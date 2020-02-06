 "Україна не цікавий ринок для них", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському".
Як зазначив Дубілет, проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати платіжній системі PayPal.
"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.
За його словами, зараз немає жодних перешкод для PayPal з точки зору регулювання і законодавства. "Судячи з усього, він (PayPal, - ред.) просто не бачить достатнього для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.
Водночас міністр висловив упевненість, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.
1. Украинское законодательство не позволяет иметь физлицам резидентам счета в иностранных банках
2. Основная фишка "палки" - она заточена под продажу товаров и выступает гарантом сделки (возвращает деньги с случае непоступления товара заказчику), а давать такие гарантии на нашем рынке с нашими законами и судами - курам на смех!
кто это придумал какой совкодеятель
украденоестарое
Тут пострашней проблема. Тут ЗЕсаранча налетела. Жрёт и уничтожает всё подряд.
Никому в Украине не интересна простая, удобная и безопасная система.
И никто в Украине не хочет начать торговлю на Ebay или Amazon (кому оно надо).
цирк на дроті 😬
Ничего противозаконного здесь нет.
С февраля прошлого года это возможно и без нарушения закона.
Компания Apple планирует покинуть Россию в связи с попыткой прямого контроля своей продукции и программного обеспечения со стороны правительства РФ. Компания Apple может уйти из России из-за нового законопроекта о российских приложениях.
5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому зарубежные производители электроники с 1 июля 2020 года должны будут устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и smart-TV. Компаниям, которые не будут соблюдать закон, в случае его принятия грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Главный противник предустановки стороннего ПО на свою технику - компания Apple. «Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемое получение доступа к файловой системе) и несет угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», - заявил источник в Apple.
В корпорации отметили, что не считают российский рынок стратегически важным и поэтому в случае принятия закона могут его покинуть.
І чи не для того в нас є уряд, міністри, щоб нарешті інвестори та інновації бачили в нас потенційних партнерів ?
Но им не подходят условия, которые выдвигает НБУ.
Вот и все.
Желающие, могут съездить на пару дней в Польшу, оформить карточку польского банка и на территории Польши (обязательно), зарегистрировать аккаунт PayPal.
И можно спокойно работать.
никогда не поверю.
Рынок Гондураса их интересует, а зебилы нет.
Ситуация немного напоминает инициативу Facebook с новым платежным сервисом - цифровой валютой Libra - как только регуляторы поняли, что они теряют контроль над платежным рынком и контроль над расчетами переходит к людям напрямую, они сразу начали говорить о незаконности, невозможности и т. д.
Все ждут новый законопроект от НБУ, который заменит устаревший закон о платежных системах..."
В Украине, пока что аналогов, попросту нет.
Во вторых, если человек хочет торговать на площадках Ebay или Amazon, как ему быть, ведь там без поддержки PayPal, ты никому не нужен.
И дело тут не в выборе продавцов, а в предпочтениях покупателей.
Хотя казалось бы, банковские карточки есть у всех и какой смысл дополнительно заморачиваться?
Хотите торговать на международных площадках, перейдя на более высокий уровень - без PayPal, не выйдет, т.к. у вас будет на 60% меньше покупателей.
В Украине даже граждане Украины но с документами ПМЖ за границей считаються нерезидентами, даже если они годами не выезжают из Украины, и ведут бизнес в Украине. Какие инвестиции нафиг, если такие люди обладают возможностями переводить деньги в Украину, например, для оплаты фрилансерам по аутсорсингу, но у них масса идиотских ограничений на банковские операции в Украине.
Поэтому люди плюют и получают гражданство другой страны, потому что инстранцем в Украние, например, быть легче, чем гражданином Украины но с пмж в другой стране. Зарегистрировался - и делай почти всё что и обыкновенный гражданин, и при этом ещё всегда можно обратиться в посольство своеё страны в случае проблемы. Вот так отталкивают способных людей заграницу.
если откроется пейпал то все начнут торговать на загранку и государство никак не сможет проконтролировать продажи. вот и все! они пока не придумали хитрожопой схемы как работать с пейпалом - там придется как-то в чистую.. а им нужны откаты-хуяты.
поэтому и голливуд кино снимает где угодно только не у нас. в румынии - без проблем, в болгарии - без проблем. у нас - откаты. коррупция - вот главная причина. именно настоящая коррупция, а не популистические разговоры о ней
логично.