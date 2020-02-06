 Кабмін має намір спростити і прискорити процедуру отримання українського громадянства, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві.

"Ми побачили проблему в тому, як людина може отримати у нас громадянство", - сказав Дубілет.

За його словами, це дуже тривала процедура, яка допускає можливість корупційних ризиків.

"Ми зараз намагаємося спростити і, головне, скоротити цю процедуру", - заявив Дубілет.

Крім того, міністр зазначив, що на даний момент, коли іноземні туристи з безвізових країн мають бажання перебувати в Україні по закінченню 90 днів, вони змушені мати на це вагому причину, а також виїхати з країни для отримання візи, а потім заїхати назад, щоб отримати посвідку на проживання.

"Ми зараз пробуємо спростити цю процедуру, щоб людина могла отримати цей вид без необхідності мати окрему візу", - додав він.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції, національну інвентаризацію лісів і питання громадянства