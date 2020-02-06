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 Політика України
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Все про:Зеленський (4374) відставка (599) Пристайко (351)

 Пристайко прокоментував чутки про свою відставку

Міністр закордонних справ вважає, що розмови про його можливу відставку сьогодні безпідставні, і зазначає, що це рішення може прийняти тільки Зеленський.

Про це глава МЗС сказав на брифінгу з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується моєї можливої ​​відставки, я - професійний дипломат, я був у різних країнах, працював, міняв роботу. І моя домовленість із президентом Зеленським була від самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисний. Тут немає жодних проблем, якщо хтось змінює, то це має бути президент Зеленський", - Пристайко.

"Розмови про те, що хтось десь щось хоче поміняти, я вважаю, що вони на сьогодні не мають під собою жодних... Принаймні, я і президент Зеленський про це не говорили", - додав він.

Пристайко також, жартома, зазначив, що навіть знає можливі кандидатури на свою заміну. "Наприклад, мій друг (глава МЗС Данії Єппе Кофод. - Ред.) був би прекрасним міністром закордонних справ України", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174274
 
 
 Топ коментарі
 
Пристайко - фиговый листок на причинном месте Ермака.
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Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:
- Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, - и вон из квартиры!
- Как это так? - искренне удивился Шариков.
- Вон из квартиры - сегодня, - монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
- Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

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Вали Притайко - подкацапник нах, вместе со своим боссом.
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Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:
- Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, - и вон из квартиры!
- Как это так? - искренне удивился Шариков.
- Вон из квартиры - сегодня, - монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
- Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

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замінити єврея Дристайко на цій посаді може тільки інший єврей....
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Пристайко - фиговый листок на причинном месте Ермака.
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ты конечно профессиональный дипломат но весьма средний и до уровня министра тебе еще расти и расти! молись чтобы еще послом куда-нибудь в приличную страну отправили а то ведь могут и в МЗСУ не взять. помним твои выс азывания о замирении с лугандоном и потеплении отношений с рашкой. раздражать народ ты стал приставкин и побед на дипфронтах чего то совсем не видать! так что прав будет зеля!
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Пристайко, все сказане тобою, було використане проти тебе, продався за червінець такий і результат.
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Пристайкин..., неужели ты сам не видишь, что твой уровень..., ну максимум- начальник канцелярии ! Менталитет клерка, в крови .
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А ти взагалі хто???, пристайЛо, тебе вибирали міністром, а вийшло що ти ні хто, всього на всього прес секретар якогось долбня єрмака!!! Тому ліпше тобі йти на ..........й!!!
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