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Все про:забудова (223) Антикорупційна прокуратура (1069)

 Суд відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Целовальника, підозрюваного у справі про "зниклий басейн", - САП

6 лютого 2020 Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому головному архітектору міста Києва, підозрюваному в зловживаннях під час завершенн будівельних робіт, внаслідок яких школярі однієї зі столичних шкіл залишилися без басейну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП і детектива НАБУ про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави і відпустив колишнього головного архітектора столиці на поруки двом народним депутатам України та архітектору.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не згодна з таким рішенням суду і готує апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному суворіший запобіжний захід.

Обрання запобіжного заходу другому підозрюваному у справі заплановано на 15:00 ч. 7 лютого 2020".

Нагадаємо, колишнього головного архітектора столиці і директора фірми - забудовника викрили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП при оперативному супроводі ГУ КЗЕ СБУ.

В інформації НАБУ зазначалося: "У липні 2013 року, як з'ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові і в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу".

З серпня 2010 року до вересня 2015 року головним архітектором Києва був Сергій Целовальник.

Читайте також: НАБУ оголосило підозру ексголовному архітектору Києва і гендиректору компанії-забудовника. Підозрюють у завданні 9,3 млн грн збитків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174264
 
 
 Топ коментарі
 
Можно поздравить антикоррупционный суд с успешным почином.
Как всегда, все предсказуемо.
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Избранная нация. Никого из них не посадят. А потом еще и дадут в исраиль сбежать...
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Как бы с исчезнувшим бассейном не исчез и сам бывший архитектор. Искать исчезнувшего в исчезнувшем будет довольно затруднительно.
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Главный архитектор Киева должен сидеть пожизненно.Эта скотина коррупционно застроила весь исторический центр Киева, испаскудил столицу Украины.
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Можно поздравить антикоррупционный суд с успешным почином.
Как всегда, все предсказуемо.
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ты перепутал антикорр суд с зелеными тройками
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Как бы с исчезнувшим бассейном не исчез и сам бывший архитектор. Искать исчезнувшего в исчезнувшем будет довольно затруднительно.
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все что копают "антикоррупционеры" фуфло шитое белыми нитками и высосанное из пальца в надежде показать посадки для рейтинга бубочки
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Щодо целовальника, там клейма ставити нема де.
Тому той, хто захоче, зможе легко його посадити.
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Избранная нация. Никого из них не посадят. А потом еще и дадут в исраиль сбежать...
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На этом коррумпированном скоте клейма ставить негде: жулик и негодяй.
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блинн..ты шо, антисемит?..ну как можна так о библейном?)))
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Переселенці з Донбасу та росіяни організували в Києві "ботоферму" ㅡ СБУ

Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП - Цензор.НЕТ 9255

"Боти" повідомляли про мінування метро, торгово-розважальних центрів та вокзалів, а також створювали анонімні канали у Telegram для торгівлі наркотиками, вогнепальною зброєю, вибухівкою тощо
Через фейкові акаунти учасники "ботоферми" поширювали в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців, ㅡ повідомляють в управлінні.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютери, спеціальне обладнання та майже 2000 SIM-карт.
За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів.

Суд отпустил на поруки бывшего главного архитектора Киева Целовальника, подозреваемого по делу об "исчезнувшем бассейне", - САП - Цензор.НЕТ 9863
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Дэвид Копперфильд с исчезнувшей статуей Свободы - лошара!
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А слабо им поинтересоваться куда из центра Киева пропал бассейн Динамо, на котором тренировались сборные по водным видам спорта?
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"на поруки двум народным депутатам Украины ", хорошо иметь нянек во власти, но пока это не привлечет инвесторовИсточник: https://censor.net.ua/n3174264
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бассейн а точнее новый владелец все порешал
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