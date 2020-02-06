 Громадянина, який представлявся співробітником СБУ, затримали під час одержання 5 тис. дол. хабаря за працевлаштування в спецслужбу, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, 5 тис. доларів призначалися за вирішення питання про призначення громадянина на посаду в Службу безпеки України. Хабар виявлено ​​і вилучено під час проведення огляду місця події.

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Затриманий діяв у змові зі співробітником СБУ (особу останнього встановлюється).

В даний час у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання правопорушника, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.