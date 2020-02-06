 У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, з 15:30 і до 20:00, за даними синоптиків, у Києві очікується мокрий сніг, першими опади зустрінуть північно-західні околиці столиці.
"Після опадів температура опуститься до -3. Сніг прогнозують також і в п'ятницю. Закликаємо водіїв по можливості утриматися від поїздок на приватних авто, щоб не заважати роботі спецтехніки і не створювати пробки на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом", - сказано в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що 7 лютого в Києві очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Нічна температура в столиці знизиться до -8, вдень - до -5.
свои автомобили не брать - садится нужно за соседский
Или деньги, предназначенные для финансирования уборки снега (которого не было), уже потратили?
Совсем расслабились, забыли что такое снегопад?
Снег выпал только в
январефеврале...
В столице ДыРы уже сантиметров 30.
От снега ломаются деревья.
Чистят только центральные улицы.
Угонять чужие?