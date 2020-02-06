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 Київські новини
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 У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА

Погода в Києві до вечора 6 лютого погіршиться, очікується мокрий сніг і зниження температури повітря.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, з 15:30 і до 20:00, за даними синоптиків, у Києві очікується мокрий сніг, першими опади зустрінуть північно-західні околиці столиці.

"Після опадів температура опуститься до -3. Сніг прогнозують також і в п'ятницю. Закликаємо водіїв по можливості утриматися від поїздок на приватних авто, щоб не заважати роботі спецтехніки і не створювати пробки на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом", - сказано в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 7 лютого в Києві очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Нічна температура в столиці знизиться до -8, вдень - до -5.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174257
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, если не садиться в автомобили то как на работу добираться? Пешком что ли или еще скажите на ваших общественных быдловозах с бомжами? Чтобы не было пробок обявите выходной. Остальное то от лукавого
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Так готовьте технику, труженики!
Или деньги, предназначенные для финансирования уборки снега (которого не было), уже потратили?
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воздержаться от поездок на собственных автомобилях
У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА - Цензор.НЕТ 8169
Угонять чужие?
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и правильно)
свои автомобили не брать - садится нужно за соседский
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Так готовьте технику, труженики!
Или деньги, предназначенные для финансирования уборки снега (которого не было), уже потратили?
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педалик уже руки потирает... сколько реагентов списать можно
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Зима пришла "внезапно" в феврале....а сколько топлива и смесей уже списали, а бабло раздерибанили!
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Снега и не видно)
Совсем расслабились, забыли что такое снегопад?
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Зимы ждала-ждала природа,
Снег выпал только в январе феврале...
В столице ДыРы уже сантиметров 30.
От снега ломаются деревья.
Чистят только центральные улицы.

В Киеве ожидается снег, призываем водителей воздержаться от поездок на собственных авто, - КГГА - Цензор.НЕТ 4398
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Эй, на велике! Две пиццы с беконом! Быстро!
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Вы же хотели зимы и снега то теперь радуйтесь. Особенно меня улыбают дебилы которые пол года ныли что хотят настоящей зимы а когда выпал снег попрятались по домам и сопли на кулак наматывают. Никого на улице не видно.
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Интересно, если не садиться в автомобили то как на работу добираться? Пешком что ли или еще скажите на ваших общественных быдловозах с бомжами? Чтобы не было пробок обявите выходной. Остальное то от лукавого
 показати весь коментар
 
 
воздержаться от поездок на собственных автомобилях
У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА - Цензор.НЕТ 8169
Угонять чужие?
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А деньги на очистку наверное еще в декабре закончились.
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Нарешті зима, а то вже вважали купівлю зимових шин най безглуздою
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