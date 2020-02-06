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Все про:Дніпропетровщина (640) шахрайство (297) прокуратура (2060)

 Угруповання продало неіснуючі автомобілі на суму понад 1,8 млн грн на Дніпропетровщині, - прокуратура

Прокуратура Дніпропетровської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно 11 членів організованої групи за вчинення злочинів, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

За версією слідства, впродовж 2016-2019 років зловмисники розміщували на інтернет-сайті "olx.ua" оголошення про продаж нібито наявних у них нових автомобілів, підшукуючи таким чином громадян, які бажають придбати їх за заниженою вартістю. Знайденим покупцям повідомляли про необхідність внесення передоплати на рахунки низки підприємств у розмірі 10-23% від вартості автомобілів (у грошовому еквіваленті - від 15 до 110 000 грн).

Надалі кошти перераховувалися підконтрольним фізичним особам - підприємцям та переводилися в готівку. При цьому адреси офісів підприємств і телефонів учасників злочину постійно змінювалися.

За вказаний період членам організованої групи вдалося обдурили 33 постраждалих на суму понад 1,8 млн грн.

Санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174262
 
 
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Напомнило...
Мне, мама, кинь на этот номер
три тыщи, я попал в беду!
хоть я не мама, а геннадий,
кладу...
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"Понять и простить"
(до того ж "продаж неіснуючих автівок" - у цих словах є присмак дзен-буддизму)
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варто налаштуватись та відчути вкраплення дзинь-дзінь дзен-буддизму...
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...а какой партии принадлежит группировка, скажите пожалуйста...
...Извиняюсь...
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...молодцы ребята, креативные..Остап бы похвалил.. Угруповання продало неіснуючі автомобілі на суму понад 1,8 млн грн на Дніпропетровщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3296...
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