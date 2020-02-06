EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1552  5
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2892) Правоохоронні органи (744) Військова прокуратура (609)

 Громадянина, який представлявся співробітником СБУ, затримали під час одержання 5 тис. дол. хабаря за працевлаштування в спецслужбу, - військова прокуратура. ФОТО

6 лютого правоохоронці задокументували факт отримання грошових коштів громадянином, який представлявся співробітником СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

Громадянина, який представлявся співробітником СБУ, затримали під час одержання 5 тис. дол. хабаря за працевлаштування в спецслужбу, - військова прокуратура 01

За даними слідства, 5 тис. доларів призначалися за вирішення питання про призначення громадянина на посаду в Службу безпеки України. Хабар виявлено ​​і вилучено під час проведення огляду місця події.

Громадянина, який представлявся співробітником СБУ, затримали під час одержання 5 тис. дол. хабаря за працевлаштування в спецслужбу, - військова прокуратура 02

Читайте також: Прикордонник за $500 обіцяв "влаштувати" на військову службу до Держприкордонслужби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затриманий діяв у змові зі співробітником СБУ (особу останнього встановлюється).

В даний час у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання правопорушника, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174271
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
органы кто больше наловит,суды кто больше выпустит!"Е-страна!"
 показати весь коментар
 
а чим відрізняється Засцика від цього "мужчини"? він теж працевлаштував у спецслужбу корєша мимо протоколу
 показати весь коментар
 
 
так вроде военную прокуратуру ликвидировали?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору