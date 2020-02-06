 Єдине можливе співробітництво зі "слугами народу" після ухвалення ринку землі - це виправлення помилок, - нардеп від "Батьківщини" Шкрум

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, як фракція співпрацюватиме з монобільшістю після ухвалення закону про землю.

"Після ухвалення законопроєкту єдине співробітництво, яке може бути - як виправити ситуацію, яка складеться. На жаль, вже змушені думати, як виправляти через рік або півроку ті страшні помилки, які будуть відбуватися", - відповіла Шкрум.

За словами нардепа, приватизація землі відрізняється від приватизації підприємства.

Читайте також: "Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі

"Продали підприємство, а якщо продали його незаконно, корупційно і неправильно, то потім можна підприємство реприватизувати, компенсувати, націоналізувати, і щось іще. З землею так не вийде. Тому що землю приберуть до рук, і, фактично, концентрують в одних руках (оскільки тут немає запобіжників проти концентрації, прибрали неможливість придбання пов'язаними особами) і далі землю будуть виснажувати", - припустила Шкрум.

Депутат вважає, що приватизація землі потрібна владі лише для поповнення бюджету.

"Оскільки тут ідея тільки заробити гроші, а не створити малі фермерські господарства, то, фактично, вже через рік можна настільки виснажити землю людьми, яким на неї наплювати, що її не можна буде врятувати", - підсумувала нардеп.

Також читайте: Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок