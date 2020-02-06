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Все про:Зеленський (4374) обшук (852) 1+1 (66)

 Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув"

Президент Володимир Зеленський прокоментував обшуки на каналі "1+1" в рамках розслідування справи про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він сказав під час візиту до Львівської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про обшуки в офісі "1+1", Зеленський сказав: "Що я можу думати? Я ж про це знаю інформацію майже як ви – з новин".

Президент зауважив, що зателефонував в СБУ, щоб дізнатись ситуацію з обшуками в офісі групи "1+1 Медіа".

"Я знаю таку інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України - був запис", - сказав Зеленський.

Читайте також: "Надзвичайні і безпрецедентні дії СБУ", - група "1+1 медіа" написала відкритий лист президенту, прем'єр-міністру і дипломатам

За його словами, "ці записи були комусь передані чи продані. Я не знаю, це нехай визначає слідство. І потім були оприлюднені цитати. Історія дуже серйозна через те, що це режимний об’єкт".

Крім того, за словами глави держави, слідчі дії в рамках справи про незаконне прослуховування пройшли у всіх, хто може бути причетний до цього. "До речі, це 25 обшуків в УДО. Щоб ви зрозуміли, що вчора відбувалось", - підкреслив він.

"На жаль, у "Грошей" (редакція програми "Гроші" на телеканалі "1+1" - ред) обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув", - зауважив він.

Також глава держави відзначив, що йому "дуже жаль", що у журналістів відбулися обшуки, проте він наголосив, що не може втручатись у проведення слідства. "Мені дуже жаль, я не можу втручатись в їхні слідчі дії – це вже перебір", - підкреслив він.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174284
 
 
 Топ коментарі
 
Але виявилося, що то були не волонтери, не атошники і не націоналісти, а така ж сама зелена шобла. Саме це стало для Зєлєнского одкровенням.
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Уявляю, що там можна було накопати за часів роботи каналу над знищенням репутації попереднього президента.
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Але виявилося, що то були не волонтери, не атошники і не націоналісти, а така ж сама зелена шобла. Саме це стало для Зєлєнского одкровенням.
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Это для вас. А для Зе-зе это явный прогресс. Он пытается думать!!!
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як це було, дежавю
Буш и Горбачов вірішілі намалюваті один на одного карикатури. Будинків: малювати только лица и торс (НЕ нижчих пояса). У Буша на карікатурі Одне вухо величезне, інше кріхітне. Горбачов пояснює: «Величезне вухом ви слухаєте конгрес, іншім - народ». У Горбачова на карікатурі одна грудей Величезна, Інша - крихітна. Буш пояснює: «Величезне грудьми ви годуєте ЦК, Інший - партію». - «А народ?» - «Так ми ж будинків малювати НЕ нижчих пояса».
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уже нашли виновных, и это озвучивает през, презумпция невиновности пошла по пе-зе-де
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През озвучил приговор? Назвал фамилии? Я что-то пропустил?
Или это Ваши больные фантазии?
Кстати, почему утихли вопли адептов Порошенко, что Коломойский рулит Украиной?
Или уже не рулит?
А может и не рулил?
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не надо тут ерничать. Общеизвестно, что Украиной управляет один из величайших лидеров современности
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Уявляю, що там можна було накопати за часів роботи каналу над знищенням репутації попереднього президента.
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Ні, ні... Квартал та плюси, особисто Зеля дуже постаравсь. Саме тому, знаючи про результати, він намагається прикрити рота журналістам, обмежити розповсюдження інформації через соцмережі.
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"знищенням репутації попереднього президента"..)) Это можно рассказывать как анекдот! Не представляю, что у потроха можно "знищити", если на нем негде пробу ставить...
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Фрося, мене провокувати марно.
Гуляй.
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Если провести параллель с Зеленским, получается совсем весело.
Либо Репутация Зеленского попросту сбежала от него,
либо Зеленский бежит с такой скоростью, что Репутация за ним не успевает.
Но в любом случае, опуститься с "Мессии" до "Какой ужас", за такой срок, это достижение...
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Это успех!
Теперь нет смысла искать кто записал (такая мелочь).

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да уж аваков пролетел с премьерством
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а разве это была не гостайна? такие откровение, что государством управляет профан и глупец в экономике, это разве не засекреченно, что теперь робить 70% зебилов?
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Судя по тому, как суетится бенина соска- дубинский.., это его рук дело.100500.
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Львовский метрополитен@natohawks

Уже никто ничего не скрывает. "Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ, вице-губернатор
Иркутской области Пашков.
Г...командувач молчит. Сивохи и Пристайки молчат.
Нормальный президент давно бы уже созвал СНБО и Совбез ООН.
Но только не зе... Спасибо 73% д...в
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Радились як легалізувати цього рашиста на виборах, які вони збираються проводити в ордло восени?
Мабудь терміново нададуть йому та іншим рашкованам на Донбасі громадянство України за спрощеною процедурою.

Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет.
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дадут гражданство - не дадут - не суть важно. Главное что наши теперь могут двухсотить сепаров со спокойной совестью, и законно по всем международным юридическим процедурам, ведь тамошние вояки обязаны быть гражданами россии. А убить (ну хотя бы покалечить) гражданина россии на украинской земле - это очень даже патриотично и законно
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Как это сивоха молчит? А это: - Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"
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Ай-яй-яй ..., злочиці,ті, хто вказав на обісравшихся...Кинути на злочинців непотреб-силовиків Зеленский об обысках на "1+1" по делу о прослушке Гончарука: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил" - Цензор.НЕТ 1848
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Зеленский, ты правильно понимаешь- выгоняй всяких Гончаруков и Рябошапок и типо них! Эти тебя отправят на "свалку истории"- петро там тебя ждёт!
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И он сам, и всё отребье почитателей зе-ишака уже давно в жопе (пока что моральной но с ускоренной материализацией... )
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ну ему ещё до этого, как минимум, четыре с лишним года. А его "отребье почитателей" точно не хотят угодить туда, где находятся "отребье" Порошенко, как вы верно выразились- "в жопе!"
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Кто его будет терпеть 4,5 года?) даже зебанаты терпеть не готовы -во всю зебобе замену ищут
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ну это из серии- то что Порошенко увеличил свой рейтинг до 12%- верю! А то что у Зе 45%-нет...
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Он сейчас в Верховной Раде, как и величайшие политики современности Разумков, Арахамия и т.д.
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Где вас грамотеи- журнализды обучают ? Собственные имена НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ. Есть исключения, но не в случае с программой "ГРОШI"! Это тоже самое, если журнализды станут город Дюссельдоф станут называть "Древней на болоте" То, что так произнес неграмотный Зеленский не повод приводить собственную справку( "программа "Деньги")
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Абсолютно правильное замечание. Иногда их из-за этого читать тошно.
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"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия - это уже перебор", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net.ua/n3174284

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А как же тогда слова о "моём генпрокуроре"? Как всегда жидовское враньё. Ть-ху.
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Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли"
Зеленский: "Я так понимаю, что..."
Зеленский: "Я так понимаю..."

Зеленский: "Я так..."

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Ему не интересно, что его за глаза дэбилом кличут, важнее кто в сеть выложил.
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Чтобы вы поняли(с)
Вот типично быдло-ватное выражение паразит. В Харькове часто слышу такое.
Презик наш быдлан и лжец.
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Що смішно, коли він казав "мнє сорак два", йому було 41 з хвостиком. Хлопчик хоче здаватись старшим))
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Какая ж всё таки он гнида. Сам всё организовал для пиара
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перед голосованием за землю ЗЕБЕня щелкнул пальцами в стороне для мудрого украинского нариду Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув" - Цензор.НЕТ 51
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Головне,що правду закинули в інтернет.Тепер народ знає,що в Україні дебіли при владі. Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув" - Цензор.НЕТ 5673
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Ну допустим я поймал,як зайца в космосе, прослушку Си Цизинь Пиня с Пуйлом,где они обсуждают,що Коронавирус,пойдёт только на пользу планете.И шо? Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув" - Цензор.НЕТ 8217
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обсуждают, как это объяснить Трампу, у которого туман в голове. Чтобы Трамп понял, что туман это не только книжка Стивена Кинга
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Трамп барыга.Услуга за услугу.Но он чистый барыга,без убийств и не замазан кровью.Телёнок... Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув" - Цензор.НЕТ 6578
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Просто Зеленский потерял блокнот со своими шутками с квартала, вот и искали.
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1+1 (Коломойский ) - Голобородько ( Зеленскому) : "Я тебе породив, я тебе і убью". ))
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