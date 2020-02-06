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 У Китаї помер лікар, який першим повідомив про коронавірус, - ЗМІ

34-річний Лі Венліян працював офтальмологом. Наприкінці грудня він у чаті попередив колег про спалах невідомої хвороби. Через кілька днів до нього прийшли з Бюро громадської безпеки і змусили відмовитися від своїх слів.

Про смерть лікаря повідомляють китайські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

У грудні минулого року доктор Лі виявив сім випадків вірусу, який, на його думку, був схожий на SARS, - коронавірус, який призвів до глобальної епідемії 2003 року.

30 грудня він написав повідомлення друзям-лікарям у чат-групі, попередивши про спалах хвороби. Лі Венліян також радив їм носити захисний одяг, щоб уникнути зараження.

Тоді доктор Лі ще не знав, що виявлена ​​хвороба була абсолютно новим коронавірусом.

Через кілька днів до нього прийшли агенти Бюро громадської безпеки Китаю і змусили підписати лист з відмовою від своїх слів.

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"Ми офіційно попереджаємо вас: якщо ви будете наполегливо і нахабно продовжувати цю незаконну діяльність, ви постанете перед судом. Це зрозуміло?" - сказано в листі.

Внизу рукою доктора Лі було написано: "Так, зрозуміло".

Він був одним із восьми осіб, які, за словами поліції, перебували під слідством за "поширення пліток".

Наприкінці січня доктор Лі опублікував копію листа в китайському сервісі мікроблогів Weibo і пояснив, що сталося. Місцева влада вибачилася перед ним, але зробила це занадто пізно.

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У перші кілька тижнів січня чиновники наполягали, що коронавірус може передаватися тільки від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Тільки через тиждень після візиту поліції доктор Лі лікував жінку з глаукомою, яка вже була хвора новим коронавірусом. Він про це, звичайно, не знав.

У своїй замітці на Weibo лікар описує, як 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилася температура, а через два дні його вже госпіталізували. Його батьки також захворіли і потрапили до лікарні.

Через 10 днів, 20 січня, Китай оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Доктор Лі каже, що його кілька разів тестували на коронавірус, і всі результати були негативні.

30 січня він знову написав у чаті: "Сьогодні тест показав позитивний результат. Нарешті, хворобу підтвердили".

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Нагадаэмо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174279
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так и сейчас они официальную статистику публикуют.
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Китай із зовні здаеться могутнім та успішним. Проте чого варта та могутність якщо життя пересічного громадянина всередені Китаю нічого не варте. Нікчемна країна...
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Умер первый врач. А в Минздраве Украины заявляют - "Особых мер в аэропортах нет, чтобы не сеять панику" В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 2403 Напомню, что министр здравохранения в команде Зебуинов Зоряна Скалецкая - юрист по образованию и "свой человек" для частной клиники "Борис"
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как в мечтах зелебобиков
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Запомните эти слова:

"Мы официально предупреждаем вас: если вы будете упорно и нагло продолжать эту незаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Это понятно?"

За них заплатил жизнью врач Ли и заплатят еще десятки, если не сотни тысяч людей.....

глупость человеческая безгранична
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Царствие небесное...Мария Складовская-Кюри то же умерла от радиации...Этот китайский врач умер за то,что бы жили мы!
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А ясновидцев,впрочем,как и очевидцев,во все века сжигали люди на кострах!!!(Владимир Семёнович Высоцкий)
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Не пойму Вас, правильно делали, что-ли?
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Джетро,ну конечно же нет!Речь о том,что Героям достается всегда самая печальная участь,а их заслуги оцениваются после их смерти, причём зачастую в следующем веке.Такие дела...
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Вот так и сейчас они официальную статистику публикуют.
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Кто вам сказал, что он умерли он пневмонии?! Съели просто что-то не то! Не распространяйте сплетни! Мы официально предупреждаем вас: если вы будете упорно и нагло продолжать эту незаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Это понятно?

Поставьте подпись!
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Кто сжигал трупы??? Мы просто прогревали крематорий!
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Не дай Бог эпидемия станет пандемией.
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А это уже пандемия... простолечить нечем...вот и молчат чтоб не было паники.цыфры о заболевших и умерших занижены в сотни раз. И рынок и летучии мышы не причем....этот вирус скрешен с вирусом спида, эфект тот же.,отсутствие имунитета.
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судячи з дат 10 проти 30 січня ,період нечуттєвості діагностики 20 днів. Правомірне грубе наближення 10-тки разів...
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Прям как Чернобыль. Пока не засрали пол Европы не признавались.
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Нет в этом мире справедливости. Вместо благодарности - клевета , а потом и смерть
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Китай із зовні здаеться могутнім та успішним. Проте чого варта та могутність якщо життя пересічного громадянина всередені Китаю нічого не варте. Нікчемна країна...
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Так. Це країна де Людина є просто гвинтиком системи, як колись совок. І тим більш не зрозумілим виглядає співчуття зеленського главі Китаю, який по своїй суті є є комуністичним диктатором.
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а в Украине мы Украинцы многое построили? Да ни чего, отдали яо как последние л..хи и когда нас зажали, продолжаем гордится своей уникальностью. Ну а где она? Ро...бать? Супер. Уже третий десяток на нас как на рабах зарабатывают все кто не был у власти, если раб не может заработать у себя в Украине, то он бабло привет из ЕС. Аж гордость переполняет
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от така... малята!
а наши долбо...от медицины.... всех-всех из самолетов (из Китая) отпустили по домам...
разносите по Украине....
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й вони розносять. Діагностика сумнівна!!!
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Так температуру же померили В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 8620! А на что еще зебильная власть прохиндеев способна

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Так розумію - першочергові кандидати
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Сивуха пукан держит чтоб не взорвался?
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рученьки терпнуть у урода толсторылого от "Ще не вмерла..." ?

это хорошо, затерпнуть і ноженьки, дасть Бог, закоченіє від холестирину В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 7509
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Умер первый врач. А в Минздраве Украины заявляют - "Особых мер в аэропортах нет, чтобы не сеять панику" Напомню, что министр здравохранения в команде Зебуинов Зоряна Скалецкая - юрист по образованию и "свой человек" для частной клиники "Борис"
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- 'его несколько раз тестировали на коронавирус, и все результаты были отрицательные. Источник: https://censor.net.ua/n3174279'
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Скількі хворих запустили в країну В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4606 Де вони Яка буде жатва
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Ну, наше МОЗ вирішили зробити вигляд що коронавірусу взагалі не існує.
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Я сьогодні підняв питання, так мені сказали що ;знову ти лізеш куди тебе не просять;.
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завтра за тобою прийдуть.....цю незаконну діяльність треба припиняти В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4274
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"И всё-таки она вертится!"- Галилей. Жаль не тот случай...
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В Украине эпидемия зеленовируса. Лечится вывозом зараженных за паребрик.
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В нас конкурентні умови,для двох зараз
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Вона зветься віслючанка. Тут потрібен профі:

В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 6060
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Земля пухом врачу !
он исполнил свой долг


если бы китайские власти не преследовали, а раньше чухнулись, может быть меньше было бы погибших и можно было бы локализовать заразу.

глупость человеческая безгранична - скушали мышку, умерли сотни, еще умрет не известно сколько и потери десятки или сотни миллиардов долларов
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Вона,вже,Нелокалізована! Потенційно більше мільярда носіїв лише в Китаї!!! Я нерахував тварин... В Китае умер врач, первым сообщивший о коронавирусе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3778
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какой долг исполнил???
Если бы исполнил, то жэртв было в разы меньше.
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в Китае населения очень много, а если этот вирус попадет в малые страны, то может опустошить территорию.
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Вы имеете ввиду Украину ?
К сожалению, да.
И мы вряд ли сможем восстановиться с таким уровнем рождаемости
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читаеш такую новость и думаеш шо фильм Обитель Зла не такая уж и фантастика.
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умер, потому, что плохо относился к служебным обязанностям - нельзя оперировать глаза у больных простудой людей, а у тётки симптомы были...
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Мужня людина,той лікар.Своїм попередженням він прорвав кордон замовчування комуністичного Китаю.Хто зна,скільки б ще приховували той вірус,і до якої катастрофи це привело б.
Нехай спочиває з миром.
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эээ... какая-то шняга из интернета.
Офтальмолог заметил новый вирус, у которого симптомы на 99% совпадают с обычным гриппом? А обычные терапевты проморгали?
Лажа.
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Ви міркуєте з позиції громадянина вільної країни.Але то Китай.Можливо,звичайні терапевти після попереджень від Бюро общественной безопасности(С) просто мовчали.А не профільний лікар забив на сполох
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Врач до последнего был доктором, человек достоин глубокого уважения
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Так.Як,що откровение врача, це не один из штрихов к картине красных муравьишек,щоб казаться респектабельными в смысле нации
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до последнего? Даже тогда как написал или подписал "да конечно"?!
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Дали отмашку вверху, рисовать статистику
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGyLzJw73nAhUmwMQBHfEhCM4QFjAGegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fnews-51404151&usg=AOvVaw33QqMATqRl7PqCNPMxsP54
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И тем не менее это фейк.Глобал таймс сообщила что врач жив.
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Дивно вестися на повідомлення Глобал таймс
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