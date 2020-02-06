 Зеленський про обшуки на "1+1" у справі про прослуховування Гончарука: "Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув"

Про це він сказав під час візиту до Львівської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про обшуки в офісі "1+1", Зеленський сказав: "Що я можу думати? Я ж про це знаю інформацію майже як ви – з новин".

Президент зауважив, що зателефонував в СБУ, щоб дізнатись ситуацію з обшуками в офісі групи "1+1 Медіа".

"Я знаю таку інформацію: йдуть слідчі дії Службою безпеки України через те, що в режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України - був запис", - сказав Зеленський.

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За його словами, "ці записи були комусь передані чи продані. Я не знаю, це нехай визначає слідство. І потім були оприлюднені цитати. Історія дуже серйозна через те, що це режимний об’єкт".

Крім того, за словами глави держави, слідчі дії в рамках справи про незаконне прослуховування пройшли у всіх, хто може бути причетний до цього. "До речі, це 25 обшуків в УДО. Щоб ви зрозуміли, що вчора відбувалось", - підкреслив він.

"На жаль, у "Грошей" (редакція програми "Гроші" на телеканалі "1+1" - ред) обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув", - зауважив він.

Також глава держави відзначив, що йому "дуже жаль", що у журналістів відбулися обшуки, проте він наголосив, що не може втручатись у проведення слідства. "Мені дуже жаль, я не можу втручатись в їхні слідчі дії – це вже перебір", - підкреслив він.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. У спецслужбі пояснили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу і проходять у рамках розслідування справи про прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Компанія "1 + 1 медіа" опублікувала відкритий лист, звинувативши СБУ в політичному шантажі і тиску на свободу медіа. В СБУ відкидають звинувачення журналістів.

В установці прослушки і передачі запису журналістам СБУ підозрює співробітників Держохорони, ті спростовують звинувачення.