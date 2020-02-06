 Суд відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Целовальника, підозрюваного у справі про "зниклий басейн", - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.
У повідомленні зазначається: "Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП і детектива НАБУ про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави і відпустив колишнього головного архітектора столиці на поруки двом народним депутатам України та архітектору.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не згодна з таким рішенням суду і готує апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному суворіший запобіжний захід.
Обрання запобіжного заходу другому підозрюваному у справі заплановано на 15:00 ч. 7 лютого 2020".
Нагадаємо, колишнього головного архітектора столиці і директора фірми - забудовника викрили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП при оперативному супроводі ГУ КЗЕ СБУ.
В інформації НАБУ зазначалося: "У липні 2013 року, як з'ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові і в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу".
З серпня 2010 року до вересня 2015 року головним архітектором Києва був Сергій Целовальник.
Как всегда, все предсказуемо.
Тому той, хто захоче, зможе легко його посадити.
"Боти" повідомляли про мінування метро, торгово-розважальних центрів та вокзалів, а також створювали анонімні канали у Telegram для торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю, вибухівкою тощо
Через фейкові акаунти учасники "ботоферми" поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців, ㅡ повідомляють в управлінні.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютери, спеціальне обладнання та майже 2000 SIM-карт.
За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів.