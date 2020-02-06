 Кабмін має намір спростити і прискорити процедуру отримання українського громадянства, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві.
"Ми побачили проблему в тому, як людина може отримати у нас громадянство", - сказав Дубілет.
За його словами, це дуже тривала процедура, яка допускає можливість корупційних ризиків.
"Ми зараз намагаємося спростити і, головне, скоротити цю процедуру", - заявив Дубілет.
Крім того, міністр зазначив, що на даний момент, коли іноземні туристи з безвізових країн мають бажання перебувати в Україні по закінченню 90 днів, вони змушені мати на це вагому причину, а також виїхати з країни для отримання візи, а потім заїхати назад, щоб отримати посвідку на проживання.
"Ми зараз пробуємо спростити цю процедуру, щоб людина могла отримати цей вид без необхідності мати окрему візу", - додав він.
а Зелебобики делают через задницу..
Шота зашквар за зашкваром у ********... шо ни скажут, шо в лужу мендель...
В Словакии надо 5 лет прожить постоянно по ВНЖ .потом 5 лет по ПМЖ.
И только потом подавать на гражданство при знании языка и истории
А зеленые лягушки хотят напихать в Украину выходцев с Кавказа. рашки .ЗАБИТЫХ АЗИАТСКИХ И АФГАНСКИХ АУЛОВ ???
Дубилет сам по заграницам ездил -должен знать это
таких много. им нужно, конечно, давать украинское гражданство. только За.
диаспоре в Канаде, в США - тоже должно быть без проблем.
Спешат продать и свалить.
Спрощення, це лише для наповнення України фєдєрастовими цапами, яких й зараз забагато...
2000 - школа Roycemore (Иллинойс, США)
2004 - ********** Merseburg (Мерзебург, Германия)
2012 - Лондонская школа бизнеса Лондонского университета.
А ума - полный ноль)
Украинские заробитчане ( у которых ЗАКОННЫЕ ВНЖ И ПМЖ В ЕС ) не могут вьехать в Украину на своих авто с регистрацией ЕС,
А иностранцы могут ездить на своих авто в Украине -ГОД
торгуют за нал -налогов не платят . никто их не гоняет .деньги из Украины вывозят
ВСЕМИ БАЗАРАМИ В УКРАИНЕ ВЛАДЕЮТ ВЫХОДЦЫ С КАВКАЗА
, как собственно и по всей стране , коррупция на 1500 процентов , чуркам пожалуста , нашим хрен ( даже за деньги ) , фантастические требования к справкам , каждый этап с боем и нервотрепкой , сомневаюсь че дубилет чет изменить , нико же ни посадили из данного ведомства , сменился только директор
то есть все теплые места не под украинцами
ВОТ словаки такое не допускают
Пусть об этом не забывает зе.