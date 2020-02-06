 Угруповання продало неіснуючі автомобілі на суму понад 1,8 млн грн на Дніпропетровщині, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
За версією слідства, впродовж 2016-2019 років зловмисники розміщували на інтернет-сайті "olx.ua" оголошення про продаж нібито наявних у них нових автомобілів, підшукуючи таким чином громадян, які бажають придбати їх за заниженою вартістю. Знайденим покупцям повідомляли про необхідність внесення передоплати на рахунки низки підприємств у розмірі 10-23% від вартості автомобілів (у грошовому еквіваленті - від 15 до 110 000 грн).
Надалі кошти перераховувалися підконтрольним фізичним особам - підприємцям та переводилися в готівку. При цьому адреси офісів підприємств і телефонів учасників злочину постійно змінювалися.
За вказаний період членам організованої групи вдалося обдурили 33 постраждалих на суму понад 1,8 млн грн.
Санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
Мне, мама, кинь на этот номер
три тыщи, я попал в беду!
хоть я не мама, а геннадий,
кладу...
(до того ж "продаж неіснуючих автівок" - у цих словах є присмак дзен-буддизму)
...Извиняюсь...