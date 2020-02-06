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 Економіка, Суспільство
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Все про:PayPal (1) Дмитро Дубілет (89)

 "Україна не цікавий ринок для них", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal

Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати платіжній системі PayPal.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.

За його словами, зараз немає жодних перешкод для PayPal з точки зору регулювання і законодавства. "Судячи з усього, він (PayPal, - ред.) просто не бачить достатнього для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.

Водночас міністр висловив упевненість, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.

Читайте також: PayPal включив можливість транскордонних переказів для України, - Кенігштейн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174283
 
 
 Топ коментарі
 
на твою рожу глянули, и поняли, что здесь ничего не светит "Украина не интересный рынок для них", - министр Дубилет о том, почему в Украину не заходит PayPal - Цензор.НЕТ 7216
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Україна на 130 місці за рівнем життя, українці витрачають 45% від заробітної плати на їжу аби не вмерти з голоду, саме тому Пейпелу нічого тут робити.
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на твою рожу глянули, и поняли, что здесь ничего не светит
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Они сюда не зашли (вернее зашли не полностью, без возможности вывода денег), только по 2 причинам:
1. Украинское законодательство не позволяет иметь физлицам резидентам счета в иностранных банках
2. Основная фишка "палки" - она заточена под продажу товаров и выступает гарантом сделки (возвращает деньги с случае непоступления товара заказчику), а давать такие гарантии на нашем рынке с нашими законами и судами - курам на смех!
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пункт 1 вообще смешной
кто это придумал какой совкодеятель
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Да кто с коррупционерами будет иметь дело . Павел Лаларенко возил деньги наличными! Старая школа!...
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а кто мешает сделать свой пейпал? оффшоры то - без проблем почему-то получаются...
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ну да, велик мы уже изобрели. ХВЗ Новое-это хорошо забытое украденое старое "Україна не цікавий ринок для них", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal - Цензор.НЕТ 8747
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Тоже мне проблема. Видишь ли система PayPal не хочет работать.
Тут пострашней проблема. Тут ЗЕсаранча налетела. Жрёт и уничтожает всё подряд.
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Конечно нет.
Никому в Украине не интересна простая, удобная и безопасная система.
И никто в Украине не хочет начать торговлю на Ebay или Amazon (кому оно надо).

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потому что в смете затрат на продажу на **** и а амазоне нет статей взятка или откат 😬
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Поэтому, пока НБУ занял жесткую позицию (обоср..сь, но не покорюсь), люди по тихоньку регистрируются, привязывая карточки иностранных банков.
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карточки которых как я понял иметь низзя
цирк на дроті 😬
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Почему нельзя?
Ничего противозаконного здесь нет.
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а разве резидентам Украины не запрещено иметь счета в иностранных банках?
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Уже нет.
С февраля прошлого года это возможно и без нарушения закона.
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у меня лет 20 уже счет в таком банке... куда СБУ глядело?
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Компания Apple планирует покинуть Россию в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ. Компания Apple может уйти из России из-за нового законопроекта о российских приложениях.


5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому зарубежные производители электроники с 1 июля 2020 года должны будут устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и smart-TV. Компаниям, которые не будут соблюдать закон, в случае его принятия грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Главный противник предустановки стороннего ПО на свою технику - компания Apple. «Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемое получение доступа к файловой системе) и несет угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», - заявил источник в Apple.

В корпорации отметили, что не считают российский рынок стратегически важным и поэтому в случае принятия закона могут его покинуть.
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В Украине, легко могут инициировать похожий закон.
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Україна на 130 місці за рівнем життя, українці витрачають 45% від заробітної плати на їжу аби не вмерти з голоду, саме тому Пейпелу нічого тут робити.
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просто наши удавятся чтобы кто-то мимо кассы переводы получал
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Вот это точно. Если мне на пенсионную карту капнут левые деньги так это для них какой гешефт, а так мимо кассы. Сволочи.
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значит принимать ей от нас платежи им интересная тема, а заводить нет?)
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А чому вони не бачать в нас перспектив ?
І чи не для того в нас є уряд, міністри, щоб нарешті інвестори та інновації бачили в нас потенційних партнерів ?
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А так, розписався в своєму безсиллі.
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PayPal несколько раз поднимала вопрос о работе в Украине.
Но им не подходят условия, которые выдвигает НБУ.
Вот и все.
Желающие, могут съездить на пару дней в Польшу, оформить карточку польского банка и на территории Польши (обязательно), зарегистрировать аккаунт PayPal.
И можно спокойно работать.
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можно, то как только оборот выводимых средств перевалит за 1500 евро, с вас потребуют доказательства проживания в Польше ( счета за коммуналку например с вашим именем). если не предоставите, то тут же заблокируют аккаунт...
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а если вам будет заходить на карточку по 2-4 тыс. евро, вам что, никто не задаст никаких вопросов??
никогда не поверю.
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подвязку ПайПел можно сделать и с Украины, тот же Приват - но только ОПЛАТА-отправка , но не прием платежей-денег ...
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Я в курсе, поэтому и советую алгоритм, при котором, все будет работать в полном объеме.
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Выводится на Приват. Но регистрируешся "проживание" как уже писал "mrSmith"
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а на пример в Болгарии они работают, 7 миллионов не богатого населения
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В Болгарии нет Национального банка Украины.
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Ой ! В рашке есть хорошие банки ? Они под санкциями вроде ? Вашими .Европейскими.Или ваши фрау и месье уже всё порешали с х.йлом на личных встречах , чтоб санкции и Украина не мешала им торговать ?
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U nas Litve ne vse banki mogut podkliucytsia k paypalu toze.To jest ot banka zavysyt.Pri ciom tut nasi Frau merkel ili Makron,my imejem svojiu vlast kak nestrano daze gaz ne s rosiji pikuapjem a s Norvegiji na 80%.Nam eti etiketku nu ne kak nepriklejis po gazu, u nas jest terminal i perspektyva amerikanski gaz
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Ja znaju jest privatbank i on xoroso rabotajet,pro drugix nicego nemogu skazat.No etot bank pri proslom xoziajne promival dengi i teper jego status nejasni poskolku prezny xoziajen xocet zobrat sebe
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Я имел в виду не конкретно Литву а Европу в целом . Сев.Потоки не Литва строит а фрау с месье
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Ja nemogu otvetit za nemcev.Nam severny potok nenuzen,da vobce gazprom nam nenuzen poskolku on daze konkurent nam prodavat zyzeni gaz dopsutim finam,estoncam ili latysam s nasego terminala
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Но в козлостане он есть ? Это очень важно . Потому что они все вдруг обретают интерес к нашему рынку уже после того как оботрутся на рынке паРашии .Они что разрешение на работу в нашей стране на лубянке получают ? И вообще очень ВАЖНО разрешать работу в Украине только тех известных брендов которых НЕТ в параше .Этим не интересно -их проблемы . Если им вообще не интересен наш рынок вперёд на паРашу .НО после них -нет , пусть заходят другие .Это вопрос национальной безопасности на который все забили -соевые от жадности , зелёные -от недальновидности
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ИКЕА тебе в помощь .Их небыло тут , и вот год назад сми радостно сообщили новость что ИКЕА сюда заходит .Забыв сообщить что через мацкву . То есть они не из Швеции пришли или Польши , а из паРашки . Я несу тебе про то что ВСЕ крупные западные компании заходят сюда через рашку , это неправильно, но они ВСЕ так делают .Почему им это разрешают наши спецслужбы ? Мелкие компании и оффшорные клоны компаний наших олигархов не в счёт. Когда ты читаешь про то что крупная кипрская компания инвестировала сюда столько то .....всё дальше ясно .Какой то местный привластный вор обокрал страну на немалую сумму , вывел в оффшор а теперь с понтом инвестирует сюда уже свои деньги .
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Ссылки на компании типа ,,Рога и копыта" по производству колпачков на шариковые ручки или лыж , наподобие той что презентовал год-два назад Пэдро как Е.С.датые инвестиции кидать не нужно . Это крохи и десятки рабочих мест на общую картину влияния не окажут
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Просто крупный западный бизнес до сих пор не отождествляет Украину с Европой. Обычно создаётся подразделение "экс-СССР" с центром управления в Москве. Поэтому нередко крупные корпорации приходят в Украину через рашку. И это до сих пор так. И Икеа не исключение.
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Согласен 100% .Я так и подозревал .Что они просто продолжают считать нас частью рашки
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Bolsinstve produkciji dlia IKEA delajet Litve.Tut mozet 10 zavodax delajut produkciju tolko dlia IKEA.Vse zavodi novyje oni govoriat sto zakazi imejet dlia IKEA na 15 let v period
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Ты ба.
Рынок Гондураса их интересует, а зебилы нет.
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"...основная преграда для входа PayPal и аналогичных PayPal компаний - это необходимость регистрации в НБУ даже для услуг cross-border в иностранной валюте, как бы её НБУ не называл. Двойная проблема, если PayPal будут регистрировать как платежную систему или как систему интернет-расчетов (или в иной форме, как этого хотят чиновники), чем они не являются.

Ситуация немного напоминает инициативу Facebook с новым платежным сервисом - цифровой валютой Libra - как только регуляторы поняли, что они теряют контроль над платежным рынком и контроль над расчетами переходит к людям напрямую, они сразу начали говорить о незаконности, невозможности и т. д.

Все ждут новый законопроект от НБУ, который заменит устаревший закон о платежных системах..."
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Чтоб "зайти" нужно кому-то дать "на лапу"! Или не знают кому надо "дать" или запросили неподьемную взятку!
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ключевая фраза здесь "Диалог продолжается..." (правильно было бы написать, что "торг уместен")!
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А может не заходит потому что здесь одно ворье и коррупция
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Донєцкіє кормільци, єдут в Бандеровщіну, за пєнсієй і скупіться.
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Да в Украину никогда не придет ни иностранный бизнес ни инвестиции,разве что аферисты,до тех пор пока ,,большой бизнес,,Украины не будет хранить свои деньги в нашей стране и не будет вкладывать свои средства в Украину.Для серьезных инвестиций это будет гарантией того что Украине можна верить.
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У тебя ещё язык от сладкого к ж-пе не прилип ? Я за тебя переживаю , ты в своём подхалимаже превзошёл секелёва с соловьёвым -бронштейном вместе взятыми ! Тебе сцаря подавай , главное штоб в вышиванке был , а всё остальное вам 8% по барабану . Пусть ворует лишь бы на мове про членство в ЕС уже завтра рассказывал
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По большому счету на кой ляд эта Пэй Пал вообще нужна? Может для каких то рекордсменов по количеству и скорости закупок на Али-Бабе?
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для вывода средств с торговых площадок
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Ну во первых, эта система с высоким уровнем безопастности операций: не получив товар, человек не потеряет свои деньги.
В Украине, пока что аналогов, попросту нет.
Во вторых, если человек хочет торговать на площадках Ebay или Amazon, как ему быть, ведь там без поддержки PayPal, ты никому не нужен.
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Может быть. В отзывах читал массу сообщений пользователей об обратном. Что средства были списаны, а поддержа у системы очень враждебная.
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Крупнейшие торговые площадки, используют PayPal не просто так.
И дело тут не в выборе продавцов, а в предпочтениях покупателей.
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Так а торговым площадкам что? Для них это еще один канал продаж. А безопасность денег покупателей работающих через Пэй Пал или платежной карточкой им до фонаря. По всем проблем - звони в банк или Пей Пал.
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Тем не менее, статистически, большая часть покупателей ebay, предпочитают именно PayPal.
Хотя казалось бы, банковские карточки есть у всех и какой смысл дополнительно заморачиваться?
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У мня такой же вопрос. Возможно западники мошеннические действия по отношению к своим деньгам закладывают как риски? Если я не закупаю партии трусов у кучи китайских производителей ежедневно и небольшими партиями, не могу понять зачем мне Пэй Пал? Для разовых покупок гораздо проще и в тысячу раз безопаснее - платежная карта.
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Хотите делать разовые покупки, достаточно банковской карты.

Хотите торговать на международных площадках, перейдя на более высокий уровень - без PayPal, не выйдет, т.к. у вас будет на 60% меньше покупателей.
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Дубилет - ты придурок, и у тебя потенциала нет...
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Стесняюсь спросить: а в раше они есть? В меню язык русский есть а украинского вроде нема...Ах ну да, они же сепары..
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Украина им интересна,а вот ваши тупые рожи не очень.
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Ридаю та плакаю! Чуєш, Дибілєт, а вони шо, не повелися на замануху з нянею? Ось тобі й маєш! Шо ж таке? Як же ж так? Ви ж тільки мінєт не пропонуєте, а вони все ніяк! І це тільки початок... Далі буде веселіше і дірка в бюджеті все ширшатиме... Придивляйтесь до дерев у Маріїнському парку та обирайте своє, недоумки!
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Потому что такие махнорылые 'Дубилеты' у руля.
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А что они хотят. В США. например, если гражданин или на пмж в США, то в банке и в пейпале не заморачиваються нерезидент ли он. Документы есть. счёт есть - иди работай и пользуйся всем спектром банковских услуг.

В Украине даже граждане Украины но с документами ПМЖ за границей считаються нерезидентами, даже если они годами не выезжают из Украины, и ведут бизнес в Украине. Какие инвестиции нафиг, если такие люди обладают возможностями переводить деньги в Украину, например, для оплаты фрилансерам по аутсорсингу, но у них масса идиотских ограничений на банковские операции в Украине.

Поэтому люди плюют и получают гражданство другой страны, потому что инстранцем в Украние, например, быть легче, чем гражданином Украины но с пмж в другой стране. Зарегистрировался - и делай почти всё что и обыкновенный гражданин, и при этом ещё всегда можно обратиться в посольство своеё страны в случае проблемы. Вот так отталкивают способных людей заграницу.
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Міжнародна платіжна система подивилась,що міністр міністрів Дубілет і не хоче заходити в Україну.
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да что он черт возьми несет?!
если откроется пейпал то все начнут торговать на загранку и государство никак не сможет проконтролировать продажи. вот и все! они пока не придумали хитрожопой схемы как работать с пейпалом - там придется как-то в чистую.. а им нужны откаты-хуяты.
поэтому и голливуд кино снимает где угодно только не у нас. в румынии - без проблем, в болгарии - без проблем. у нас - откаты. коррупция - вот главная причина. именно настоящая коррупция, а не популистические разговоры о ней
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От скажіть,може така велика країни жити тільки завдяки ітшникам і діджиталізації?
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в чехии с населением 10 млн - есть потенциал, а в Украине с населением 37 млн - нет потенциала. Но зарегулирование тут совсем не при чем.
логично.
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Не только палка, 95% украинцев перспектив не видят.
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А КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ТУПЫЕ ЗЕЛЕНОСРАКИЕ НЕДОНОСКИ ?
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