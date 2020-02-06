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 Повідомлено про підозру ексслідчому поліції Києва, причетному до кримінального переслідування учасників Революції Гідності, - ДБР. ФОТО

Слідчі відділу розслідування "справ Майдану" Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексслідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України в м.Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Повідомлено про підозру ексслідчому поліції Києва, причетному до кримінального переслідування учасників Революції Гідності, - ДБР 01

"Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва", - сказано в повідомленні.

Експравоохоронцю інкримінують ч. 1 ст. 364 (зловживання владою і службовим становищем), ч. 3 ст. 371 (свідомо незаконне затримання), ч. 2 ст. 372 (притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності спільно з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів і фальсифікацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

На даний момент вирішується питання про запобіжний захід.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174285
 
   
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