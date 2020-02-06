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Все про:ВР (5748) пенсійний вік (73) Третьякова Галина (15)

 "Підвищення пенсійного віку - неминучий процес", - "слуга народу" Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики

Підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим процесом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.

"Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому говориться про те, що в 2030 році за параметрів нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - зазначила Третьякова .

Вона також зазначила, що в подальшому українці повинні платити більше податків, щоб утримувати тих, хто сьогодні платить менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС визнав неконституційним підвищення пенсійного віку для працюючих у шкідливих умовах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174249
 
   
 Топ коментарі
 
Рост деревьев, где вы будете висеть-неизбежный процесс...
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Пускай сначала "такие же люди" заплатят все налоги за шесть лет.
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Не надо мне пению отдайте то что я заплатил по пенсионному налогу.
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А проверить всех липовых инвалидов, чернобыльцев, участников всего и вся...слабо? Это же миллионы дармоедов! А кто им удостоверения выдал? Наведите порядок, везде бардак и коррупция!!! , а не на стариков наезжайте, заставляя их работать до гробовой доски!!!
Сволочи!
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Пенсіонери на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей мають право отримувати пенсії від України і Росії. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу").
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За 200 млн евро можно построить какой-нибудь завод, но ахметов решил купить себе еще одну виллу
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Похоже "Кнопочка" или я ошибаюсь?Там еще кто-то новому матрацу радовался. В общем, все разговоры лишь для пиара.
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Тупой вопрос дуре пусть она найдет хоть одно рабочее место где принимают хотя 50 летних "Підвищення пенсійного віку - неминучий процес", - "слуга народу" Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики - Цензор.НЕТ 4067
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