 Єдине можливе співробітництво зі "слугами народу" після ухвалення ринку землі - це виправлення помилок, - нардеп від "Батьківщини" Шкрум

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, як фракція співпрацюватиме з монобільшістю після ухвалення закону про землю.
"Після ухвалення законопроєкту єдине співробітництво, яке може бути - як виправити ситуацію, яка складеться. На жаль, вже змушені думати, як виправляти через рік або півроку ті страшні помилки, які будуть відбуватися", - відповіла Шкрум.
За словами нардепа, приватизація землі відрізняється від приватизації підприємства.
"Продали підприємство, а якщо продали його незаконно, корупційно і неправильно, то потім можна підприємство реприватизувати, компенсувати, націоналізувати, і щось іще. З землею так не вийде. Тому що землю приберуть до рук, і, фактично, концентрують в одних руках (оскільки тут немає запобіжників проти концентрації, прибрали неможливість придбання пов'язаними особами) і далі землю будуть виснажувати", - припустила Шкрум.
Депутат вважає, що приватизація землі потрібна владі лише для поповнення бюджету.
"Оскільки тут ідея тільки заробити гроші, а не створити малі фермерські господарства, то, фактично, вже через рік можна настільки виснажити землю людьми, яким на неї наплювати, що її не можна буде врятувати", - підсумувала нардеп.
Это как проститутка скажет что-бі провести со мной ночь надо на мне женитца!
Точно Родине лавры 95 квартала покоя не дают
Типа мы не против нарушить Конституцию,если после "исправления" нам что-то перпадет!
Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою із "Батьківщини" Олексієм Кучеренком просто в залі Верховної Ради.
Эти даже на инструменте типа балалайка играть не могут и даже похабные частушки .
Вот и гавкают Алексей Кучеренко ведь реально похож на седого профессора ... как на такого не гавкать ?!
Три підора.
В Верховной Раде VII созыва работала на платной основе помощницей у депутата от «КПУ» Игоря Алексеева[3], также была помощником депутата «УДАР» Ирины Геращенко по юридическими вопросам. В этот период была в экспертной раде Министерства инфраструктуры[1].
В 2011-2012 году училась в Кембриджском университете по 9 месячной программе «Кембриджская стипендия», получила диплом магистра международного права[1]. 40 % стипендии Алёне Шкрум дал фонд Виктора Пинчука «Всесвітні студії».
Мимо рта ложку не пронесет.
Як будуть «слуги» заробляти?
Святому Писанні: «Землю не слід продавати назавжди, бо Моя земля: ви прибульці
і поселенці у Мене» (Лев. 25:23). Тому людина, яка живе тут на землі, є лише
користувачем землею та повинна оберігати та дбати про неї, як про дар Божий.
До БОЮ
ВСІХ паРашних тролів-УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - на ОБЛІК .. досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!Приберіть свої зелені лапи від української землі, поки не пізно.