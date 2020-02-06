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 Відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю вийшло на стадію практичної реалізації, - Криклій

В уряді планують розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працювати спільно з Білоруссю над відновленням проходження кораблів на Дніпрі і річці Прип'ять.

Про це домовилися міністр інфраструктури України і міністр транспорту і комунікацій Білорусі під час спільної зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізаці", – заявив Владислав Криклій.

За його словами, з початком навігації на річках Дніпро і Прип'ять почнуть роботи з доведення глибин до судноплавних. Крім цього, Україна і Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут.

"Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ з використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року", - зазначають в Мінінфраструктури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174259
 
   
 Топ коментарі
 
скрин из нового приложения диждитализаторов которое было сегодня презентовано
Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 7884
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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных.

Радиоактивный чернобыльский ил достанут? Дуже дякуємо!
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Ага и резко закончилось
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кораблику с туристами беларускими и барыгам хорошо, а киевлянам хорошего мало, на входе в Киевском море осело много радиоактивного ила и если там будут углублять а там будут углублять акваторию ради всяких кораблей то весь этот радиоактивный ил пойдет в речку Днепр
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Это не бред а правда ,поищи статьи в гугле. Там после Чернобыля в Киевском море заилилось много радиоактивных отходов. И если этот слой ила поднять то радиация выйдет в Киевское море и в Днепр.
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ну и ладно, все оставшееся на дне дерьмо на Кончу приплывет.. Відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю вийшло на стадію практичної реалізації, - Криклій - Цензор.НЕТ 7117...нестор кутузович уже взрывал давеча на том море лед, Кончу от затопления спасая, да с зарядом малехо ошибся кандидат экон. наук этот , да и в большую сторону сильно и вместе илом этим, лед то под порог себе и другим известным обитателям тамошним отправил таки...так что там и нет наверно уже той радиации.. Відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю вийшло на стадію практичної реалізації, - Криклій - Цензор.НЕТ 7117..пусть углубляют..
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Я пам'ятаю як кацапня на Цензорі на гівно сходила. Цікаво, що вони зором заспівають.
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По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по доведению глубин до судоходных.

Радиоактивный чернобыльский ил достанут? Дуже дякуємо!
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радиоактивные отходы выкинут на берега Днепра, тем скорее вымрут все, в том числе и те у кого домики у воды но и те кто водичку из Днепра получает в водопроводе
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Опасно всё это. Вдруг ***** спустится по Днепру от Смоленска и захватит Киев как новгородцы в 9 веке Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 8199
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К тому времени не только землю продадут но и все судоходные реки.. Кто больше даст -того и река!
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***** може спуститись по Дніпру тільки у мішку.
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скрин из нового приложения диждитализаторов которое было сегодня презентовано
Восстановление речного судоходства между Украиной и Беларусью вышло на стадию практической реализации, - Криклий - Цензор.НЕТ 7884
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Сбои бывают. Исправляются в течении нескольких часов. Сам пользуюсь уже больше месяца. Один раз спасло приложение, забыл дома барсетку с документами..
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Видно сильно достали москали Лукашенко, что восстанавливают речное судоходство между Украиной и Беларусью
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Это восстановленное речное судоходство очень может пригодиться баржам с расеянской десантурой и морпехами.
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Ждем баржи с Херсонскими кавунами(вкусными).
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"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - отмечают в Мининфраструктуры.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А оно способно ещё оставаться на плаву?
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