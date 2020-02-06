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 Політика України, Події
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Все про:прослуховування (135) УДО (43) Гончарук_Олексій (626)

 УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Управління державної охорони України спростовує причетність свого співробітника до "прослушки" в кабінеті прем'єра Олексія Гончарука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook.

"Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту", - йдеться в повідомленні.

УДО просить представників ЗМІ утриматися від поширення неперевірених припущень і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування.

Також дивіться: "Надзвичайні і безпрецедентні дії СБУ", - група "1+1 медіа" написала відкритий лист президенту, прем'єр-міністру і дипломатам

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головне слідче управління СБУ підозрює в причетності до монтажу та поширення аудіозаписів розмов у кімнаті переговорів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука групу колишніх і чинних співробітників телеканалу "1+1". В установленні прослушки і передачі записів підозрюють співробітників Держохорони.

УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174243
 
 
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Для того, что бы судить о том, кто причастен, необходимо, как минимум, выявить средства прослушки.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
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поздно.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.

кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
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ну всё
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля
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Для начала всех на детектор. Развели здесь "честь корпорации".
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Та щоб охоронець Коломойського зливав інфу каналу Коломойського....Якось маловірогідно УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука - Цензор.НЕТ 7432
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А для чого ви наху… потрібні, скажіть ?
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Упарвління, яке харчується нашими грошима і ні від чого не захищає...??? *****, видайте мені 300 тис за минулі роки...
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Нове прокляття: щоб тебе так удо охороняло...
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Среди нынешних сотрудников УДО много бывших охранников Коломойского. Мафия Бени повязана компроматом и кровью. Да и работа Бени на ФСБ. Все это представляет угрозу для безопасности государства.
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