерти називають людиною Суркісів. І підтверджують це записи телефонних розмов, опубліковані минулого року журналістами "Радіо Свободи".



На плівках є спілкування Крючкова, Кононенка, Суркісів. Також із записів випливає, що гроші, виручені з оборудок "Енергмережі" звозили безпосередньо в динамівський офіс братів Суркісів.