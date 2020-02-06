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 Економіка
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Все про:монети (44) НБУ (517)

 За 4 місяці Нацбанк вилучив 23 мільйони дрібних монет, які будуть відправлені на переплавку

За 4 місяці від часу припинення обігу монет дрібних номіналів (номіналом 1, 2 та 5 копійок) Національний банк України вилучив близько 23,2 мільйона таких монет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацбанку у відповідь на запит hromadske.

Загальна номінальна вартість таких монет становить близько 1 мільйона гривень.

У Нацбанку нагадують, що з 1 жовтня 2019 року монети дрібних номіналів перестали бути грошима, тобто ними більше не можна розраховуватися. Водночас їх все ще можна обміняти на гроші дійсних номіналів.

"Банки України будуть здійснювати обмін фізичним особам монети номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну — до 30 вересня 2020 року", — зазначили у Нацбанку та додали, що до 30 вересня 2022 року обміняти монети дрібних номіналів без додаткових плат та комісій можна у відділеннях НБУ та уповноважених банків.

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Крім цього, Нацбанк повідомив, що з жовтня 2019 року почав поступово вилучати монети номіналом 25 копійок. Загалом за 4 місяці вилучили 27,9 мільйона таких монет. Загальна номінальна вартість таких монет становить майже 7 млн гривень.

Вилучені з обігу монети НБУ утилізовує.

"Утилізація монет здійснюється шляхом знищення зображень (із залишенням видимої ознаки номіналу) на монетах, зміни їх форми та розмірів деформаційною обробкою за допомогою спеціального обладнання (установки знищення). Вилучені з обігу монети Національним банком України утилізуються в міру їх накопичення. Брухт монет відправляється на переплавку", — додають в НБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174270
 
 
 Топ коментарі
 
Сдача в 1-2 грн монетами сейчас реально напрягают
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Все хорошо... Но какой идиот додумался монету в 1грн и в 2грн сделать размером и цветом, как бывшая "1копейка"?
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мелкие монеты конечно в топку, но новые 1,2 грн сделали такими убогими что они выглядят дешевле старых 1,2,5 копеечных.
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Все хорошо... Но какой идиот додумался монету в 1грн и в 2грн сделать размером и цветом, как бывшая "1копейка"?
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Чтобы с желтыми не путались, скоро ты забудешь что были белые копейки и привыкнешь. А вообще все эти монеты 1,2 грн. такие потому что временные так как после следующего девала и их уберут.
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Сдача в 1-2 грн монетами сейчас реально напрягают
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ага, у нас экономика прям держалась на двухкопеечных монетах.
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ага, инфляция, обесценивание денег и результат
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поблагодари гонтареву и ее генальную финансовую политику
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мелкие монеты конечно в топку, но новые 1,2 грн сделали такими убогими что они выглядят дешевле старых 1,2,5 копеечных.
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в стране где коробка спичек стоит 50 копеек зачем чеканить монеты их производство дороже номинала
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