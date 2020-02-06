 Новим головою Львівської ОДА став Козицький

Про це він оголосив під час робочого візиту до Львівської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Козицький є директором компанії з установлення вітрових і сонячних електростанцій "Еко-Оптіма".

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії "Самопоміч". Тоді Козицький до ради не пройшов.

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Влітку минулого року Козицький вже був кандидатом на посаду глави ЛОДА. Після звільнення попереднього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського кандидатуру Козицького знову погодили на посаду глави ЛОДА.