 Найманці РФ двічі обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Усі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін;

в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Сьогодні, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів:

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 3900 пасажирів. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

Підсумки за минулу добу:

05 лютого збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Новотроїцьке, Піски, Авдіївка, Мар’їнка, Оріхове, Травневе та Щастя. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойової травми.

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Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 1 грабіж, 7 крадіжок, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом, а також 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 5 фактів пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин. Також виявлено 60 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 17312 осіб та 1951 транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 16935 осіб та 2029 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 37 особам.