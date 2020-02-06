 Суд відпустив на поруки колишнього головного архітектора Києва Целовальника, підозрюваного у справі про "зниклий басейн", - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП і детектива НАБУ про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави і відпустив колишнього головного архітектора столиці на поруки двом народним депутатам України та архітектору.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура категорично не згодна з таким рішенням суду і готує апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному суворіший запобіжний захід.

Обрання запобіжного заходу другому підозрюваному у справі заплановано на 15:00 ч. 7 лютого 2020".

Нагадаємо, колишнього головного архітектора столиці і директора фірми - забудовника викрили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП при оперативному супроводі ГУ КЗЕ СБУ.

В інформації НАБУ зазначалося: "У липні 2013 року, як з'ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові і в інтересах директора компанії-забудовника, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу".

З серпня 2010 року до вересня 2015 року головним архітектором Києва був Сергій Целовальник.

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