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 Економіка, Суспільство
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Все про:PayPal (1) Дмитро Дубілет (89)

 "Україна - нецікавий для них ринок", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal

Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати платіжній системі PayPal.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.

За його словами, зараз немає жодних перешкод для PayPal з точки зору регулювання і законодавства. "Судячи з усього, він (PayPal, - ред.) просто не бачить достатнього для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.

Водночас міністр висловив упевненість, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.

Читайте також: PayPal включив можливість транскордонних переказів для України, - Кенігштейн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174283
 
 
 Топ коментарі
 
на твою рожу глянули, и поняли, что здесь ничего не светит "Украина не интересный рынок для них", - министр Дубилет о том, почему в Украину не заходит PayPal - Цензор.НЕТ 7216
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Україна на 130 місці за рівнем життя, українці витрачають 45% від заробітної плати на їжу аби не вмерти з голоду, саме тому Пейпелу нічого тут робити.
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ПИ#ДЕЖ! ПОЛНЕЙШИЙ! Я ОКОНЧАТЕЛЬНО УДОСТОВЕРИЛСЯ ЧТО ОНИ ПИ#ДЯТ
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Вставлю і свої "5 копійок". Якось трапився мені закордонний клієнт , якого зацікавив товар, який я виготовляю. Прикинув він, що ціна його як для Європи ну дуже приваблива, і пише мені, що хоче купити, і багато, давай свій рахунок на Pay Pal і вже перераховує гроші і відправляє авто за товаром ! Я аж підскочив з такої "лотереї" ! І відразу присів, бо як виявилось в Україні такої платіжної системи немає. І став я нишпорити по просторах іннету, чому ж нема ? Скрізь є, а в Україні нема. І от що я накопав -- виявилось, що вони хотіли прийти в Україну, але наш "доблесний " сраний нацбанк сказав, що треба буде їм отримати ліцензію і купу різних дозвільних документів ( звичайно всі ви здогадуєтесь, як вони отримуються ). І на це Pay Pal відповів -- ми такого не отримували у всьому світі, і у вас не будемо !!" Арі відерчі !!! А моя "сдєлка" з тим європейцем теж накрилась мідним тазом, бо він не захотів заморочувати собі голову іншими платіжними системами і схемами. То що на це скаже зелений припіздент ? Багато вже інвесторів "панаєхало" ? Довга черга вже, чи як ?!!!!!!!!!!!!!!! А дубілєт зєлоний травить нам байки, що Україна -- не цікавий ринок ?
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Икея в Украину тоже до сих пор не зашла, и они прямо говорят что не работают в коррумпированных странах, PayPal скорее всего по той же причине.
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