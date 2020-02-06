EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  1602  18
Матеріали за темою:
Все про:обшук (852) СБУ (5112) Гончарук_Олексій (626)

 Ніякого тиску на "1+1" не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України оприлюднила свою версію подій з приводу обшуків у журналістів "1+1" та попросила ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

У тексті зазначається: "Зібрали для вас найголовніше з приводу обшуку на телеканалі "1+1"

Закликаємо журналістів і громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування цієї справи".

Ніякого тиску на 1+1 не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ 01
Ніякого тиску на 1+1 не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ 02
Ніякого тиску на 1+1 не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ 03
Ніякого тиску на 1+1 не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ 04

Читайте також: "Надзвичайні і безпрецедентні дії СБУ", - група "1+1 медіа" написала відкритий лист президенту, прем'єр-міністру і дипломатам

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174242
 
 
 Топ коментарі
 
Все уже поверили в беспристрастность СБУ!
Ведь она проводит обыски не только в офисах проукраинских телеканалов но и у сепаратистского дерьма, которым является 1+1!
Лживые, лицемерные твари.
 показати весь коментар
 
Филиал ФСБ оправдывается после обысков на сепарском анале г+г, который принадлежит тому же хозяину... Какой-то сюрр...
 показати весь коментар
 
очередное шоу что бы отвлечь украинцев от продажи их земли
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хренасе какие картинки Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 7507
значит реально обосрались))
в нормальных странах спецура не оправдывается при любом раскладе
потому что её уважают
 показати весь коментар
 
 
Все уже поверили в беспристрастность СБУ!
Ведь она проводит обыски не только в офисах проукраинских телеканалов но и у сепаратистского дерьма, которым является 1+1!
Лживые, лицемерные твари.
 показати весь коментар
 
 
Это больше клановые разборки среди зелени.Но на лицо Дубинского было приятно посмотреть-мама сразу разлюбила быструю езду.А то от земли отрываться начал.
 показати весь коментар
 
 
очередное шоу что бы отвлечь украинцев от продажи их земли
 показати весь коментар
 
 
на кого этот бред расчитан? а то никто не знает как органы кошмарят...
 показати весь коментар
 
 
О каких преступлениях речь и что конкретно маскишоу хотели найти на рабочих местах журналистов?
 показати весь коментар
 
 
Мосейчук, что там насчет борщевого набора? Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 3785
 показати весь коментар
 
 
Филиал ФСБ оправдывается после обысков на сепарском анале г+г, который принадлежит тому же хозяину... Какой-то сюрр...
 показати весь коментар
 
 
Обана! Порохнявые уже Коломойшу начали защищать. Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ - Цензор.НЕТ 907
 показати весь коментар
 
 
от и не давите на Г+Г - оте две кучки могут брызнуть и обляпать штанины )))
 показати весь коментар
 
 
Год не прошёл, а всё стало на свои места!
Оказывается, что и Зеленскому, и каналу "1+1" при Порошенко жилось лучше.... Ніякого тиску на "1+1" не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ - Цензор.НЕТ 5763
 показати весь коментар
 
 
На этот рад сбу правы.
Нечего правительство втихаря писать и плёночки вкидывать.
 показати весь коментар
 
Вистава з великою кількістю пасти на вуха людей...)) к зебілоїдам у владі віри немає!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору