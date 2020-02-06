 УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook.
"Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту", - йдеться в повідомленні.
УДО просить представників ЗМІ утриматися від поширення неперевірених припущень і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головне слідче управління СБУ підозрює в причетності до монтажу та поширення аудіозаписів розмов у кімнаті переговорів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука групу колишніх і чинних співробітників телеканалу "1+1". В установленні прослушки і передачі записів підозрюють співробітників Держохорони.
Зеленым пинкертонам это не под силу.
вас уже назначили в виновные.
и таперича вам песта.
кто-то должен был быть назначенным - ну, сейчас вы оказались в плохое время в плохом месте...
ну, на помойке, где вы скоро окажитесь, бомжи ведь живут? - привыкнете и вы.
СБУ ни при делах
УГО ни при делах
методом исключения получается
что Гончарук сам пленку слил
свалить хотел по-быстрому с корабля