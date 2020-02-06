 За 4 місяці Нацбанк вилучив 23 мільйони дрібних монет, які будуть відправлені на переплавку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

Загальна номінальна вартість таких монет становить близько 1 мільйона гривень.

У Нацбанку нагадують, що з 1 жовтня 2019 року монети дрібних номіналів перестали бути грошима, тобто ними більше не можна розраховуватися. Водночас їх все ще можна обміняти на гроші дійсних номіналів.

"Банки України будуть здійснювати обмін фізичним особам монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну — до 30 вересня 2020 року", — зазначили у Нацбанку та додали, що до 30 вересня 2022 року обміняти монети дрібних номіналів без додаткових плат та комісій можна у відділеннях НБУ та уповноважених банків.

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Крім цього, Нацбанк повідомив, що з жовтня 2019 року почав поступово вилучати монети номіналом 25 копійок. Загалом за 4 місяці вилучили 27,9 мільйона таких монет. Загальна номінальна вартість таких монет становить майже 7 млн гривень.

Вилучені з обігу монети НБУ утилізовує.

"Утилізація монет здійснюється шляхом знищення зображень (із залишенням видимої ознаки номіналу) на монетах, зміни їх форми та розмірів деформаційною обробкою за допомогою спеціального обладнання (установки знищення). Вилучені з обігу монети Національним банком України утилізуються в міру їх накопичення. Брухт монет відправляється на переплавку", — додають в НБУ.

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