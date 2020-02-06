 У Києві очікується сніг, закликаємо водіїв утриматися від поїздок на власних авто, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, з 15:30 і до 20:00, за даними синоптиків, у Києві очікується мокрий сніг, першими опади зустрінуть північно-західні околиці столиці.

"Після опадів температура опуститься до -3. Сніг прогнозують також і в п'ятницю. Закликаємо водіїв по можливості утриматися від поїздок на приватних авто, щоб не заважати роботі спецтехніки і не створювати пробки на автошляхах столиці. На час опадів рекомендується надати перевагу громадському транспорту для пересування містом", - сказано в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 7 лютого в Києві очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Нічна температура в столиці знизиться до -8, вдень - до -5.

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