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 Політика України
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Все про:ВР (5748) Шкрум Альона (6) ринок землі (102)

 Єдине можливе співробітництво зі "слугами народу" після ухвалення ринку землі - це виправлення помилок, - нардеп від "Батьківщини" Шкрум

Нардепка з фракції "Батьківщина" Олена Шкрум заявила, що після ухвалення законопроєкту про землю доведеться виправляти помилки.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, як фракція співпрацюватиме з монобільшістю після ухвалення закону про землю.

"Після ухвалення законопроєкту єдине співробітництво, яке може бути - як виправити ситуацію, яка складеться. На жаль, вже змушені думати, як виправляти через рік або півроку ті страшні помилки, які будуть відбуватися", - відповіла Шкрум.

За словами нардепа, приватизація землі відрізняється від приватизації підприємства.

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"Продали підприємство, а якщо продали його незаконно, корупційно і неправильно, то потім можна підприємство реприватизувати, компенсувати, націоналізувати, і щось іще. З землею так не вийде. Тому що землю приберуть до рук, і, фактично, концентрують в одних руках (оскільки тут немає запобіжників проти концентрації, прибрали неможливість придбання пов'язаними особами) і далі землю будуть виснажувати", - припустила Шкрум.

Депутат вважає, що приватизація землі потрібна владі лише для поповнення бюджету.

"Оскільки тут ідея тільки заробити гроші, а не створити малі фермерські господарства, то, фактично, вже через рік можна настільки виснажити землю людьми, яким на неї наплювати, що її не можна буде врятувати", - підсумувала нардеп.

Також читайте: Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174282
 
 
 Топ коментарі
 
Гнать зеленых нужно, а не го-но после них разгребать. Если по их гребаному закону раскупят землю, то хрен кто ее уже вернет. Ох и украинцы, позволяют зеленым себя уничтожать...
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Медвечук и Тимошенко не хотят, чтобы в Украине заработал прозрачный рынок земли, поскольку на двоих у них более 500.000 гектаров земли, которые они незаконно захватили себе на 49 лет!!!!
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Я удивляюсь (всё ещё) некоторым личностям, которые ЭТОГО не понимают! К таким личностям я отношу прежде всего ПРЕЗИДЕНТА!
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У мамы в селе был тип по фамилии шкрум, алкаш, сконал несколько лет назад
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Гнать зеленых нужно, а не го-но после них разгребать. Если по их гребаному закону раскупят землю, то хрен кто ее уже вернет. Ох и украинцы, позволяют зеленым себя уничтожать...
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Такі ідеально підходять бабі "Ю" Жми кнопку та по бутикам. "Капуста" непогано сипеться..
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Прочтите статью, какой же бред оно несёт!
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Блин проснулись. Ворог в хаті с 2014 года! Когда вам про це говорили то чули. Ги ги а что путин нападет!?
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Блин не смешите меня!
Это как проститутка скажет что-бі провести со мной ночь надо на мне женитца!
Точно Родине лавры 95 квартала покоя не дают

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Я удивляюсь (всё ещё) некоторым личностям, которые ЭТОГО не понимают! К таким личностям я отношу прежде всего ПРЕЗИДЕНТА!
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что после принятия законопроекта о землеИсточник: https://censor.net.ua/n3174282

Типа мы не против нарушить Конституцию,если после "исправления" нам что-то перпадет!
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Медвечук и Тимошенко не хотят, чтобы в Украине заработал прозрачный рынок земли, поскольку на двоих у них более 500.000 гектаров земли, которые они незаконно захватили себе на 49 лет!!!!
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падла,позабирали в людей паї за безцінь,тикне тих два мішка пшениці,а само мільйонами гектарів безкоштовно користується...ринку землі немає тільки на кубах,венісуелах,півн кореї...достойна компанія для цих "еліт"...щоб ви повиздихали,коли ви вже дінетесь з очей
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кстати были моменты, что земли скупали серыми схемами, а потом вдруг раз и мораторий!)))
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Шо за истерия, нахрена вы там сидите? Есть проект закона, есть вопросы! Сидите и доводите тот закон до ума!
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По Конституции Украины , - земля и недра принадлежат народу Украины . Без всеукраинского референдума такие вопросы решать нельзя . Да , депутаты это народные избранники , но принимать стратегические решения для страны без согласия избирателей нельзя .
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Ну если тебе принадлежит земля то не продавай. Никто тебя ведь не заставляет продавать!
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Да никто и не собирается , и не собирался её продавать . У моей мамы два пая по 2,5 га , - перешли ей в наследство от родителей ( моих дедушек и бабушек , всю жизнь работавших в колхозе ) . До октября 2018 года платили деньги за аренду паёв нормально , почти всегда вовремя . А в 2019 - перестали . На наши звонки не отвечают . Придётся ехать в другую область , разбираться , тратить деньги , время , нервы ... . А тут ещё этот " рынок земли " ... . Я уверен , что подобные проблемы возникли не только у меня .
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Покажи где и кому принадлежит хоть клаптик. На бумаге да, а на деле ни я ни мои родные не могут пользоваться и моя земля истощается как перед концом света соей, кукурузой и подсолнухом, без всякого севооборота. А мне за это мешок кукурузы и два мешка пшеницы. И потом, раз земля народная и каждый гражданин имеет право на свой гектар(ы), то где тогда моя доля с заводов, фабрик , пароходов? Или крестьянам толко земля а рабочим и интеллигенции всё?
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Який красномовний заголовок. Тупі зелені шавки. "Слуга народу" облаяв колегу в Раді"

Народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу суперечку з колегою із "Батьківщини" Олексієм Кучеренком просто в залі Верховної Ради.
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А шариковы ещё могут ?
Эти даже на инструменте типа балалайка играть не могут и даже похабные частушки .
Вот и гавкают Алексей Кучеренко ведь реально похож на седого профессора ... как на такого не гавкать ?!
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целый сонм вполне успешных стран типа Израиля, Голландии, Исландии и прочьих. В большенстве европейских стран права на часную собственность на землю весьма и весьма ограничены. Даже в США существенные ограничения наложены на собственников земли. Свободная продажа только в Африке.
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Порох воздержался. Против тока Жопоблок и Родина!
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А че тада гончаренко седне гавкал с воной и опзж на требуне?
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Так нужно было громкость включить и послушать что они говорят.
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ЕС и Славик за с принятием поправок, пзжо против
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Че сегодня делал гончаренко на требуне?
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сказал что подавали попраки и если их учтут то они не против.
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Ок посмотрим на голосование кто и как голосовать будет
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"Зараз за клоуна, бл**ь, п**ди отримаєте, зрозуміли?!" - спитав Ткаченко.(депутат СН) .😠Повибирали зебіли таких як і самі ,дебілів.
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Років за 20 вийде трилогія з Кучмою (ЯЗ, прихватизація), Януковичем (Харківський пакт, держзрада) і Зеленським (продаж землі) на обкладинках. Під назвою "Як просрати найбільшу європейську Держваву).
Три підора.
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Ну самый умный народ Выбрал вед Януковича и Зеленского!
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Непростая это тетя Шкрум.
В Верховной Раде VII созыва работала на платной основе помощницей у депутата от «КПУ» Игоря Алексеева[3], также была помощником депутата «УДАР» Ирины Геращенко по юридическими вопросам. В этот период была в экспертной раде Министерства инфраструктуры[1].

В 2011-2012 году училась в Кембриджском университете по 9 месячной программе «Кембриджская стипендия», получила диплом магистра международного права[1]. 40 % стипендии Алёне Шкрум дал фонд Виктора Пинчука «Всесвітні студії».

Мимо рта ложку не пронесет.
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Единственное возможное сотрудничество со "слугами народа" после принятия рынка земли - это дать им последнее слово перед повешиванием!
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Ідуть обществєнні дебати -
Як будуть «слуги» заробляти?
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Господь чітко говорить у
Святому Писанні: «Землю не слід продавати назавж­ди, бо Моя земля: ви прибульці
і по­селенці у Мене» (Лев. 25:23). Тому людина, яка живе тут на землі, є лише
користувачем землею та повинна оберігати та дбати про неї, як про дар Божий.
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Українці - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ....по-другому вони НЕзупиняться .. також ВИЯВЛЯТИ їх посібників ... НЕДОПУСТИТИ голосування у другому читанні ... інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі .. у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати ...


До БОЮ








ВСІХ паРашних тролів-УБЛЮДКІВ в ІГНОР .. тих що ПОСІБНИКИ ТЕРОРИСТІВ в Україні - на ОБЛІК .. досить панькатися з ТЕРОРИСТАМИ
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Яке розумне личико, треба пошукати на brazzers.com, роздивлюся більш детально у 4К...
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После принятие закона о рынке земли,вы Елена и ваша бандерша будете ни кому не потрибни.Впрочем, как и сейчас.
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Никогда бы не мог предположить, что "Батькiвщина" превратится в секту.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!Приберіть свої зелені лапи від української землі, поки не пізно.
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