 Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув"

Про це він сказав під час візиту до Львівської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про обшуки в офісі "1+1", Зеленський сказав: "Що я можу думати? Я ж про це знаю інформацію майже як ви – з новин".
Президент зауважив, що зателефонував в СБУ, щоб дізнатись ситуацію з обшуками в офісі групи "1+1 Медіа".
"Я знаю таку інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України - був запис", - сказав Зеленський.
За його словами, "ці записи були комусь передані чи продані. Я не знаю, це нехай визначає слідство. І потім були оприлюднені цитати. Історія дуже серйозна через те, що це режимний об’єкт".
Крім того, за словами глави держави, слідчі дії в рамках справи про незаконне прослуховування пройшли у всіх, хто може бути причетний до цього. "До речі, це 25 обшуків в УДО. Щоб ви зрозуміли, що вчора відбувалось", - підкреслив він.
"На жаль, у "Грошей" (редакція програми "Гроші" на телеканалі "1+1" - ред) обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув", - зауважив він.
Також глава держави відзначив, що йому "дуже жаль", що у журналістів відбулися обшуки, проте він наголосив, що не може втручатись у проведення слідства. "Мені дуже жаль, я не можу втручатись в їхні слідчі дії – це вже перебір", - підкреслив він.
5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.
В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.
Буш и Горбачов вірішілі намалюваті один на одного карикатури. Будинків: малювати только лица и торс (НЕ нижчих пояса). У Буша на карікатурі Одне вухо величезне, інше кріхітне. Горбачов пояснює: «Величезне вухом ви слухаєте конгрес, іншім - народ». У Горбачова на карікатурі одна грудей Величезна, Інша - крихітна. Буш пояснює: «Величезне грудьми ви годуєте ЦК, Інший - партію». - «А народ?» - «Так ми ж будинків малювати НЕ нижчих пояса».
Или это Ваши больные фантазии?
Кстати, почему утихли вопли адептов Порошенко, что Коломойский рулит Украиной?
Или уже не рулит?
А может и не рулил?
Гуляй.
Либо Репутация Зеленского попросту сбежала от него,
либо Зеленский бежит с такой скоростью, что Репутация за ним не успевает.
Но в любом случае, опуститься с "Мессии" до "Какой ужас", за такой срок, это достижение...
Теперь нет смысла искать кто записал (такая мелочь).
Уже никто ничего не скрывает. "Премьер-министром ДНР" назначен гражданин РФ, вице-губернатор
Иркутской области Пашков.
Г...командувач молчит. Сивохи и Пристайки молчат.
Нормальный президент давно бы уже созвал СНБО и Совбез ООН.
Но только не зе... Спасибо 73% д...в
Мабудь терміново нададуть йому та іншим рашкованам на Донбасі громадянство України за спрощеною процедурою.
Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет.
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А как же тогда слова о "моём генпрокуроре"? Как всегда жидовское враньё. Ть-ху.
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это в"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто это"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли, кто"
Зеленский: "Я так понимаю, что нашли"
Зеленский: "Я так понимаю, что..."
Зеленский: "Я так понимаю..."
Зеленский: "Я так..."
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Вот типично быдло-ватное выражение паразит. В Харькове часто слышу такое.
Презик наш быдлан и лжец.