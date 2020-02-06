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 Політика України
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 "Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі

Сьогодні, 6 лютого, у Києві почалася чергова акція проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Під стінами Верховної Ради зібралися сотні мітингувальників і їх кількість постійно зростає. До протесту аграріїв вже традиційно приєдналися ветерани та представники політичної партії "Національний корпус", які також виступають проти розпродажу української землі.

"Національний Корпус разом з аграріями й фермерами розпочинають пікет Верховної Ради з вимогою не ухвалювати закон про розпродаж української землі. Відкриття ринку землі в умовах війни, без земельного аудиту та без обіцяного референдуму є неприпустимим та злочинним кроком!" – про це представники партії написали у телеграм-каналі.

Патріоти також звернулися до президента України та нагадали про передвиборчу обіцянку проводити референдуми з приводу найважливіших для українського суспільства питань, до який належить і питання зняття мораторію на продаж землі. У "Національному Корпусі" Володимира Зеленського закликали негайно призначити всенародний референдум.

Національний Корпус закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі 01
Національний Корпус закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі 02

"Зеленський, виконуй те, що обіцяв народу – вимагаємо референдуму по землі", – було опубліковано у телеграм-каналі "Національного Корпусу".

Нагадаємо, що саме сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує повернутися до розгляду законопроекту про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Парламентарі налаштовані рішуче, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков напередодні навіть пообіцяв "голосувати до перемоги", поки закон не буде прийнятий.

Утім серед мітингувальників, які зараз зібралися біля ВРУ, панують не менш рішучі наміри. Аграрії заявляють про готовність відстоювати своє право на землю, а кількість протестуючих, у тому числі – патріотів, під стінами парламенту постійно зростає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174245
 
   
 Топ коментарі
 
Маруся Звіробій на експресс-брифінгу на виході з ДБР зачитує матеріали справи,згідно яких,Зеленський особисто дав покази,що він злякався вислову "Порошенка ненавиділи і хотіли щоб він пішов,а про тебе думають,чи краще тебе повісити,чи щоб граната зірвалася..." Переляканий віслюк.
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Я приніс тобі новини, зедібіл.
Про зеленого мародера і твої гроші...

"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі - Цензор.НЕТ 76
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Аваковские моськи! А слабо перед гбр покаруселить, когда Марусе Звиробий подозрение вручали? Гондоны.
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Не понимают люди, что референдум, это вероятность 50/50, а может быть и поменьше.
А украсть землю, нужно сейчас и с вероятностью 100%
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Нацкорпус , ОПзаЖОП , ПЕС , Юлька - яка зворушлива єдність по даному питанню ... "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли - Цензор.НЕТ 5554
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Маруся Звіробій на експресс-брифінгу на виході з ДБР зачитує матеріали справи,згідно яких,Зеленський особисто дав покази,що він злякався вислову "Порошенка ненавиділи і хотіли щоб він пішов,а про тебе думають,чи краще тебе повісити,чи щоб граната зірвалася..." Переляканий віслюк.
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Ми знаємо яша, що ти все знаєш.
Навіть те, чого не знає той, про кого ти знаєш.
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Я приніс тобі новини, зедібіл.
Про зеленого мародера і твої гроші...

"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі - Цензор.НЕТ 76
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И только Зеленский за дерибан украинской земли.
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В скрутні часи справжні українці завжди гуртуються.
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угу - справжні ригоАнали ...не залежно , в яких вони зараз партіях ..))
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Це просто свято якесь. Зелібоби ще не встигли сповна насолодитися двома платіжками за газ, як Зе поспішає з новою радісною новиною. В Україні подорожчає холодна вода. А якщо дорожчає холодна вода, то відповідно і гаряча подорожчає.
Дави їх Вова) Хоч посміємося.

"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі - Цензор.НЕТ 5943
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Тобі,Вам подобається,цей,конкретно проект ,й його наслідки...
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от будете при владі,тоді й призначайте,а то щось ви на мадуро схожі,кім чен іна і др."патріотів"
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Ну куда им до инфантильных идиотов, проголосовавших за зебилов у власти.
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Віслюк Оманський шахтарям каже, що вже не купуємо електрику за кордоном, а через хвилину міністр каже, що тільки постанови готують, щоб не купувати.
Брехня відверта, в очі.
А нарід, а шо нарід - у нас тільки на вас надія, Володимиролексанрович!
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Нац Корпус где вы были пару дней назад возле суда,когда избирали меру патриоту по Шеремету? Или не проплатили вам и не было команды и пускай сидят патриоты?
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Ога. Еще одни аграрии подоспели. "Национальный Корпус" призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум по вопросу земли - Цензор.НЕТ 4019

Идите вон с факелами походите, забор какой-нить распишите, памятник какой-нить поломайте... деятели зуевы.
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Вы тоже заметили что за референдум топит всякая петушня днищенская? Тимошенко, Этот пернатый, какие-то дауны в адиках под влагами. Ылита общества.
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а ти помітив, що Зюзя знову збрехав?
воно таке ж брехливе чмо, як і ти
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Зелений дятел без референдума може свою фрікцію мандатованих дебілів розпродати! А земля загальноукраїнська, тому потрібен референдум!
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Если зю делает ошибки, почему бы не воспользоваться этим и нацкорпусу, и юле, и жопе. Надо ловить интересы населения, а не рогом идти как предыдущие держатели власти. Тем более люди хорошо помнят, чем закончилась приватизация заводов-фабрик - полным развалов промышленности.
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Ну вот и фермеры из нац. корпуса подтянулись....
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а шо тебе не нравицца? Зе обещал референдум по важным вопросам - обещал, поэтому варежку прикрой))) зеленая гнида
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Білецький, Аваков, Зе - це одна прокацапська компашка.
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Да, весь полк "Азов" сидит в окопах и ждёт, пока сепары паёк поднесут.
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ні - Білецький годується лише з рук Авакова - і це головна його годівниця .
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А створення конфедерації з кацапстаном - це аваков йому таке нашептав?
І що сам Аваков не ФСБ - а чого ж він при Ющенку так любив у москву кататися?
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Кого призывать, клована? Оно ничего не решает, его нужно просто утопить в зеленом болоте
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продажа земли во время войны, когда с паспортами оккупанта бегают "граждане" Украины.
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