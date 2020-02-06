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Все про:журналістика (968) МВС (1262) підпал (293) Правоохоронні органи (744) Шевченко Артем (143)

 Підпал автомобіля журналістки у Львові: поліція змогла повністю простежити шлях підозрюваного. КАРТА

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило скріншоти з камер спостереження, що дають уявлення про маршрут підозрюваного в підпалі автомобіля кореспондентки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Роботу правоохоронців директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко представив на позачерговому засіданні комітету ВР з питань свободи слова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

На цих скріншотах видно фігуру в світлій куртці з каптуром. Згідно з даними камер спостереження, і на місце злочину, і назад підозрюваний прийшов пішки, але частково різними маршрутами. На те, щоб дістатися до будинку журналістки, підпалити її машину і повернутися назад, у нього пішло близько години.

Підпал автомобіля журналістки у Львові: поліція змогла повністю простежити шлях підозрюваного 01Підпал автомобіля журналістки у Львові: поліція змогла повністю простежити шлях підозрюваного 02Підпал автомобіля журналістки у Львові: поліція змогла повністю простежити шлях підозрюваного 03

Чоловікові можуть змінити підозру на більш тяжку, сказав Артем Шевченко.

"Затриманому пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 194 КК "Умисне пошкодження майна". Хочу зауважити, що саме провадження зареєстровано за "журналістською" статтею 341-1 ч. 2 "Умисне псування майна журналіста у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків", якщо під час слідства підтвердиться, що ця особа усвідомлювала і знала, чиє саме майно вона псує, то безумовно буде підозра щодо цієї, тяжчої, статті", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що зараз слідчі перевіряють людей, з якими спілкувався підозрюваний.

"Ми сподіваємося, що ця підозра, яку погоджено з прокуратурою, це перший крок. А подальші слідчі дії, які проведе поліція Львівської області, дозволять завершити слідство, можливо, підозра буде за іншою, важчою, статтею. Хто або що сподвигло затриманого до вчинення злочину - це і є предмет вивчення слідства", - додав Шевченко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

Дивіться також: У мережі з'явилися кадри підпалу автомобіля журналістки Терещук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174251
 
 
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Наняли дурачка за три рубля,любители путлера
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Напомни сколько отсидел паренек порвавший портрет Порошенко?
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Так не хрена нам ці скреншоти в смартфоні. Де злочинець?
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Почему у него куртка то с белыми рукавами, то с черными? Неужели не понятно, что это разные люди? На отдельных фото вообще просто ничего не разобрать!
Такое чувство, что просто подобрали подходящие под заказ фото.
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На 3м фото - белая куртка, черные штаны.
На пятом фото под капюшоном уже большая черная полоса на все плечи. И светло серые брюки.
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