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 Політика України
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Все про:Зеленський (4374) Львівщина (1034) ОДА (727)

 Новим головою Львівської ОДА став Козицький

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Козицького новим головою Львівської обласної державної адміністрації.

Про це він оголосив під час робочого візиту до Львівської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Козицький є директором компанії з установлення вітрових і сонячних електростанцій "Еко-Оптіма".

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії "Самопоміч". Тоді Козицький до ради не пройшов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні представить нового голову Львівської ОДА та відвідає шахту "Межирічанська", - ОП

Влітку минулого року Козицький вже був кандидатом на посаду глави ЛОДА. Після звільнення попереднього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського кандидатуру Козицького знову погодили на посаду глави ЛОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174247
 
 
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Папа, Зиновий Козицкий, владеет буровыми компаниями.
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У мене на жаль асоціація на цапа-кацапа(
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Максім...Казіцкій...ніхто Янелоха у Львові не чув і не бачив.
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